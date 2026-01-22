Colombia

Seis menores fueron rescatados en dos barrios de Bogotá: los padres los habían dejado encerrados en las viviendas

El Grupo de Infancia y Adolescencia intervino y constató el abandono, trasladando a los menores al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Seis menores de edad fueron
Seis menores de edad fueron rescatados en Bogotá en diferentes operativos - crédito Mebog

El hallazgo de seis menores en condiciones de abandono en dos barrios de Bogotá activó de inmediato los protocolos de protección infantil de la ciudad. Según la Policía Nacional, la intervención ocurrió tras recibir alertas de la comunidad en las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar.

En el sector de Manuela Beltrán, en Ciudad Bolívar, el llanto de dos niños alertó a los vecinos, quienes avisaron a las autoridades. Los agentes, con la autorización de un inquilino del inmueble, accedieron a la vivienda y comprobaron que los menores se encontraban completamente solos.

La Institución confirmó que ambos fueron trasladados a instancias administrativas para que se garantizara el restablecimiento de sus derechos.

De acuerdo con las declaraciones del teniente coronel Oscar Rodríguez, oficial de guarnición metropolitana de Bogotá, el segundo incidente se registró en el barrio Tintalito, en Kennedy. Allí, el propietario de una vivienda notificó a los uniformados sobre la situación de cuatro niños, cuyas edades oscilaban entre los cinco y los once años, quienes aparentemente permanecían sin supervisión adulta.

El Grupo de Infancia y Adolescencia intervino y constató el abandono, trasladando a los menores al Centro Especializado Revivir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Las cifras oficiales aportadas por la Policía Metropolitana de Bogotá muestran que, durante 2025, las autoridades rescataron a 215 menores que fueron hallados en circunstancias similares.

Imágenes del momento en que la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá interviene en una vivienda y rescata a seis menores de edad que se encontraban en presuntas condiciones de abandono y descuido. Los niños fueron trasladados a un centro de protección - crédito Mebog

El llamado de la institución hacia padres y cuidadores es claro: la protección de los niños, niñas y adolescentes requiere su presencia constante y el acompañamiento de un adulto responsable. La Policía insistió en la importancia de no dejar a los menores sin supervisión, recalcando que la comunidad puede y debe reportar cualquier situación sospechosa para prevenir riesgos y vulneraciones.

Policía rescató a dos menores indígenas en estado de abandono

Las autoridades de Bogotá trasladaron de urgencia a dos niñas indígenas emberá tras ser encontradas solas y sin supervisión en una vivienda de la localidad de Los Mártires. La intervención policial se activó después de que vecinos del barrio Ricaurte escucharon a las menores pedir comida y alertaron a la Policía Nacional, según informó el mayor Iván Castiblanco.

En un operativo conjunto, la Policía Nacional rescatan a dos menores de edad que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Las imágenes muestran el momento en que son puestos a salvo - crédito mebog

El hallazgo de las niñas, de cuatro y siete años, generó inquietud entre los residentes del sector. Los transeúntes relataron que el llanto de las menores, que provenía desde detrás de unas rejas, hizo que varios adultos se acercaran a la vivienda para verificar qué ocurría.

La rápida actuación de los uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia permitió ingresar a la casa con autorización de un propietario.

Dentro, confirmaron que las pequeñas permanecían sin la compañía de un adulto responsable. Tras el rescate, las autoridades procedieron a realizar una valoración médica y trasladaron a las niñas a la entidad administrativa encargada de restablecer sus derechos, de acuerdo con la versión entregada por el mayor Castiblanco a Semana.

Según el mayor Iván Castiblanco, jefe seccional de protección y servicios especiales Mebog (E), la intervención policial permitió el rescate inmediato de las niñas - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá pidió a la ciudadanía denunciar de inmediato cualquier situación que ponga en peligro a niños, niñas y adolescentes. Las líneas 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) están habilitadas para recibir reportes de posibles casos de abandono o maltrato infantil.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los menores indígenas en entornos urbanos. Voceros comunitarios consultados por Semana subrayaron que la detección temprana de estos casos depende en gran medida de la solidaridad y el compromiso de los vecinos.

El caso, que se suma a otros episodios de abandono infantil en la ciudad, evidenció la importancia de la denuncia ciudadana y la acción coordinada de las autoridades para garantizar la protección de los menores.

