Luisa Fernanda W confesó que no es fanática del licor y opinó qué piensa de que sea parte del trabajo de Pipe Bueno

La influenciadora Luisa Fernanda W abordó en sus redes sociales el delicado tema de los excesos con el licor y su relación con la vida personal y profesional de Pipe Bueno, su pareja.

Desde su perfil de Instagram, donde acumula millones de seguidores, la creadora de contenido subrayó los riesgos de un consumo desmedido de alcohol, señalando la importancia de establecer límites para proteger el bienestar propio y el de quienes la rodean.

Al responder una inquietud de sus seguidores sobre su opinión ante los hábitos de Pipe Bueno, fue directa: “Para mí el licor es algo terrible cuando no se sabe manejar. Yo la verdad no lucho con eso porque quien debe hacerlo es él”, afirmó la también empresaria.

Hacia el final de su declaración, Luisa Fernanda W también expresó que evita permanecer en entornos donde el consumo de licor predomina, ya que prioriza el resguardo de su energía y bienestar.

Al respecto, enfatizó que elige distanciarse de esos ambientes cuando percibe que pueden resultar conflictivos o dañinos: “Amo que le vaya súper bien y que cada día tenga más y más presentaciones, pero a veces, ojo, no siempre, esos ambientes no son los que quiero para mí, aunque ese sea el trabajo de mi pareja”.

Adicionalmente, la influenciadora, originaria de Medellín, se refirió a los comentarios negativos que ha recibido tanto Pipe Bueno como ella, respecto a la ausencia visible de Luisa Fernanda en el homenaje a Yeison Jiménez.

Aunque su presencia no se reflejó en imágenes ni videos difundidos en redes sociales, la empresaria aclaró que asistió, pero eligió mantenerse fuera del foco mediático y que su decisión respondió al deseo de preservar la intimidad y mostrar respeto ante el fallecimiento del artista, cuya muerte el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, continúa provocando conmoción entre admiradores y figuras del género.

Por el contrario, aseguró que ha estado 100% acompañando a Pipe Bueno en este momento que ha sido tan difícil para él, pues desde el momento en el que se confirmó el fallecimiento del cantante de música popular, la pareja de Luisa se ha mostrado bastante afectada.

Luisa Fernanda W dejó claro, además, que no busca evidenciar constantemente su apoyo en redes sociales, pues no siente la necesidad de demostrarlo para que los demás lo perciban.

“Me encanta que no me hayan visto. Claro que lo he acompañado en todo, pero no me interesa publicarlo”, aseguró la influenciadora.

Durante el homenaje en el Movistar Arena del 14 de enero, las principales voces de la música popular colombiana, como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao y Ciro Quiñónez, compartieron el escenario interpretando varios temas emblemáticos de Jiménez.

El evento reunió además a Marbelle, Jhonny Rivera, Alzate, Jhon Alex Castaño y El Charrito Negro, junto a Luis Alberto Posada, Alan Ramírez, Sebastián Ayala, Pasabordo, Elder Dayán y Luisito Muñoz.

La reunión incluyó a los familiares más cercanos del artista, entre ellos su esposa Sonia Restrepo, sus hijos y su madre, que participaron acompañados por la banda oficial de Yeison Jiménez, garantizando la continuidad de su legado sobre el escenario.

La inquietud sobre la ausencia de Luisa Fernanda W en los actos y en las redes sociales se volvió tema de debate para los usuarios, quienes llenaron su cuenta de Instagram de preguntas y, ante su respuesta, varias personas comentaron que les pareció: “Excelente respuesta”, “Se tenía que decir y se dijo, así de simple”, y “Pero la gente si es metida, ¿no?”.

Mientras que otros mensajes enfatizaron la presión constante sobre las figuras públicas: “Malo si busca protagonismo, malo si no aparece” y “Problema absolutamente de ellos”.