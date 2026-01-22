Colombia

Luisa Fernanda W confesó que no es fanática del licor y opinó qué piensa de que sea parte del trabajo de Pipe Bueno

La creadora de contenido sorprendió al explicar por qué prefiere alejarse de entornos cargados de consumo de alcohol, dejando claro que su prioridad es cuidar su energía y apoyar a su pareja desde otro lugar

Guardar
Luisa Fernanda W responde críticas
Luisa Fernanda W responde críticas y defiende su apoyo a Pipe Bueno tras la pérdida de Yeison Jiménez - crédito @luisafernandaw/IG

La influenciadora Luisa Fernanda W abordó en sus redes sociales el delicado tema de los excesos con el licor y su relación con la vida personal y profesional de Pipe Bueno, su pareja.

Desde su perfil de Instagram, donde acumula millones de seguidores, la creadora de contenido subrayó los riesgos de un consumo desmedido de alcohol, señalando la importancia de establecer límites para proteger el bienestar propio y el de quienes la rodean.

Al responder una inquietud de sus seguidores sobre su opinión ante los hábitos de Pipe Bueno, fue directa: “Para mí el licor es algo terrible cuando no se sabe manejar. Yo la verdad no lucho con eso porque quien debe hacerlo es él”, afirmó la también empresaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hacia el final de su declaración, Luisa Fernanda W también expresó que evita permanecer en entornos donde el consumo de licor predomina, ya que prioriza el resguardo de su energía y bienestar.

El sincero mensaje de Luisa
El sincero mensaje de Luisa Fernanda W acerca de los ambientes de fiesta en la vida de Pipe Bueno - crédito @luisafernadnaw/Instagram

Al respecto, enfatizó que elige distanciarse de esos ambientes cuando percibe que pueden resultar conflictivos o dañinos: “Amo que le vaya súper bien y que cada día tenga más y más presentaciones, pero a veces, ojo, no siempre, esos ambientes no son los que quiero para mí, aunque ese sea el trabajo de mi pareja”.

Adicionalmente, la influenciadora, originaria de Medellín, se refirió a los comentarios negativos que ha recibido tanto Pipe Bueno como ella, respecto a la ausencia visible de Luisa Fernanda en el homenaje a Yeison Jiménez.

Aunque su presencia no se reflejó en imágenes ni videos difundidos en redes sociales, la empresaria aclaró que asistió, pero eligió mantenerse fuera del foco mediático y que su decisión respondió al deseo de preservar la intimidad y mostrar respeto ante el fallecimiento del artista, cuya muerte el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, continúa provocando conmoción entre admiradores y figuras del género.

Por el contrario, aseguró que ha estado 100% acompañando a Pipe Bueno en este momento que ha sido tan difícil para él, pues desde el momento en el que se confirmó el fallecimiento del cantante de música popular, la pareja de Luisa se ha mostrado bastante afectada.

Luisa Fernanda W aclaró que
Luisa Fernanda W aclaró que acompañó a Pipe Bueno en los homenajes a Yeison Jiménez y el duelo, pero celebró que no la hayan visto, evitando protagonismo en un momento delicado - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W dejó claro, además, que no busca evidenciar constantemente su apoyo en redes sociales, pues no siente la necesidad de demostrarlo para que los demás lo perciban.

Me encanta que no me hayan visto. Claro que lo he acompañado en todo, pero no me interesa publicarlo”, aseguró la influenciadora.

Durante el homenaje en el Movistar Arena del 14 de enero, las principales voces de la música popular colombiana, como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao y Ciro Quiñónez, compartieron el escenario interpretando varios temas emblemáticos de Jiménez.

El evento reunió además a Marbelle, Jhonny Rivera, Alzate, Jhon Alex Castaño y El Charrito Negro, junto a Luis Alberto Posada, Alan Ramírez, Sebastián Ayala, Pasabordo, Elder Dayán y Luisito Muñoz.

La reunión incluyó a los familiares más cercanos del artista, entre ellos su esposa Sonia Restrepo, sus hijos y su madre, que participaron acompañados por la banda oficial de Yeison Jiménez, garantizando la continuidad de su legado sobre el escenario.

Luisa Fernanda W explicó por
Luisa Fernanda W explicó por qué se vio solo a Pipe Bueno en el homenaje a Yeison Jiménez - crédito @pipebueno/IG

La inquietud sobre la ausencia de Luisa Fernanda W en los actos y en las redes sociales se volvió tema de debate para los usuarios, quienes llenaron su cuenta de Instagram de preguntas y, ante su respuesta, varias personas comentaron que les pareció: “Excelente respuesta”, “Se tenía que decir y se dijo, así de simple”, y “Pero la gente si es metida, ¿no?”.

Mientras que otros mensajes enfatizaron la presión constante sobre las figuras públicas: “Malo si busca protagonismo, malo si no aparece” y “Problema absolutamente de ellos”.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WPipe BuenoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan la fecha en que los colombianos podrán consultar si fueron designados jurados de votación para las elecciones de 2026

La Registraduría informó cuándo estará disponible la plataforma digital que permitirá conocer si una persona debe cumplir con el servicio electoral en los próximos comicios

Revelan la fecha en que

Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Esta calle ubicada en la localidad de Los Mártires fue intervenida en un megaoperativo el 28 de mayo de 2016

Estiwar G recorrió la calle

Comunidad denuncia que un delincuente ha robado en el barrio Normandía de Bogotá tres veces en menos de una semana

Una serie de incidentes violentos han sido registrados por cámaras en el barrio, mientras los afectados reclaman medidas urgentes y reportan la clara identificación de la persona señalada como autora de los hechos

Comunidad denuncia que un delincuente

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

Iago Herrerín tuvo como su último club Olympic Charleroi de la segunda división de Bélgica, en donde no sumó minutos

Deportivo Pasto fichó a un

Valentino Lázaro le hizo contundente confesión a Johanna Fadul acerca de su juego en ‘La casa de los famosos’: “Estoy apagado”

Uno de los concursantes más observadores del ‘reality’, sorprendió a Johanna al revelarle detalles de su estrategia y su percepción sobre la dinámica con los demás participantes

Valentino Lázaro le hizo contundente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Estiwar G recorrió la calle

Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Valentino Lázaro le hizo contundente confesión a Johanna Fadul acerca de su juego en ‘La casa de los famosos’: “Estoy apagado”

Los mejores memes por los incrementos millonarios del hospedaje en Medellín por el concierto de Bad Bunny: “Rento sofá en $10 millones”

Yina Calderón respondió a Robinson Díaz tras sus críticas a los influenciadores: “Si siendo villana se le llenan los bolsillos, ¿qué culpa tiene uno?”

Kika Nieto reveló que se arrepiente de haberse separado de su exesposo: “Si algo sale mal, eso es un fracaso”

Deportes

Deportivo Pasto fichó a un

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

David González habló sobre el calvario que vivió como técnico de Millonarios: “Casi me crucifican”

Así se jugará el torneo de ascenso en Colombia en 2026: primera fecha, sistema de ascenso y equipos participantes

Movistar Team confirmó que Nairo Quintana correrá otras dos carreras en 2026: de cuáles se trata

Luis Suárez, el ‘9’ del equipo de la semana de la Champions League tras su doblete contra PSG