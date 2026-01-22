Colombia

Hombre asesinó a un taxista y fue capturado en el río Medellín tras persecución policial

Las autoridades detuvieron al hombre que intentó huir lanzándose al afluente, luego de que una persona resultara herida en un parqueadero del municipio de Girardota

Guardar
Máximino Mosquera Córdoba fue capturado
Máximino Mosquera Córdoba fue capturado tras ser señalado como autor del homicidio de un taxista en Girardota, Antioquia- crédito Colprensa

La primera muerte violenta de 2026 en Girardota (Antioquia) quedó marcada por un episodio que movilizó a la Policía Metropolitana hasta el lecho del río Medellín.

Las autoridades capturaron allí a Máximino Mosquera Córdoba, de 36 años, quien terminó completamente mojado tras intentar escapar por el agua.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los hechos comenzaron en la tarde del martes 20 de enero, cuando Mosquera Córdoba ingresó a un parqueadero en la vereda San Andrés, sorteando los controles de seguridad.

En ese lugar se encontraba el taxista Jorge Eliécer Restrepo Batero, de 58 años. Según el reporte policial, ambos sostuvieron una acalorada discusión que, en cuestión de minutos, desembocó en una agresión con arma blanca.

La Policía Metropolitana detuvo al
La Policía Metropolitana detuvo al presunto agresor en el río Medellín luego de una persecución iniciada tras el crimen - crédito FB/ @GUA'I - TV

El ataque fue directo al tórax del conductor y, de acuerdo con la información oficial, la herida comprometió uno de sus pulmones.

Un testigo reaccionó de inmediato y condujo el propio taxi de la víctima hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde los médicos intentaron salvarle la vida.

Mientras tanto, Mosquera Córdoba saltó la reja del parqueadero y se arrojó al río Medellín en su huida. Las cámaras de vigilancia permitieron a la Policía rastrear sus movimientos. La persecución culminó poco antes de las 6:00 p. m., cuando fue capturado completamente mojado y luego trasladado a la estación policial de Girardota.

En un primer momento, las autoridades lo detuvieron por tentativa de homicidio, ya que Restrepo Batero permanecía en estado crítico. Sin embargo, tras la intervención quirúrgica y pese a los esfuerzos médicos, el taxista falleció a las 7:40 p. m. La causa: las lesiones internas causadas por el arma cortopunzante.

La detención de Mosquera Córdoba
La detención de Mosquera Córdoba ocurrió poco después de que saltara las rejas e intentara huir por el río Medellín - crédito archivo Colprensa

Ante este desenlace, la Policía ajustó la calificación del delito. Mosquera Córdoba deberá responder ahora por homicidio agravado, quedando bajo custodia a la espera de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

Hasta ahora, se desconocen los motivos que originaron la disputa entre Mosquera Córdoba y Restrepo Batero. Las autoridades no han confirmado si existían amenazas previas o antecedentes de conflicto entre ambos.

Según el balance de la Policía, este caso representa el primer homicidio en Girardota durante el año. En 2025, el municipio registró solo tres asesinatos, la cifra más baja desde 2009, cuando ocurrieron cuatro. El año anterior, el número había ascendido a 13.

Taxista fue asesinado al interior de su vehículo en Medellín

La muerte de Héctor Fabio Cano, un taxista de 46 años, profundizó la preocupación entre los conductores de servicio público en el Valle de Aburrá, al sumar ocho homicidios de trabajadores del gremio en lo que va del año.

Taxista asesinado en Medellín dentro
Taxista asesinado en Medellín dentro de su carro - crédito redes sociales/X

El asesinato tuvo lugar la noche del jueves 11 de diciembre de 2025, en el barrio Alfonso López, en el noroccidente de Medellín. De acuerdo con la investigación del medio regional El Colombiano, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron al taxi mientras Cano realizaba su recorrido habitual y abrieron fuego sin previo aviso.

El ataque sorprendió a la víctima mientras se encontraba trabajando. Su cuerpo, aún sujeto con el cinturón de seguridad, fue hallado en el asiento del vehículo, lo que, según la reconstrucción de los hechos, sugiere que no tuvo oportunidad de reaccionar ni de intentar escapar.

Las primeras diligencias en el sitio no arrojaron capturas. El equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inició el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de identificar a los responsables y entender la mecánica del crimen.

Durante la revisión de los videos, los investigadores localizaron una motocicleta Kawasaki y un automóvil Chevrolet Spark gris, los cuales aparecieron en lugares apartados de la escena principal. Ambos vehículos están bajo escrutinio para determinar si guardan relación con el homicidio de Cano, según el mismo medio.

Temas Relacionados

Asesinato taxista AntioquiaAgresor capturado río MedellínRío MedellínPersecución policialPrimera muerte GirardotaMáximino Mosquera CórdobaTaxista Jorge Eliécer Restrepo BateroGirardotaAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Quién es Diego Mazabel, el reconocido planeador de bodas y empresario que fue asesinado en Cali tras un intento de robo captado en cámara

El ataque ocurrió en el barrio El Ingenio y quedó registrado en un video que hoy es pieza clave de la investigación; la víctima atravesaba un momento decisivo en su vida personal y era una figura destacada del sector de eventos en la capital del Valle

Quién es Diego Mazabel, el

Joven fue asesinado mientras visitaba a su expareja en Atlántico: la víctima se dedicaba a la venta y consumo de estupefacientes

Las autoridades del municipio de Soledad relacionan el homicidio con enfrentamientos por el control de rentas ilícitas entre las estructuras criminales Los Pepes y Los Costeños

Joven fue asesinado mientras visitaba

El operativo de captura de la Policía en Valle en el que ‘pescaron’ a Los Bocachicos: el clan familiar tiene relación con 24 homicidios

En total, fueron detenidos nueve hombres y una mujer que operaban desde el municipio de Jamundí, cerca a la capital vallecaucana, luego de más de 20 meses de investigaciones y seguimientos

El operativo de captura de

Encuentran cuerpo desmembrado dentro de una vivienda en el sur de Bogotá

El hallazgo fue posible luego de que un residente de la zona alertara de inmediato sobre la situación. Las primeras investigaciones indican que dos personas entraron al predio: una logró huir

Encuentran cuerpo desmembrado dentro de

La justicia italiana impuso penas de cárcel a Álex Saab, cercano a Nicolás Maduro, y a su esposa por un caso de lavado de dinero

Un fallo derivado de un acuerdo con la Fiscalía cierra el proceso iniciado hace seis años por operaciones presuntamente irregulares asociadas a bienes adquiridos con fondos de origen dudoso en el centro de Roma

La justicia italiana impuso penas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Karina García habría propiciado un

Karina García habría propiciado un encuentro entre exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Dejemos la pendejada”

Silvestre Dangond y Feid emocionan al público con imágenes en las que se les ve trabajando juntos: podrían estar preparando una colaboración

Juanpis González recreó el caso de ciudadana en Bogotá que se despachó contra un domiciliario por no llamarla ‘doctora’: “Indiamenta de m...”

Valentino criticó a Juanse y lo acusó de inventar información para provocar conflictos en ‘La casa de los famosos’: Sofía Jaramillo lo respaldó

Marcela Reyes reveló por qué lloró por Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Quería quedarme con lo bonito”

Deportes

Presidente de Santa Fe se

Presidente de Santa Fe se pone la vara alta con el cuadro Cardenal tras el título de la Superliga: “No nos vamos a contentar”

Luis Muriel admitió que el equipo necesita más trabajo tras perder su primer título con Junior y señaló: “Físicamente, si no estás bien, lo vas a sentir”

Los mejores memes de la derrota del Junior ante Santa Fe por la final de la Superliga BetPlay

Presidentes de los clubes colombianos analizan crear un torneo sub-23: esto se sabe del campeonato que nacería por la polémica de los 25 jugadores

Deportivo Cali no para en el mercado de fichajes: anuncia la llegada de un nuevo delantero