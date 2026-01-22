Hombre asesinó a un taxista y fue capturado en el río Medellín tras persecución policial

Máximino Mosquera Córdoba fue capturado tras ser señalado como autor del homicidio de un taxista en Girardota, Antioquia- crédito Colprensa

La primera muerte violenta de 2026 en Girardota (Antioquia) quedó marcada por un episodio que movilizó a la Policía Metropolitana hasta el lecho del río Medellín.

Las autoridades capturaron allí a Máximino Mosquera Córdoba, de 36 años, quien terminó completamente mojado tras intentar escapar por el agua.

Los hechos comenzaron en la tarde del martes 20 de enero, cuando Mosquera Córdoba ingresó a un parqueadero en la vereda San Andrés, sorteando los controles de seguridad.

En ese lugar se encontraba el taxista Jorge Eliécer Restrepo Batero, de 58 años. Según el reporte policial, ambos sostuvieron una acalorada discusión que, en cuestión de minutos, desembocó en una agresión con arma blanca.

La Policía Metropolitana detuvo al presunto agresor en el río Medellín luego de una persecución iniciada tras el crimen - crédito FB/ @GUA'I - TV

El ataque fue directo al tórax del conductor y, de acuerdo con la información oficial, la herida comprometió uno de sus pulmones.

Un testigo reaccionó de inmediato y condujo el propio taxi de la víctima hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde los médicos intentaron salvarle la vida.

Mientras tanto, Mosquera Córdoba saltó la reja del parqueadero y se arrojó al río Medellín en su huida. Las cámaras de vigilancia permitieron a la Policía rastrear sus movimientos. La persecución culminó poco antes de las 6:00 p. m., cuando fue capturado completamente mojado y luego trasladado a la estación policial de Girardota.

En un primer momento, las autoridades lo detuvieron por tentativa de homicidio, ya que Restrepo Batero permanecía en estado crítico. Sin embargo, tras la intervención quirúrgica y pese a los esfuerzos médicos, el taxista falleció a las 7:40 p. m. La causa: las lesiones internas causadas por el arma cortopunzante.

La detención de Mosquera Córdoba ocurrió poco después de que saltara las rejas e intentara huir por el río Medellín - crédito archivo Colprensa

Ante este desenlace, la Policía ajustó la calificación del delito. Mosquera Córdoba deberá responder ahora por homicidio agravado, quedando bajo custodia a la espera de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

Hasta ahora, se desconocen los motivos que originaron la disputa entre Mosquera Córdoba y Restrepo Batero. Las autoridades no han confirmado si existían amenazas previas o antecedentes de conflicto entre ambos.

Según el balance de la Policía, este caso representa el primer homicidio en Girardota durante el año. En 2025, el municipio registró solo tres asesinatos, la cifra más baja desde 2009, cuando ocurrieron cuatro. El año anterior, el número había ascendido a 13.

Taxista fue asesinado al interior de su vehículo en Medellín

La muerte de Héctor Fabio Cano, un taxista de 46 años, profundizó la preocupación entre los conductores de servicio público en el Valle de Aburrá, al sumar ocho homicidios de trabajadores del gremio en lo que va del año.

Taxista asesinado en Medellín dentro de su carro - crédito redes sociales/X

El asesinato tuvo lugar la noche del jueves 11 de diciembre de 2025, en el barrio Alfonso López, en el noroccidente de Medellín. De acuerdo con la investigación del medio regional El Colombiano, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron al taxi mientras Cano realizaba su recorrido habitual y abrieron fuego sin previo aviso.

El ataque sorprendió a la víctima mientras se encontraba trabajando. Su cuerpo, aún sujeto con el cinturón de seguridad, fue hallado en el asiento del vehículo, lo que, según la reconstrucción de los hechos, sugiere que no tuvo oportunidad de reaccionar ni de intentar escapar.

Las primeras diligencias en el sitio no arrojaron capturas. El equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía inició el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de identificar a los responsables y entender la mecánica del crimen.

Durante la revisión de los videos, los investigadores localizaron una motocicleta Kawasaki y un automóvil Chevrolet Spark gris, los cuales aparecieron en lugares apartados de la escena principal. Ambos vehículos están bajo escrutinio para determinar si guardan relación con el homicidio de Cano, según el mismo medio.