Colombia

Esto fue lo que gastaron los colombianos en útiles escolares durante el regreso a clases de 2026

La temporada escolar movió billones, pero las familias gastaron menos dinero gracias a la baja inflación y a compras más eficientes

Guardar
El gasto escolar en Colombia
El gasto escolar en Colombia registró una caída del 20,16% en 2025 según datos de Raddar y Gastometría - crédito Alcaldía de Bogotá

El regreso a clases volvió a poner a prueba el bolsillo de los hogares colombianos, pero el resultado de la temporada escolar de 2025 dejó una lectura menos evidente de lo esperado. Aunque el mercado movió una cifra considerable, el comportamiento del gasto mostró un retroceso marcado frente al año anterior y confirmó que los hábitos de consumo alrededor de la educación están cambiando.

De acuerdo con las mediciones de Gastometría y la Red Temporadas de Raddar, el tamaño del mercado escolar en 2025 se estimó en 10,85 billones de pesos. El dato, sólido en términos absolutos, contrasta con una caída de 20,16% frente a 2024 y rompe la tendencia de crecimiento que se había consolidado en los primeros meses del año durante ciclos anteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La temporada escolar de 2025
La temporada escolar de 2025 movilizó 10,85 billones de pesos, pero rompió la tendencia de crecimiento de años anteriores - crédito Shutterstock

El menor dinamismo no respondió a una sola variable. El análisis apuntó a una combinación de factores económicos, demográficos y educativos que incidieron tanto en el monto total del gasto como en la cantidad y el tipo de productos adquiridos por las familias. En 2025, los hogares gastaron menos dinero, en buena parte porque los precios dejaron de ser un motor de crecimiento.

Uno de los cambios más relevantes fue el comportamiento de la inflación en los artículos escolares. Mientras en 2024 este indicador se ubicó en 6,43%, en 2025 pasó a terreno negativo y cerró en -0,45%, el nivel más bajo de la última década. Esta desaceleración permitió que las familias hicieran compras similares con menos recursos. Según Raddar, esto se tradujo en “un menor esfuerzo monetario para adquirir ciertos útiles como cuadernos”, lo que redujo el valor total del mercado, incluso si el número de unidades no cayó de manera generalizada.

El contraste con el año anterior es clave para entender la magnitud del ajuste. En 2024, el aumento de precios infló el tamaño del mercado, aun cuando el volumen físico de útiles no creció al mismo ritmo. “Ese año, el aumento de precios elevó el tamaño del mercado, incluso si el volumen físico de útiles no creció en la misma proporción. En contraste, 2025 se caracterizó por una inflación de enero y febrero en su nivel más bajo en diez años, tras el ajuste posterior al fuerte repunte de 2023, cuando el encarecimiento de materias primas en especial la celulosa para los cuadernos y los problemas en la cadena de suministro presionaron los precios”, señaló el informe.

La inflación en artículos escolares
La inflación en artículos escolares pasó a terreno negativo en 2025, cerrando en -0,45%, su valor más bajo en una década - crédito AP

Cuando el efecto precio se diluye, entran en juego factores más estructurales. Raddar advirtió que, “sin duda el tamaño de mercado o el gasto en dinero crece por el efecto de precios”, pero en 2025 tomó mayor peso el componente demográfico. La reducción de la población en edades tempranas implica una base más pequeña de estudiantes en educación básica y media, niveles que tradicionalmente concentran la mayor demanda de útiles escolares.

No es la primera vez que el mercado enfrenta un freno. Caídas similares se observaron en 2019 y nuevamente en 2025, aunque por razones distintas. En el primer caso, el contexto económico moderó el gasto; en el segundo, la baja inflación y los cambios en los patrones educativos fueron determinantes.

En 2024, pese a la presión inflacionaria, el gasto se sostuvo en parte por el aumento de estudiantes en educación superior, impulsado por políticas de gratuidad como Puedo estudiar. Ese año, más jóvenes ingresaron a universidades e institutos y realizaron compras asociadas al inicio de clases, aunque “en menor volumen en comparación a los colegios que normalmente exigen más útiles”. De hecho, el análisis resumió ese fenómeno con una frase contundente: “en 2024 a los útiles los ‘salvaron’ los universitarios”.

La reducción de la población
La reducción de la población en edades escolares limitó la base de estudiantes y afectó la demanda de útiles escolares en Colombia - crédito AP

Ese impulso, sin embargo, no fue suficiente para compensar la contracción de 2025. La combinación de inflación baja y mayor peso de niveles educativos que requieren menos artículos físicos llevó a que el gasto real creciera por debajo de 1%. En la práctica, los hogares compraron de forma más eficiente, gastando menos para cubrir necesidades similares o incluso menores.

A esto se suma una transformación más profunda en la forma de estudiar. Raddar destaca el avance de la educación continuada y los cursos cortos, donde “formarse en base a cursos cortos tanto en jóvenes como en personas adultas” reduce la exigencia de útiles tradicionales. En muchos casos, basta “un cuaderno, esferos y listo”. La preferencia por tabletas y computadores refuerza esa tendencia y disminuye el volumen de artículos físicos demandados.

En la composición del gasto, los textos escolares siguen liderando, de cada 100 pesos destinados a la temporada escolar, 73 se concentran en este rubro, que además registra la inflación más alta por la necesidad de renovar contenidos. Los cuadernos, en contraste, fueron el único producto con inflación negativa en 2025, lo que permitió comprar una unidad adicional sin aumentar el gasto.

Temas Relacionados

Útiles escolaresEducaciónInflación en ColombiaÚtiles en ColombiaGastos escolaresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios mueve fichas para reducir la sanción de Falcao García y acelerar su debut en la Liga BetPlay

El ‘Tigre’ recibió una suspensión de cuatro fechas luego de sus declaraciones en la rueda de prensa tras la derrota ante Santa Fe

Millonarios mueve fichas para reducir

Booking respondió a denuncias por sobrecostos en alojamientos durante conciertos de Bad Bunny en Medellín

Casos de hospedajes con tarifas millonarias y cambios abruptos en reservas generan alarma entre asistentes al show, en medio de advertencias de autoridades y reclamos de consumidores

Booking respondió a denuncias por

La canción más sonada en Spotify Colombia hoy

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

La canción más sonada en

Sargento (r) que lloró de rabia por agresión del nuevo ministro de la Igualdad en Cauca dio detalles del momento: “Hubo agentes externos”

Rodrigo García Maya manifestó que prefirió no quedarse en el resentimiento y optó por dejar atrás lo ocurrido durante la asonada de 2012

Sargento (r) que lloró de

Gustavo Bolívar acusó a Abelardo de la Espriella de tener “doble moral” con el caso Alex Saab: “Defendiendo el castrochavismo en tribunales”

El exdirector de Prosperidad Social, exsenador y exprecandidato presidencial, aprovechó el alcance de sus redes sociales para lanzar pullas contra el autodenominado ‘Tigre’, que fue el apoderado del polémico exfuncionario de la dictadura de Nicolás Maduro en los procesos que adelantó en su contra la justicia colombiana

Gustavo Bolívar acusó a Abelardo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El conflicto sigue tocando a

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

ENTRETENIMIENTO

La canción más sonada en

La canción más sonada en Spotify Colombia hoy

Majida Issa anunció su regreso a ‘Sin senos sí hay paraíso’ para retomar uno de sus papeles icónicos: “Amor con amor se paga”

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar se mostraron muy enamorados en un romántico viaje internacional

Karol G anunció colaboración con reconocida marca: la campaña le ganó comparaciones con la princesa Diana de Gales

Kika Nieto habló sin filtros del doloroso proceso de divorcio de Santi Maye: “Me arrepiento”

Deportes

Millonarios mueve fichas para reducir

Millonarios mueve fichas para reducir la sanción de Falcao García y acelerar su debut en la Liga BetPlay

Alfredo Arias causó escándalo por sus declaraciones tras perder la Superliga con Junior: “Como digo yo, comer mier...”

Santa Fe no se detiene: anuncia el sexto fichaje y fortalece su equipo para la Libertadores

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

David González habló sobre el calvario que vivió como técnico de Millonarios: “Casi me crucifican”