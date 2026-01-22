El operativo de captura de la Policía en Valle en el que ‘pescaron’ a Los Bocachicos: el clan familiar tiene relación con 24 homicidios

El clan familiar operaba desde los barrios Belalcázar, Parques de Castilla, Portal del Jordán y Amigos 2000 - crédito Mecal

En un golpe que resaltaron en rueda de prensa la mañana del jueves 22 de enero de 2026 las autoridades en Cali (Valle del Cauca), se conocieron los detalles del operativo que permitió el arresto de nueve hombres y una mujer, señalados integrantes de un clan familiar dedicado al multicrimen y que eran conocidos como Los Bocachicos.

Este golpe a la delincuencia se reportó en el vecino municipio de Jamundí gracias a un trabajo mancomunado entre miembros de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

La desarticulación de esta empresa ilegal familiar dejó a la vista que su modus operandi consistía en ser una especie de outsourcing criminal para grupos armados organizados residuales y responsable de por lo menos 24 homicidios.

Además de los crímenes, a las diez personas capturadas se les responsabiliza de varios casos de desplazamientos forzados y hurtos en el mismo municipio de Jamundí.

Los detalles del operativo que dio con Los Bocachicos en Jamundí

Según lo que informó en declaraciones el coronel Andrés Arias Buitrago, subcomandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali (Mecal), la acción se concretó tras veinte meses de investigaciones y quince diligencias de allanamiento en diferentes sectores del municipio.

De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional, la estructura de Los Bocachicos estaba encabezada en principio por tres hermanos y extendía sus actividades delictivas en barrios como Belalcázar, Parques de Castilla, Portal del Jordán y Amigos 2000.

Las autoridades ejecutaron trece órdenes de captura y judicializaron a cuatro integrantes adicionales que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios del país.

Los hoy detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, según detalló la Policía Nacional.

Las investigaciones confirmaron la existencia de una red de apoyo urbano que funcionaba como brazo logístico y operativo para el Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de las Farc de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido con el alias de Iván Mordisco.

Según la información oficial, la organización habría sido responsable de delitos de alto impacto, entre ellos el robo de motocicletas y teléfonos móviles en la vía Panamericana y en los corredores que comunican Jamundí con Cali y Calima Darién.

Un clan familiar manchado por sangre

Uno de los principales líderes de la estructura es alias Iván Bocachico, y que, según explicó el coronel Arias, continuaba coordinando acciones delictivas desde una cárcel en Cundinamarca.

A través de alias Hongo, considerado su mano derecha y también capturado, dirigía la ejecución de homicidios selectivos, desplazamientos forzados y hurtos.

“Iván Bocachico” habría ordenado en 2024 el homicidio de su propio hermano, pero el ataque terminó con la muerte de la pareja sentimental de la víctima, que estaba embarazada, y un hombre extranjero, según la investigación.

Entre los capturados se encuentran también personas identificadas como “Ambiti”, “Hormiga” y “Zampada”, que desempeñaban funciones como sicarios.

En tanto que otros miembros conocidos como “Tombe”, “Lágrima”, “Pipe”, “Soler”, “la K”, “Valeria”, “Jhonny Perdomo”, “Lisandro”, “Indio” y “Gabriel”, fueron señalados como facilitadores de delitos.

Todos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural.

Los 24 homicidios que se esclarecieron con la caída de Los Bocachicos

El coronel Arias destacó que con esta operación se lograron esclarecer 24 homicidios, dos desplazamientos forzados y dos hurtos de alto impacto en la zona, debilitando las economías ilegales vinculadas al multicrimen en Jamundí.

Asimismo, y desde la institución, se volvió a hacer el llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en la lucha contra la delincuencia, y recordó que se encuentran habilitadas la línea contra el crimen 3213945156, la línea de emergencia 123 y el número 156 de la Red de Cooperantes, garantizando confidencialidad absoluta.