Colombia

Cámara Colombo Ecuatoriana pide a Daniel Noboa revisar tasa de seguridad del 30 % a exportaciones colombianas

La Cámara Colombo Ecuatoriana solicitó al presidente Daniel Noboa reconsiderar la tasa de seguridad del 30 % a exportaciones colombianas desde febrero, al advertir efectos en empresas, consumidores y el intercambio comercial binacional

(Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
(Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

La Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración se pronunció frente al anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a todas las exportaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026.

La decisión fue comunicada por el mandatario ecuatoriano el 21 de enero de 2026, en un contexto marcado por tensiones en la agenda bilateral, según informó Semana.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de Estado ecuatoriano, la medida responde a lo que calificó como una “falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del Gobierno colombiano frente a problemáticas como el narcotráfico y la minería ilegal en la zona de frontera entre ambos países.

(AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)
(AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

El anuncio generó reacciones en distintos sectores económicos y gremiales vinculados al comercio binacional.

En un comunicado oficial, la Cámara Colombo Ecuatoriana expresó su posición frente a la decisión. “Ante esta medida, cuyos efectos resultan perjudiciales para ambos países, la Cámara Colombo Ecuatoriana solicita respetuosamente al presidente Noboa revisar sus implicaciones. Consideramos injusto que se sancione a las empresas en un intento por enfrentar problemáticas como el narcotráfico y la minería ilegal, pues ello termina afectando el desarrollo económico de ambas naciones. Además, son los consumidores quienes, finalmente, deben asumir los sobrecostos generados por este tipo de medidas paraarancelarias”, señaló la entidad.

La organización gremial recordó que Colombia mantiene una oferta exportadora diversificada hacia Ecuador, que incluye productos minero-energéticos, vehículos y autopartes, plásticos y manufacturas, textiles, medicamentos y productos farmacéuticos, así como artículos de belleza, cuidado del hogar, confitería y papel, entre otros. Estos bienes forman parte del flujo constante de mercancías que circulan entre ambas economías.

EFE /ADRIAN BRADSHAW /Archivo
EFE /ADRIAN BRADSHAW /Archivo

En términos de cifras, la Cámara destacó que entre enero y noviembre de 2025 el comercio bilateral entre Colombia y Ecuador registró un intercambio cercano a los 3.000 millones de dólares. En ese período, la balanza comercial resultó deficitaria para Ecuador por un monto superior a los 1.717 millones de dólares, dato que fue incluido en el análisis presentado por el gremio.

Según el detalle divulgado, durante esos 11 meses, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia alcanzaron los 808,4 millones de dólares, mientras que las importaciones ecuatorianas desde Colombia sumaron cerca de 1.717 millones de dólares. Estas cifras consolidaron un saldo negativo para Ecuador dentro de la relación comercial, en un escenario que ahora se ve impactado por el anuncio de la tasa de seguridad.

La Cámara Colombo Ecuatoriana también cuestionó la efectividad de la medida desde el punto de vista económico y comercial. “La Cámara Colombo Ecuatoriana considera inadmisible la imposición de medidas paraarancelarias, como la mencionada tasa de seguridad, dado que no contribuirán a resolver el tráfico ilegal en la frontera y, por el contrario, afectarán de manera significativa a los consumidores ecuatorianos, quienes enfrentarán incrementos de hasta el 30 % en el valor de las exportaciones provenientes de Colombia”, indicó el comunicado.

EFE /Kimamasa Mayama /Archivo
EFE /Kimamasa Mayama /Archivo

El gremio enfatizó que miles de productos cruzan regularmente la frontera entre Colombia y Ecuador, lo que convierte al intercambio comercial en un componente relevante para las cadenas productivas, la logística y el abastecimiento interno de ambos mercados. En ese contexto, advirtió que los efectos de la tasa no se limitarían a los exportadores, sino que tendrían impacto en precios finales, costos de importación y dinámica del consumo en Ecuador.

En otro apartado del pronunciamiento, la Cámara hizo un llamado a los gobiernos de ambos países para priorizar mecanismos de diálogo bilateral, tanto en el plano técnico como diplomático, con el objetivo de analizar alternativas que permitan atender las preocupaciones de seguridad sin afectar el comercio formal. La entidad señaló la importancia de mantener posiciones equilibradas y ecuánimes que contribuyan a la estabilidad del intercambio y a la cooperación regional.

Asimismo, el gremio recordó que Colombia y Ecuador hacen parte de compromisos internacionales vigentes en materia comercial e integración regional, los cuales contemplan principios orientados a la facilitación del comercio y a la solución concertada de controversias. En ese sentido, reiteró su invitación a revisar las medidas anunciadas antes de su entrada en vigor.

