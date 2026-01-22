Asocapitales pide al Gobierno soluciones por arancel del 30% impuesto por Ecuador a productos colombianos: “Es uno de los principales socios comerciales”

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Daniel Noboa, presidente de Ecuador enfrentan tensión diplomática - crédito Luisa González/Adriano Machado/REUTERS

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) instó al Gobierno nacional a buscar una solución técnica frente al arancel del 30% impuesto por Ecuador a productos colombianos. Pidieron una medida “diplomática”.

Por medio de un comunicado, la organización advirtió que la medida genera impactos directos sobre la dinámica comercial, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de varias regiones del país, especialmente en el suroccidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según indicaron las capitales, Ecuador se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Colombia en América Latina. Según el Ministerio de Comercio de ese país, Colombia es su tercer proveedor de bienes.

Datos oficiales del Dane citados por la asociación señalan que, hasta noviembre de 2025, las exportaciones colombianas hacia Ecuador alcanzaron los 1.673 millones de dólares FOB, lo que representa el 3,6% del total de las exportaciones nacionales y posiciona a Ecuador como el séptimo destino de los productos colombianos en el mundo.

La medida fue decretada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa - crédito Reuters/Colprensa

Entre los principales bienes exportados figuran la energía eléctrica, los medicamentos envasados y los vehículos para el transporte de mercancías, sectores que, según Asocapitales, sostienen una parte significativa del valor agregado industrial, el empleo calificado y las cadenas logísticas regionales.

El gremio advirtió que la imposición de este tipo de barreras arancelarias incrementa los costos logísticos y reduce la competitividad de los productos colombianos en el mercado ecuatoriano.

Además, puede ocasionar pérdidas económicas, disminución del empleo y alteraciones en las cadenas productivas, especialmente en sectores intensivos en manufactura y valor agregado.

Asocapitales indicó que el impacto de esta decisión es especialmente notorio en ciudades como Pasto, Cali y Popayán, cuya economía mantiene una alta dependencia del comercio con Ecuador debido a su cercanía geográfica y su integración productiva transfronteriza.

- crédito @DanielNoboaOk/X

La organización consideró fundamental “proteger esta relación estratégica, evitar escaladas comerciales y priorizar el diálogo bilateral como mecanismo para resolver las diferencias”.

En esa línea, solicitó al Gobierno Nacional liderar una agenda diplomática de alto nivel con las autoridades ecuatorianas, basada en criterios técnicos, de integración regional y de beneficio mutuo.

Asocapitales reiteró la disposición de las ciudades capitales para ofrecer información territorial, análisis sectoriales y acompañamiento institucional que contribuyan a una solución oportuna, en línea con los principios de integración andina, estabilidad económica y desarrollo territorial sostenible.

La medida arancelaria de Ecuador provoca reacciones en el sector empresarial colombiano

La imposición de un arancel del 30% a los productos importados desde Colombia hacia Ecuador generó una fuerte alarma en los sectores empresariales y gremiales, quienes advierten graves riesgos para el empleo, la industria y la estabilidad regional.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, comunicó que esta medida regirá desde el 1 de febrero de 2026 y se mantendrá efectiva hasta que, según él, se alcance “un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal”.

Desde Colombia, los gremios consideran que la decisión pone en juego miles de empleos, compromete cadenas productivas esenciales y amenaza las relaciones comerciales entre ambos países.

La medida tendrá un impacto directo sobre regiones exportadoras clave como Valle del Cauca, que considera a Ecuador su segundo socio comercial con el 13,4% de las exportaciones y ventas por USD 334 millones en 2025.

Ecuador están entre los principales socios comerciales de Colombia - crédito CEPA

El Comité Intergremial y Empresarial de la región solicitó al Gobierno colombiano que refuerce las acciones de seguridad, combata el crimen transnacional y active los canales diplomáticos para contener los efectos adversos sobre el comercio formal y la inversión.

El intercambio incluye ventas de combustibles minerales, vehículos y plásticos por parte de Colombia, y compras a Ecuador de preparados de carne y pescado, madera y aceites vegetales por un valor de USD 824 millones. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, advirtió que la decisión de Ecuador puede detonar una “guerra de aranceles de retaliaciones”, que solo generaría efectos negativos recíprocos.

Díaz subrayó: “Preocupante este mensaje del presidente del Ecuador, porque por esa vía podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante”, enfatizando la importancia del diálogo diplomático para evitar la escalada del conflicto.

Insistió en buscar soluciones mediante el diálogo: “El llamado, por lo tanto, a las autoridades de ambos países es al diálogo, a que nos sentemos en una mesa a resolver los irritantes que cada uno tiene sobre su agenda comercial y diplomática, porque creo que el diálogo debe ser el instrumento a través del cual encontremos las soluciones a los problemas”.

El sector del plástico emerge como uno de los más afectados. Colombia exporta cerca de USD 150 millones anuales en plásticos a Ecuador, lo que equivale al 9% de las ventas externas del sector. La cadena productiva plástica genera unos 250.000 empleos directos y reporta $40 billones en producción anual, con exportaciones globales próximas a los USD 2.000 millones.

El presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), Daniel Mitchell, detalló que el comercio bilateral incluye tanto materiales como productos terminados, con entre USD 40 millones y USD 50 millones en materias plásticas (especialmente polipropileno y PVC), y alrededor de USD 100 millones en productos acabados como sacos, películas, calzado y artículos para el hogar.