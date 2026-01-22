Alfredo Mondragón se despachó contra el presidente de Ecuador en medio de tensiones con Colombia: “Se les está cayendo el negocio”

Alfredo Mondragón lanzó grave acusación al presidente de Ecuador por decisiones arancelarias contra Colombia - crédito @AlfreMondragon/X

La imposición del 30% de aranceles a los productos importandos desde Colombia por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa, encendió una chispa de tensiones entre los dos países que por años décadas han tenido relaciones comerciales estables.

La respuesta del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, no se hizo espera: suspensión de la compra de energía eléctrica a ese país, además de la imposición arancelaria, también del 30%; sin embargo, dejó la apuerta abierta para entablar diálogos que permitan superar el impasse.

Ahora, el Gobierno de Ecuador anunció el jueves 22 de enero una modificación en la tarifa de transporte del crudo colombiano que circula por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

El Gobierno de Ecuador modifica la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados en represalia a decisiones energéticas bilaterales - crédito Luisa González/Adriano Machado/REUTERS

Esta medida fue presentada por la ministra de Ambiente y Energía de ese país, Inés Manzano, que la justificó como una política de “reciprocidad”. Manzano vinculó estas decisiones con la búsqueda de fortalecer la seguridad fronteriza, la balanza comercial y la seguridad energética del país.

En reacción a las recientes medidas anunciadas por Ecuador, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, integrante del Pacto Histórico, expresó su rechazo y cuestionó la postura del Gobierno ecuatoriano.

Mondragón resaltó la cooperación de las Fuerzas Militares de Colombia con las autoridades ecuatorianas en la lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza, y declaró: “A Daniel Noboa le decimos: Colombia se respeta. Es que 200 toneladas de cocaína se han incautado en la frontera con Ecuador, pero Noboa dice que Colombia no coopera con la seguridad”.

Mondragón sugirió que las recientes decisiones arancelarias tomadas por Ecuador podrían estar relacionadas con supuestos intereses económicos afectados por el combate al narcotráfico.

El representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico rechaza la postura del gobierno ecuatoriano y defiende la cooperación en seguridad fronteriza - crédito Alfredo Mondragón/Facebook

“¿No será más bien que se le está cayendo el negocio? Es que la familia de Noboa, el presidente de Ecuador, tiene una empresa de exportación de bananos llamada Noboa Trading. Escuchen muy bien. Y allí se han encontrado e incautado hasta media tonelada de drogas en diversos cargamentos de esa empresa”, afirmó el congresista en un video en su cuenta personas de X.

El representante también calificó al presidente ecuatoriano como “otro títere de Trump queriendo aislar a Petro para desatar una guerra comercial bajo falsos argumentos, como el que no combate los criminales de la droga”.

A su vez, Mondragón aprovechó para lanzar una fuerte crítica al alcalde de Cali, Alejandro Éder, por lo que consideró una postura alineada con intereses extranjeros y remarcó que “el pueblo colombiano le ha dado la mano a Ecuador para salvarlo en varias ocasiones de crisis energética que afrontan actualmente”.

Mondragón finalizó su mensaje convocando a la resistencia y a la defensa de la dignidad nacional: “Noboa, por servir a Trump, está rompiendo toda la confianza. Entonces, a hacer resistencia y ejemplo de dignidad aquí en la región (...) A la derecha criolla e internacional le decimos Colombia se respeta, carajo”.

Familia de Daniel Noboa habría estado implicada en exportación de cocaína desde Ecuador

El 26 de marzo de 2025, la Revista Raya reveló documentos de la Policía Nacional de Ecuador que implicarían a la empresa bananera Noboa Trading, propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa, en la exportación de más de 700 kilos de cocaína entre 2020 y 2024 hacia Europa.

De acuerdo con la investigación, varios cargamentos de banano habrían salido del país vecino con droga - crédito Luis Noriega/EFE

La droga fue detectada en cargamentos de banano en el puerto de Naportec, Guayaquil, sin que los responsables hayan enfrentado la justicia. Entre los implicados figura José Luis Rivera Baquerizo, contratista de la empresa, que fue liberado tras ser defendido por Edgar José Lama Von Buchwald, para ese entonces ministro de Salud.

El periodista Andrés Durán fue el que difundió los reportes oficiales, pero tuvo que salir del país tras recibir amenazas de muerte y acoso judicial, presuntamente, del partido oficialista Movimiento ADN.

Durante el debate presidencial del 23 de marzo, la candidata Luisa González cuestionó a Noboa sobre el caso, que reconoció que miembros de su familia integran la empresa, pero aseguró colaboración con la Fiscalía. Según la Comisión Europea, el 57% de los contenedores de banano que habrían salido de Guayaquil hacia Europa contienen cocaína.