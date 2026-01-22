Colombia

A la cárcel alias Guajiro, presunto integrante del Clan del Golfo: es señalado por el crimen de dos policías en Antioquia

A este sujeto le fueron imputados los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, entre otros

Alias Guajiro fue capturado en
Alias Guajiro fue capturado en Andes, Antioquia - crédito Policía Nacional

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Argiro Cossio, conocido como alias Guajiro, señalado como presunto cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, Cossio sería el responsable de la muerte de dos policías en ataques registrados durante abril y julio de 2025 en el suroeste del departamento de Antioquia.

Así mismo, las autoridades identifican a Cossio como un líder criminal con trayectoria de aproximadamente diez años en actividades ilícitas, al frente de la mencionada subestructura en esta región del país.

Bajo su mando, el grupo ha protagonizado ataques contra integrantes de la Policía Nacional y disputas relacionadas con el control de territorios ligados al narcotráfico y la minería ilegal.

Este sujeto era integrante de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado - crédito @DirectorPolicia/X

El primer ataque atribuido al hoy procesado ocurrió el 16 de abril de 2025, cuando, según el ente acusatorio, se activó un artefacto explosivo durante una procesión religiosa en la vereda El Concilio del municipio de Salgar (Antioquia).

El hecho, registrado en el contexto del “plan pistola” dirigido por el grupo armado contra la Policía, provocó la muerte del subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, quien tenía quince años de servicio, y dejó a otro uniformado herido.

Otro hecho relevante se produjo el 10 de julio del mismo año, en el corregimiento Santa Rita del municipio de Andes, también en Antioquia.

En esa ocasión, el patrullero Luis Carlos González Bejarano fue asesinado durante un ataque armado mientras patrullaba, y el patrullero Julio César Atencio Sánchez resultó herido y debió ser trasladado a un centro médico.

Según los reportes oficiales citados por medios locales, durante el año 2025 habrían muerto hasta tres policías y uno más habría resultado lesionado por la misma subestructura.

Luis Argiro Cossio, alias "Guajiro",
Luis Argiro Cossio, alias “Guajiro”, fue capturado en Antioquia como presunto cabecilla del Clan del Golfo señalado por homicidio de policías - crédito Colprensa/RedesSociales

La operación que permitió la captura de alias Guajiro tuvo lugar en zona rural de Andes, en el suroeste antioqueño. La acción incluyó un enfrentamiento entre la Policía Nacional y miembros del Clan del Golfo, en el que dos agentes policiales resultaron heridos por una granada de fragmentación.

En el procedimiento fueron capturadas otras tres personas presuntamente vinculadas al grupo criminal, y se incautaron dos fusiles, una pistola, proveedores, munición de distintos calibres, radios de comunicación y otros equipos tecnológicos, según el reporte oficial.

Posteriormente, la Fiscalía imputó a Cossio los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como tenencia de armas de fuego y accesorios. Durante la audiencia, el detenido no aceptó los cargos formulados en su contra.

El primer ataque atribuido a
El primer ataque atribuido a 'Guajiro' ocurrió el 16 de abril de 2025 en Salgar, Antioquia, durante la procesión de Semana Santa, resultando en la muerte del subintendente Nelson Cárdenas - crédito Colprensa

Este avance judicial se enmarca en el fortalecimiento de los operativos de las autoridades contra estructuras criminales en el suroeste antioqueño, una zona de disputa por parte del Clan del Golfo para el tráfico de drogas y explotación minera ilícita.

Voceros institucionales señalaron que las investigaciones continúan con el objetivo de ubicar a otros miembros de la subestructura vinculados a estos ataques y reducir la capacidad operativa de la organización.

Con la detención de alias Guajiro, las autoridades aspiran a restringir la influencia del Clan del Golfo en una de las áreas de mayor rivalidad criminal en Antioquia, donde se mantiene el despliegue policial y militar para evitar la reorganización de la banda y un posible recrudecimiento de la violencia asociada al control de actividades ilícitas.

Desde mediados de 2025, el
Desde mediados de 2025, el Gobierno nacional sostiene diálogos en Catar con la cúpula de esta organización - crédito Consejería Comisionado de Paz

El Clan del Golfo es la mayor organización criminal dedicada al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes en Colombia, con aproximadamente 9.000 integrantes, según registros oficiales. 

La organización ilegal surgió de las antiguas autodefensas y mantiene su control en zonas estratégicas, incluyendo rutas como la selva del Darién en la frontera con Panamá.

Desde mediados de 2025, el Gobierno nacional sostiene diálogos en Catar con la cúpula de esta organización, con la intención de lograr un sometimiento a la justicia y la eventual desmovilización de sus miembros.

