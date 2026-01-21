Yina Calderón reaccionó ante los rumores de la muerte de Tekashi 69

La creadora de contenido no dudó en expresar sus inquietudes sobre los rumores - crédito Instagram

En la mañana del miércoles 21 de enero, los rumores sobre la supuesta muerte de Tekashi 69 agitaron las redes sociales y provocaron la inmediata reacción de Yina Calderón, una de las creadoras de contenido más seguidas en Colombia y que reveló que estaba enamorada del cantante durante su paso por La mansión de Luinny.

El tema generó una ola de especulaciones que, hasta el momento, carecen de respaldo oficial, por lo que miles de seguidores están en incertidumbre sobre lo que pudo ocurrir dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra recluido el famoso cantante, que es reconocido por su vida de excesos y porque tuvo una polémica relación con Yailin la más viral, exnovia de Anuel AA.

En medio del escándalo generado, Yina Calderón se pronunció a través de su cuenta de Instagram, visiblemente afectada por la noticia sin confirmar: “Me levanté pensativa, realmente hay una noticia que está circulando... un chisme, de que presuntamente Tekashi 69 está muerto, bebé, ojalá eso sea falso, uno cómo sabe, uno cómo indaga”, afirmó la empresaria de fajas mediante sus historias.

El artista volvió a prisión por violar los términos de su libertad supervisada - crédito @6ix9ine / Instagram

La joven reconocida por su paso por varios realities expresó su deseo de que los rumores no sean reales: “Ojalá sea falsa, obviamente ojalá, porque no bebés, yo no puedo irme de este mundo sin conocer a este tipo”, insistió Calderón en las mismas declaraciones a sus seguidores.

Según lo publicado a través de las redes sociales, el fallecimiento del artista, supuestamente, habría ocurrido en una prisión de Estados Unidos tras una confrontación con otro de los internos en el sitio donde el artista permanece bajo custodia.

Pese a la viralidad de la información, tanto las autoridades penitenciarias como los organismos judiciales y el entorno cercano de Tekashi 69 ha guardado silencio y no emitieron ningún comunicado que confirmara un incidente o desenlace fatal.

Las versiones, divulgadas principalmente en plataformas digitales, generaron confusión entre seguidores y usuarios, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial que respalde dichos señalamientos. Diversos medios internacionales catalogaron estas publicaciones como rumores no verificados, en tanto los registros públicos no reportaron cambios en la situación legal del rapero ni alertas sobre su estado de salud.

Cabe mencionar que el artista, cuyo nombre real es Daniel Hernández, permanece recluido desde comienzos de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, para cumplir una condena de tres meses impuesta tras incumplir los requisitos de su libertad supervisada, derivada de procesos judiciales previos.

La influencer colombiana ha revelado su admiración por el ex de Yailin la más viral - crédito Elsa Barrera/montaje de Infobae

Cabe mencionar que el centro penitenciario de Brooklyn en el que se encuentra el rapero, ha alojado a figuras muy reconocidas en la escena internacional, incluido Nicolás Maduro, dictador venezolano que fue capturado a inicios de 2026. El lugar de reclusión cuenta con antecedentes de severas condiciones de seguridad y quejas sobre el trato a los reclusos.

Aunque no se han aclarado mayores detalles de lo ocurrido dentro de la prisión, los fanáticos del artista, como Yina Calderón, están a la espera de que se trate de una fake news, como es frecuente en la vida de las figuras reconocidas.

Hasta el momento, solo se sabe que el hecho tuvo su origen en cuentas anónimas de internet y publicaciones virales carentes de respaldo, lo que es considerado un patrón frecuente entre figuras públicas con trayectorias polémicas y reactivó teorías relacionadas con el pasado judicial del procesado, aunque por ahora todo son rumores.

Tekashi 6ix9ine comparte prisión con Nicolás Maduro - crédito Jovani Pérez/Infobae México

Como no se ha registrado ningún pronunciamiento oficial relacionado con el estado de salud del rapero, los medios aseguran que la única certeza es que Tekashi 69 continuaba cumpliendo su condena en Nueva York.