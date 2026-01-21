Precio del dólar en Colombia: siguen las buenas noticias y hay ilusión para que siga barato, así cerró el 21 de enero

El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.650 en la jornada del 21 de enero - crédito Lee Jae-Won/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 21 de enero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.669,31, lo que representó una caída de $13,66 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.682,97. Durante el día, según la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.215 millones en 1.493 transacciones, con un precio de apertura de $3.671, un mínimo de $3.650 y un máximo de $3.684,68.

Con relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 0,27%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 12,63%.

Y en cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, invirtió el dato de la jornada anterior, en el que cerró con un ascenso del 1,13%, sin ser capaz de establecer una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Al cierre de la jornada del 21 de enero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.632,83, mientras que el de venta se ubicaba en $3.756,85 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Negociación de EE. UU. por Groenlandia

Dicho movimiento se dio luego de que, a nivel internacional, los mercados accionarios de EE. UU. se vieron favorecidos, luego de que el presidente Donald Trump aclaró en Davos (Suiza) durante el Foro Económico Mundial que no contempla el uso de la fuerza en Groenlandia y manifestó su disposición a abrir un proceso de negociación sobre el territorio. En el discurso, el mandatario también criticó a la Otan y destacó la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad de EE. UU. Los mercados seguirán atentos a las señales que surjan de Davos.

A nivel local, en Colombia, el superintendente Financiero, César Ferrari, justificó que la permanencia de los recursos pensionales en el país ampliará la liquidez disponible para el mercado de capitales y distintos sectores productivos. Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un arancel del 30% a importaciones desde Colombia, al alegar falta de cooperación y acciones firmes contra el narcotráfico.

Cómo cerrará el dólar en enero de 2026

El 21 de enero, Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia revelaron los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de enero de 2025 en la que se consultó sobre el futuro de la tasa de cambio, la tasa de interés del Banco de la República así como de la inflación, los TES y el petróleo, claves para el movimiento del dólar.

El dólar en Colombia cerraría 2026 por debajo de los 4000 - crédito Fedesarrollo y la bvc

Sobre la tasa de cambio, se remarcó que el peso colombiano mostró cierta estabilidad, con una apreciación mensual de 1,8% en diciembre y un cierre en $3.707. “Para enero de 2026, se espera que la tasa fluctúe entre $3.650 y $3.730, con una mediana de $3.704, y hacia diciembre de 2026, los analistas pronostican un leve aumento hasta los $3.830”, precisó la EOF.

De acuerdo con la misma, las proyecciones se ajustaron de manera ligera a la baja respecto a estimaciones previas, lo que sugiere una percepción de mayor estabilidad cambiaria de cara al cierre del año.

Qué viene para la tasa de interés

Sobre la tasa de interés, se recordó que, para en enero de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantenerla inalterada en 9,25%, en línea con las expectativas del mercado, aunque los analistas esperan incrementos graduales a lo largo del año. Se proyecta que la tasa de intervención suba a 9,75% en abril y alcance el 11,25% hacia diciembre de 2026.

El petróleo Brent, de referencia para Colombia, podría seguir por debajo de los USD60 - crédito Fedesarrollo y la bvc

“Esta tendencia al alza responde a un panorama inflacionario que se muestra más complejo: la inflación anual cerró diciembre en 5,10%, pero las expectativas para el cierre de 2026 ascendieron a 6,50%, por encima del rango meta del banco central (2%-4%), reflejando presiones persistentes sobre los precios”, se anotó.

Por otro lado, se habló de que el precio del crudo Brent, de referencia para Colombia, continuó mostrando volatilidad, por lo que cerró diciembre en USD60,9 por barril, cifra inferior a lo esperado por el mercado. Aunque para enero se prevé un repunte hasta los USD62,5, las expectativas para diciembre de 2026 apuntan a un precio de USD60 barril, lo que evidencia un moderado pesimismo respecto al comportamiento de los mercados energéticos internacionales y su efecto en la economía local.

Proyecciones sobre los TES

Finalmente, el mercado de títulos de deuda (TES) refleja expectativas de rendimientos altos en el corto plazo. ”Un 42,3% de los analistas anticipa que los TES 2032 se ubicarán por encima del 13% en los próximos tres meses, mientras que para los TES 2042, el 46,1% proyecta que su tasa estará entre 12,5% y 13%”, se evidenció en la EOF. De acuerdo con la misma. estos elevados rendimientos, junto a la incertidumbre macroeconómica, confirman que tanto factores de política fiscal como monetaria seguirán pesando fuertemente en las decisiones de inversión durante el año, en un entorno marcado por riesgos internos y externos para el mercado de capitales colombiano.