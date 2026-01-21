Una colombiana que no logró cruzar la frontera con Estados Unidos relató cómo ha sido su vida mientras espera una solución a su caso

El caso se presentó el 20 de enero de 2025, justo el mismo día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos - crédito red social Facebook

La migrante colombiana Margelis Tinoco se volvió un rostro visible de la crisis fronteriza tras el inicio del mandato del presidente estadounidense Donald Trump, cuando un video registró su reacción al enterarse de que su cita para solicitar asilo en Estados Unidos había sido cancelada por una orden ejecutiva.

El episodio, que se hizo viral en redes el 20 de enero de 2025 en el Puente Internacional Paso del Norte, marcó el comienzo de un nuevo periodo de incertidumbre para su familia, según relató la propia Tinoco a The Washington Post.

En la grabación, Tinoco aparece revisando la aplicación CBP One, sistema que había gestionado la entrevista durante la administración de Joe Biden.

Al confirmar la cancelación tras la asunción de Donald Trump como presidente, la mujer rompió en llanto y exclamó: “¡Ay Dios mío! ¿Por qué?”.

El mismo medio detalló que la situación de Tinoco se inscribe en una ola de cancelaciones que afectó a miles de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos.

La travesía de la familia Tinoco comenzó en Colombia, desde donde partieron junto al esposo de Margelis y su hijo menor.

La colombiana Margelis Tinoco protagonizó el video que se hizo viral, y que cumplió un año - crédito red social Facebook

El viaje incluyó traslados en barco, a pie y en autobús, y la familia fue víctima de dos secuestros. Tras llegar a Ciudad de México, iniciaron una larga espera para obtener una cita formal mediante el sistema CBP One, con el objetivo de ingresar legalmente al territorio estadounidense.

Después de cinco meses en espera, la familia recibió la notificación de que su cita se realizaría el 20 de enero de 2025 a las 13:30 (hora local de El Paso, Texas).

Dos días antes, Tinoco abordó un avión por primera vez para trasladarse a Ciudad Juárez, donde aguardó el día señalado.

El acto oficial de juramento de Donald Trump como presidente coincidió con la suspensión del sistema de citas, y la notificación de cancelación llegó horas más tarde.

Un año después, Margelis Tinoco y su familia permanecen en un refugio para migrantes en México, sin avances en su proceso migratorio.

“Solo quiero una vida tranquila y estable”, expresó la mujer en diálogo con el medio estadounidense.

Aunque su esposo de 52 años consiguió empleo como demoledor de hormigón y su hijo comenzó la escuela, la familia no ha logrado avanzar hacia su destino final.

En el refugio, Tinoco colabora en la cocina preparando platos colombianos para otros residentes.

La colombiana llegó hasta el Puente Internacional Paso del Norte - crédito archivo REUTERS/José Luis González

La migrante explicó que evita recorrer la ciudad debido a la percepción de inseguridad para extranjeros en México, y señaló que regresar a Colombia tampoco es una opción viable por falta de recursos y seguridad.

La colombiana se mantiene en vilo a pesar de que sus condiciones no son las peores y hay formas de rebuscarse, en la antesala de lo que será la reunión entre los presidentes de Colombia (Gustavo Petro) y EE. UU. (Donald Trump).

De qué hablarán Petro y Trump en su reunión bilateral en Washington

El presidente colombiano Gustavo Petro ha confirmado que buscará discutir con el mandatario estadounidense Donald Trump la posibilidad de una articulación energética entre Colombia, Venezuela y Panamá, durante el encuentro bilateral programado para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, en Washington.

El objetivo central expuesto por Petro es transformar el Caribe colombiano de zona tradicionalmente importadora de gas a un exportador de gas grancolombiano, en beneficio tanto de Colombia como de Venezuela.

Esta apuesta sectorial, según el presidente, tiene como propósito reducir las tarifas eléctricas y modificar la arquitectura energética del país.

Entre los desafíos diplomáticos, se encuentra la situación migratoria de la delegación colombiana. Petro figura en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista Clinton, que restringe su ingreso a Estados Unidos, y tanto él como la canciller Rosa Villavicencio carecen de visa estadounidense.

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín, destacó que uno de los objetivos prioritarios es que Petro pueda viajar a territorio estadounidense tras ser retirado de la mencionada lista.

La reunión bilateral entre Gustavo Petro y Donald Trump será el martes 3 de febrero de 2026 - EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en X, en la que detalló que su intención es conversar con Trump y con el gobierno venezolano “sobre la articulación energética y eléctrica de Colombia y Venezuela y Colombia y Panamá”.

Petro también planteó la necesidad de que Ecopetrol acelere su adaptación para la importación de gas, considerando el impacto de los monopolios privados en el sector.

En este sentido, el mandatario colombiano denunció que el modelo vigente de monopolio privado en la importación de gas, establecido en Cartagena, incrementa las tarifas de energía en detrimento de la ciudadanía.

El mismo Petro detalló que la propuesta de integración energética ha recibido resistencia en el ámbito mediático nacional.

En respuesta a lo anterior, el jefe de Estado escribió: “Esta articulación la ha visto con enemistad la prensa nacional porque rompe el monopolio privado, que es parte de los dueños de la prensa, y que busca reducir las tarifas eléctricas para el país y de hacer del Caribe colombiano ya no un importador de gas sino un exportador de gas grancolombiano, en beneficio del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela”.

Gustavo Petro habló sobre los puntos que serán guía en la conversación entre él y su homólogo de EE. UU., Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

En las conversaciones oficiales previstas entre ambos gobiernos, la agenda contempla temas recurrentes en la relación bilateral: la lucha contra el narcotráfico, el comercio internacional, la situación del ELN y la política hacia Venezuela.

No obstante, Petro busca que se incluya la integración energética regional y la reducción de las tarifas eléctricas, así como la transición hacia fuentes energéticas menos contaminantes.

El mandatario también abordó la situación de la comunidad afro de Barú, al asegurar que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado tiene la orden de restituir tierras que, según explicó, les fueron retiradas para favorecer la actividad del monopolio privado en el sector energético.

Otro eje de la intervención de Petro fue la política de industrialización, en la que la destacó apreciación del peso colombiano no debería frenar los procesos de transformación industrial, sobre todo en sectores como el café, y expresó que el país puede lograr crecimiento incluso en escenarios de revaluación cambiaria.

Además, desde una perspectiva sanitaria, Petro manifestó su inquietud respecto a la mezcla de drogas en Estados Unidos y sostuvo: “La cocaína se está mezclando con fentanilo en Estados Unidos; parece que esa mezcla es peor, potencia el efecto del fentanilo de forma más negativa de lo que es. Las cifras que tenemos últimas de Estados Unidos son más o menos 72.000 muertes por año”.