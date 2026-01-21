Colombia

Un enfrentamiento entre soldados en batallón de Malambo deja varios heridos: autoridades investigan lo ocurrido

La institución militar avanza en la indagación del altercado masivo que ocurrió tras una ceremonia solemne, aunque surgen denuncias previas sobre inconformidades al interior de la unidad

El Batallón de Ingenieros de Combate n.º 2 en Malambo fue escenario de una pelea masiva que dejó varios soldados heridos - crédito Captura de Pantalla X

Una violenta confrontación entre soldados del Batallón de Ingenieros de Combate n.º 2, General Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, dejó varios heridos y desencadenó una oleada de cuestionamientos sobre el ambiente interno en esta unidad militar.

La pelea masiva, registrada en video y difundida en redes sociales, se produjo el viernes 16 de enero, justo después de una ceremonia militar, y ha puesto bajo escrutinio a la institución debido a denuncias recientes e inconformidades acumuladas.

Incluso, en la grabación difundida en las redes sociales, se muestra cómo los militares se lanzan objetos contundentes entre ellos.

El incidente en el Batallón de Ingenieros de Combate, registrado en video y viralizado en redes sociales, expuso tensiones internas y descontento - crédito Captura de video @SARGENTOCHALA/X

Tras la difusión de las imágenes, el Ejército Nacional de Colombia identificó a los implicados y abrió investigaciones disciplinarias y penales.

En un comunicado a la opinión pública, la institución castrense rechazó categóricamente la conducta observada y recalcó que esas acciones no reflejan los valores y el código de honor de las Fuerzas Militares.

La situación se originó por diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado. Como resultado del altercado, resultaron lesionados dos suboficiales y un soldado, quienes presentaron heridas leves. El personal afectado recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condiciones de salud estables”, manifestó el Ejército.

Además, el comando de la Segunda Brigada declaró en su mensaje institucional: “El comando de la Segunda Brigada reafirma su compromiso con la disciplina, el respeto y la convivencia como pilares fundamentales del servicio”.

Comunicado Ejército sobre pelea en batallón de Malambo - crédito Ejército Nacional

Transfondo de la pelea entre militares

En contraste, voces externas señalaron que el incidente responde a una acumulación de inconformidades desatendidas por el mando militar.

Alexander Chala Sáenz, sargento retirado del Ejército, utilizó su cuenta en la red social X para sostener que los hechos deben entenderse como la consecuencia de un deterioro creciente en las condiciones internas del batallón.

“Esta unidad militar ya estaba bajo la lupa: el pasado 16 de diciembre se hizo pública una denuncia por presuntos abusos, malos tratos y arbitrariedades cometidos por el comandante del batallón, el coronel Roni Buitrago Vergara. Sin embargo, la falta de correctivos institucionales permitió que la tensión escalara”, expresó el militar en retiro.

Las denuncias de presuntos abusos y malos tratos en el Batallón de Malambo se suman a las acusaciones contra el comandante, coronel Roni Buitrago Vergara - crédito @SARGENTOCHALA/X

Además, Chala Sáenz indicó que otro aspecto de la problemática obedece a la presunta mala calidad de los alimentos que se suministran en la guarnición militar.

El detonante de la violencia habría sido la pésima alimentación que estaría recibiendo el personal de soldados. Los incidentes se concentraron en el rancho de tropa, donde la tropa manifestó su indignación por la calidad de los alimentos”, agregó.

En cuanto a los hechos en cuestión, el sargento retirado indicó que, horas antes del conflicto entre los militares, ya se había registrado otro altercado en la misma guarnición.

“Testigos aseguran que la situación se intensificó desde las primeras horas de la mañana. Al intentar escalar la queja sobre la alimentación, la respuesta del coronel Buitrago fue descrita como ‘grosera, irracional y grotesca’. Lejos de mediar, su actitud agravó el conflicto, poniendo en riesgo el orden público interno y la integridad tanto de civiles como de funcionarios”, precisó.

La denuncia de un sargento y un informe oficial han generado preocupación en la institución militar, tras la acusación de maltrato y trato degradante durante un procedimiento de traslado en Malambo, Atlántico - crédito @SARGENTOCHALA / X

Entre los implicados del conflicto al interior del Ejército, según informó Chala, se encuentran un sargento segundo, un cabo (que resultó inconsciente tras ser agredido con piedras y recibir múltiples golpes) y un soldado profesional (SL18). “Falla en el liderazgo del comandante”, complementó.

Por último, Chala Sáenz comentó que esta situación evidencia el rompimiento de la disciplina militar en la unidad y aseveró que estas acciones “contrastan significativamente con la política del presidente Gustavo Petro, quien ha subrayado que dignificar el trabajo y asegurar el respeto por el personal uniformado debe ser la prioridad de las Fuerzas Militares”.

La situación destapa una vez más el debate sobre las condiciones de bienestar y la autoridad interna en los cuarteles del país.

Por el momento, la institución militar ha asegurado que todas las denuncias serán evaluadas por los órganos de control y mantiene activa la investigación sobre posibles responsabilidades individuales dentro del Batallón de Malambo.

