Recapturada la menor que asesinó a su exnovio David Nocua en Usme, Bogotá: se había fugado de centro de reclusión

Exnovia de David Nocua fue capturada por su responsabilidad en el crimen del menor de 14 años - crédito Fiscalía

La menor de 15 años, que aceptó su responsabilidad por el asesinato de su exnovio David Nocua, en la localidad de Usme, y que cumple una sanción de siete años de reclusión la misma localidad, fue recapturada tras haberse fugado del centro donde cumplía su pena.

La detención, desde luego, prendió las alarmas sobre la justicia juvenil y generó nuevas expresiones de inconformidad por parte de la familia de la víctima.

La fuga de la adolescente ocurrió un sábado, cuya fecha exacta no se ha conocido, según informaron las autoridades.

Durante varios días, su paradero fue desconocido, lo que llevó a la madre de Nocua a manifestar públicamente su frustración y a solicitar colaboración de la ciudadanía para localizarla.

El cuerpo de David Esteban Nocua fue hallado en el río Tunjuelito por su padrastro, Camilo Torres, quien con ayuda de un dron localizó la escena del horror - crédito Captura video Testigo Directo

“Está ahí campante por acá en la localidad quinta de Usme. ¿La Policía dónde está? ¿La Fiscalía dónde está? ¿Por qué no están haciendo su trabajo, si desde el sábado ella se fugó? Hoy ya estamos a martes. ¿Qué están esperando, que nos hagan daño a nosotros?”, comentó“.

No obstante, se conoció que la recaptura se produjo en la misma localidad Usme, el mismo sector donde residía antes del crimen. De acuerdo con testimonios recogidos por Noticias Caracol, la joven fue identificada por la madre de una amiga, que alertó a la Policía.

La menor, que estaba bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), fue puesta nuevamente a disposición de las autoridades para continuar con el cumplimiento de la pena impuesta.

La madre de David Nocua aseguró que no se ha hecho justicia por la muerte de su hijo - crédito Diego Costa/Cuartoscuro.com y redes sociales

La familia de la víctima ha cuestionado la duración de la sanción y expresó preocupación por el tiempo que la joven permaneció en libertad tras la fuga.

La madre de David Nocua, Juliana Monroy, declaró en otra entrevista a Citytv que la pena resulta insuficiente ante la gravedad del delito.

“Con mucha rabia y con mucha indignación, porque tanto que habíamos logrado con que por lo menos se hiciera un poco de justicia, porque ni siquiera se hizo justicia como debería ser, porque siete años no son nada para todo lo que ella le hizo a mi hijo”, dijo en la conversaciòn.

Durante los días de búsqueda, reiteró su pedido para que la menor fuese localizada y recapturada. Con su regreso a custodia, se espera que la joven continúe cumpliendo la sanción judicial dictada por el homicidio.

Así encontró la madre de David Nocua a su hijo muerto

La muerte de David Nocua, un adolescente de 14 años hallado sin vida en unLa madre del joven, Lizeth Juliana Monroy, relató en el programa Bajo sospecha del medio Pulzo los momentos posteriores a la desaparición de su hijo y los detalles del hallazgo, cuestionando las versiones entregadas por la exnovia de David.

Fue gracias a la insistencia de allegados que lograron ubicar el cuerpo: la hermana del mejor amigo de David se dirigió a la casa de la expareja del joven y, tras una extensa conversación, consiguió que la adolescente mostrara el trayecto que recorrieron juntos horas antes de la muerte de David.

“Obviamente, ella llevó a Esteban con engaños diciéndole que iban a tener una nueva aventura, porque ellos acostumbraban a salir y compartir mucho, entonces a él se le hizo fácil acompañar a esta muchacha por allá”, contó Lizeth Juliana Monroy.

Cámara de seguridad donde se observa a David Esteban Nocua caminando con Sara y Carlos, los involucrados en el crimen - crédito Captura de Pantalla

La versión sostenida por la joven suscita aún más preguntas en la familia y en la comunidad. Según explicó la madre de David, “Ella dice que lo soltó, salieron corriendo y lo dejaron a él solo”, relató.

El hallazgo fue devastador. Cuando llegaron al lugar señalado, la tía de David fue la primera en ver el cuerpo. Pese al shock, la madre del menor intentó reanimarlo sin resultados. “Yo pensé que mi hijo se encontraba herido, estaba superalto el sitio y yo lo único que hice fue tirarme. Yo lo vi y le dije: ‘Papi, vamos que yo lo voy a llevar a un hospital, tranquilo’”, narró.

El contacto con el cuerpo disipó toda esperanza. La madre explicó la certeza que sintió en ese instante: “Yo lo noté muy pesado, noté que estaba muy rígido y ahí reaccioné”, sostuvo al programa, evidenciando el impacto inmediato que esa imagen causó.