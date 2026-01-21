Colombia

Recapturada la menor que asesinó a su exnovio David Nocua en Usme, Bogotá: se había fugado de centro de reclusión

La menor fue sancionada con siete años de internamiento en una institución del Icbf, en el suroriente de la capital colombiana

Guardar
Exnovia de David Nocua fue
Exnovia de David Nocua fue capturada por su responsabilidad en el crimen del menor de 14 años - crédito Fiscalía

La menor de 15 años, que aceptó su responsabilidad por el asesinato de su exnovio David Nocua, en la localidad de Usme, y que cumple una sanción de siete años de reclusión la misma localidad, fue recapturada tras haberse fugado del centro donde cumplía su pena.

La detención, desde luego, prendió las alarmas sobre la justicia juvenil y generó nuevas expresiones de inconformidad por parte de la familia de la víctima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La fuga de la adolescente ocurrió un sábado, cuya fecha exacta no se ha conocido, según informaron las autoridades.

Durante varios días, su paradero fue desconocido, lo que llevó a la madre de Nocua a manifestar públicamente su frustración y a solicitar colaboración de la ciudadanía para localizarla.

El cuerpo de David Esteban
El cuerpo de David Esteban Nocua fue hallado en el río Tunjuelito por su padrastro, Camilo Torres, quien con ayuda de un dron localizó la escena del horror - crédito Captura video Testigo Directo

“Está ahí campante por acá en la localidad quinta de Usme. ¿La Policía dónde está? ¿La Fiscalía dónde está? ¿Por qué no están haciendo su trabajo, si desde el sábado ella se fugó? Hoy ya estamos a martes. ¿Qué están esperando, que nos hagan daño a nosotros?”, comentó“.

No obstante, se conoció que la recaptura se produjo en la misma localidad Usme, el mismo sector donde residía antes del crimen. De acuerdo con testimonios recogidos por Noticias Caracol, la joven fue identificada por la madre de una amiga, que alertó a la Policía.

La menor, que estaba bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), fue puesta nuevamente a disposición de las autoridades para continuar con el cumplimiento de la pena impuesta.

La madre de David Nocua
La madre de David Nocua aseguró que no se ha hecho justicia por la muerte de su hijo - crédito Diego Costa/Cuartoscuro.com y redes sociales

La familia de la víctima ha cuestionado la duración de la sanción y expresó preocupación por el tiempo que la joven permaneció en libertad tras la fuga.

La madre de David Nocua, Juliana Monroy, declaró en otra entrevista a Citytv que la pena resulta insuficiente ante la gravedad del delito.

“Con mucha rabia y con mucha indignación, porque tanto que habíamos logrado con que por lo menos se hiciera un poco de justicia, porque ni siquiera se hizo justicia como debería ser, porque siete años no son nada para todo lo que ella le hizo a mi hijo”, dijo en la conversaciòn.

Durante los días de búsqueda, reiteró su pedido para que la menor fuese localizada y recapturada. Con su regreso a custodia, se espera que la joven continúe cumpliendo la sanción judicial dictada por el homicidio.

Así encontró la madre de David Nocua a su hijo muerto

La muerte de David Nocua, un adolescente de 14 años hallado sin vida en unLa madre del joven, Lizeth Juliana Monroy, relató en el programa Bajo sospecha del medio Pulzo los momentos posteriores a la desaparición de su hijo y los detalles del hallazgo, cuestionando las versiones entregadas por la exnovia de David.

Fue gracias a la insistencia de allegados que lograron ubicar el cuerpo: la hermana del mejor amigo de David se dirigió a la casa de la expareja del joven y, tras una extensa conversación, consiguió que la adolescente mostrara el trayecto que recorrieron juntos horas antes de la muerte de David.

“Obviamente, ella llevó a Esteban con engaños diciéndole que iban a tener una nueva aventura, porque ellos acostumbraban a salir y compartir mucho, entonces a él se le hizo fácil acompañar a esta muchacha por allá”, contó Lizeth Juliana Monroy.

Cámara de seguridad donde se
Cámara de seguridad donde se observa a David Esteban Nocua caminando con Sara y Carlos, los involucrados en el crimen - crédito Captura de Pantalla

La versión sostenida por la joven suscita aún más preguntas en la familia y en la comunidad. Según explicó la madre de David, “Ella dice que lo soltó, salieron corriendo y lo dejaron a él solo”, relató.

El hallazgo fue devastador. Cuando llegaron al lugar señalado, la tía de David fue la primera en ver el cuerpo. Pese al shock, la madre del menor intentó reanimarlo sin resultados. “Yo pensé que mi hijo se encontraba herido, estaba superalto el sitio y yo lo único que hice fue tirarme. Yo lo vi y le dije: ‘Papi, vamos que yo lo voy a llevar a un hospital, tranquilo’”, narró.

El contacto con el cuerpo disipó toda esperanza. La madre explicó la certeza que sintió en ese instante: “Yo lo noté muy pesado, noté que estaba muy rígido y ahí reaccioné”, sostuvo al programa, evidenciando el impacto inmediato que esa imagen causó.

Temas Relacionados

David NocuaUsmeCrimen David NocuaFugaIcbfColombia-Noticias

Más Noticias

Medicina Legal identificó 24 cuerpos tras combates entre disidencias de las Farc en Guaviare; cuatro víctimas son menores de edad

Entre las víctimas hay cuatro menores de edad, tres de ellos mujeres y uno hombre, según informó El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Medicina Legal identificó 24 cuerpos

Chontico Día: resultado oficial 21 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: resultado oficial 21

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción

El segundo torneo de clubes más importante de Europa tendrá su definición en la fase de liga

Así se jugará la fecha

Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones explicar cómo cumple fallo sobre alocuciones presidenciales de Petro

El alto tribunal dio un plazo de tres días a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que informe las acciones adoptadas en cumplimiento del fallo que establece límites a las alocuciones del presidente en televisión abierta

Consejo de Estado ordenó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

La Segura sorprendió al hablar

La Segura sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener un segundo bebé: “Los hijos únicos nunca extrañan”

Expareja de Manuela Gómez habló del respaldo que le ha dado a la participante en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

JuanDa Caribe protagonizó un descuido en ‘La casa de los famosos Colombia’ y causó furor en redes sociales: “Se le vio todo”

El esposo de Beba de la Cruz reveló si sigue o no la participación de ella en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Un familiar de Yuli Ruiz la defendió ante las críticas recibidas por su forma de vestir en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

EN VIVO - Bayern Múnich

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción

Fredrik Gerardo Fodstad, clasificado por Colombia a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026