Colombia

La inesperada respuesta musical sobre los candidatos presidenciales que se volvió tendencia: comó desarmar el debate con ingenio

Una ciudadana sorprendió con su reacción a una pregunta sobre su candidato favorito, lo que generó debate en redes sociales y reflejó el ambiente previo a los comicios presidenciales

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Una reacción inesperada captada por el canal Demos en las calles de Bogotá circuló ampliamente entre usuarios en redes sociales, generando comentarios y abriendo espacio para reflexionar sobre la percepción pública frente al proceso electoral - crédito demos_colombia / TikTok

La cuenta de TikTok @demos_colombia, reconocida por analizar la actualidad política de Colombia a través de videos y debates, difundió en las últimas horas un contenido que captó la atención de miles de internautas.

En el video, grabado en las calles de Bogotá, una mujer respondió de manera inesperada cuando le consultaron por su preferencia electoral ante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Su curiosa reacción y las explicaciones posteriores se convirtieron en el centro de la conversación digital, a la vez que ofrecieron un retrato del ambiente político previo a los comicios.

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El creador de contenido, vinculado al proyecto Demos, preguntó a la entrevistada: “¿Paloma, De la Espriella o Cepeda, el 31 de mayo?” ante lo cual la mujer replicó: “Eeeh, depende de las canciones que cante”.

La viral confusión de una entrevistada en Bogotá expuso el desconocimiento y la apatía política de cara a las elecciones de 2026 - crédito demos_colombia / Tiktok
La viral confusión de una entrevistada en Bogotá expuso el desconocimiento y la apatía política de cara a las elecciones de 2026 - crédito demos_colombia / Tiktok

La escena generó risas y lejos de aclarar la confusión, la entrevistada profundizó: “Si es Cepeda, me gusta ‘Me voy’. Si es Juancho de la Espriella, me gusta el solo que tiene con Silvestre (Dangond). Y si es Paloma San Basilio, ‘Libre’”. El entrevistador celebró la respuesta, que rápidamente se viralizó.

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La mujer “confundió” a los candidatos Paloma Valencia, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda con la cantante española Paloma San Basilio, el acordeonero Juancho de la Espriella y el artista Andrés Cepeda.

La respuesta de la mujer desencadenó una oleada de comentarios en redes sociales, entre los que se destacaron frases como “En pocas palabras ‘No me interesa la política’”, “Guardó su opinión y añadió cultura”, y “La mejor forma de decir: ninguno de esos candidatos es apto para dirigir un país”.

Las reacciones apuntaron tanto al humor del momento como al trasfondo de apatía o prudencia ante la actual coyuntura política. “Quiero ir igual de relajada por la vida” y “Toda una conocedora jajaja” fueron otras de las respuestas más compartidas.

TikTok y el termómetro social de la política

Elecciones - crédito Sergio Acero/REUTERS/Lina Guasca/Colprensa/Montaje Jesús Avilés
El mercado de predicciones ubica a Iván Cepeda en el liderazgo para las elecciones presidenciales, seguido muy de cerca por De la Espriella y Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/REUTERS/Lina Guasca/Colprensa/Montaje Jesús Avilés

El video, publicado por Demos, ilustra cómo plataformas como TikTok se consolidaron como espacios de discusión política y termómetro social. La cuenta @demos_colombia se especializa en dinamizar el debate mediante entrevistas y análisis que buscan acercar la política a nuevas audiencias.

Estas dinámicas permiten observar no solo el interés o conocimiento de los ciudadanos, sino también el tipo de respuestas, resistencias y percepciones en torno a los candidatos presidenciales.

La viralización del episodio ocurre en un momento de alta expectación por la definición de las candidaturas y el cierre de brechas en la intención de voto. De acuerdo con los datos aportados por la plataforma Kalshi, Iván Cepeda lidera el mercado de predicción con una probabilidad de 38%, seguido de cerca por Abelardo De la Espriella con 35% y Paloma Valencia con 31%.

Este escenario marca un ajuste en las expectativas respecto a meses anteriores, cuando la diferencia entre los aspirantes era más amplia.

Un escenario incierto y competitivo para la Presidencia de la República

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo - crédito AP/Reuters
Abelardo De la Espriella protagonizó el mayor ascenso en intención de voto, con un crecimiento de siete puntos porcentuales en las últimas mediciones - crédito AP/Reuters

El comportamiento del mercado de predicción, en el que los usuarios negocian contratos relacionados con el resultado de las elecciones, refleja una competencia cada vez más pareja.

Abelardo De la Espriella protagonizó el mayor ascenso reciente, subiendo siete puntos porcentuales y ubicándose a poca distancia de Iván Cepeda, que, aunque se mantiene en primer lugar, muestra signos de desgaste. Paloma Valencia se mantiene en el grupo de los candidatos competitivos, aunque con una leve baja en las expectativas.

En otros mercados, como el de “2.º lugar (1.ª vuelta)”, De la Espriella encabeza con 58%, seguido por Valencia (39%) y Cepeda (2%), lo que revela que la percepción sobre los puestos de liderazgo puede variar según el momento electoral analizado.

Además, en la categoría “Ganador de la primera ronda”, el liderazgo de Cepeda se amplía a 90,6%, lo que introduce matices y tensiones en la interpretación de los datos.

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