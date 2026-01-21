Pandilla de ladrones sin control tiene azotada la localidad de Kennedy, en Bogotá: así atacan en manada

Pandilla de ladrones roba en manada a habitantes de la localidad de Kennedy - crédito @JCFloriant/X

En los últimos meses, la localidad de Kennedy en Bogotá se ha convertido en escenario de una serie de atracos masivos que mantienen en alerta y preocupada a la comunidad.

De acuerdo con lo conocido por Noticias Caracol, la agrupación, compuesta por nueve integrantes, asalta a clientes de locales comerciales, ciclistas y peatones, llegando en grupo y neutralizando cualquier intento de resistencia.

Ahora síguenos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad en el sector de la avenida Villavicencio, entre las carreras 80 y 82, la estructura ha perfeccionado una logística delictiva coordinada, lo que ha incrementado el temor entre los residentes ante la escalada de violencia registrada en los últimos cuatro meses.

Los videos muestran la manera en que los delincuentes irrumpen en los establecimientos, someten a los presentes y proceden a encerrar a las víctimas tras despojarlas de sus pertenencias.

Los atracos en la avenida Villavicencio entre las carreras 80 y 82 se han vuelto más frecuentes debido a la logística coordinada de la estructura criminal - crédito @JCFloriant /X

Un comerciante afectado, cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad, relató a Noticias Caracol la evolución de este fenómeno: “Ya venimos con esta problemática más o menos como cuatro meses, donde empezaron robando de a tres personas, después en otro robo ya fueron cinco, otros fueron ya seis y ya nosotros nos tocó el más fuerte, que fue el de nueve personas”.

Según su testimonio, la estructura ha incrementado su número, permitiendo realizar múltiples tareas durante los atracos: mientras unos amenazan, otros revisan a las víctimas y algunos vigilan las salidas.

El método utilizado por estos sujetos se caracteriza por su velocidad y violencia. Llegan en bicicletas, que emplean tanto para el ataque como para huir rápidamente por las calles del suroccidente de la ciudad. Los objetos más codiciados en estos robos son celulares y dinero en efectivo, artículos que pueden comercializarse fácilmente en el mercado negro.

La táctica de la banda no se limita a locales comerciales. Ciclistas y peatones también han sido víctimas frecuentes. Un ciclista asaltado por el grupo describió, en declaraciones recogidas por el medio citado, un episodio de emboscada: “Nos rodean nueve hombres, de los cuales siete personas venían armadas, según los videos, y nos encañonan y nos hacen el hurto”. La desproporción de fuerza y el uso de armas de fuego ha dejado a los ciudadanos sin posibilidades de reacción.

A pesar de la gravedad de la situación, la presencia policial logra disuadir ocasionalmente los ataques. Se registró un caso reciente en el que el grupo desistió de un robo ante la llegada de una patrulla de la Policía.

Los delincuentes también roban ciclistas y transeúntes - crédito Andina

Los residentes y comerciantes de la avenida Villavicencio coinciden en que la agresividad de los delincuentes ha aumentado y perciben que la banda ha establecido un control territorial en el sector, actuando con cada vez menos temor a la ley.

Capturan a presunto ladrón en Bogotá que intentó justificar su acción delictiva como una “broma”

Los encargados de seguridad de un conjunto residencial en el sector Lagos de Córdoba, en Bogotá, lograron la captura de un presunto ladrón que, según los testimonios recogidos en el lugar y citados por Colombia Oscura, había mantenido en alerta a los residentes de la zona durante las últimas semanas.

La situación ocurrió cuando el sospechoso intentó evadir la intervención de los vigilantes, que lo interceptaron dentro de las instalaciones del conjunto.

Durante el procedimiento, el hombre aseguró que todo se trataba de una “maldita broma”, frase con la que intentó justificar su presencia y las acciones que motivaron su captura.

Presunto delincuente justificó un presunto robo alegando que "era una broma" - crédito Colombia Oscura/Instagram

En el intercambio registrado por los presentes, otro miembro del equipo de seguridad señaló: “(...) Como te gusta robar, también tienes que quitar la mano”, mientras el presunto ladrón insistía: “No me gusta robar manos, sino que hice una maldita broma ahí”. Las risas y comentarios continuaron, incrementando la tensión del momento.

Uno de los vigilantes preguntó al sospechoso por qué había intentado huir al notar su presencia, a lo que el hombre respondió que creyó que lo iban a detener. Durante el diálogo, los encargados de seguridad lo calificaron de “rata”, haciendo alusión a los recurrentes robos que se habían presentado en el área.