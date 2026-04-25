Alerta por aumento de ‘grooming’ en Colombia, los menores están siendo manipulados y explotados: “El pedófilo quiere mostrarse como un amigo”

Las autoridades aseguran que en solo horas o días, los depredadores digitales consiguen hablar con los menores de edad por plataformas de mensajería - crédito Policía Nacional

Las autoridades generaron una alerta por el aumento de grooming digital, delito que representa cada vez más una amenaza en Colombia. De acuerdo con el Centro Cibernético de la Dijín de la Policía Nacional, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los videojuegos en línea se han convertido en escenarios habituales para la manipulación y explotación de menores de edad en el país.

Según indicó la Policía en un comunicado, en lo corrido de 2026, las alertas por violencia digital contra niños, niñas y adolescentes se incrementaron en un 10% respecto al año anterior (2025), y tienen una mayor incidencia en ciudades capitales como Bogotá (Cundinamarca), Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca).

A esto se suma el hecho de que hay centenas de sitios web que exponen contenido sexual de menores de edad. Las autoridades indicaron que en lo corrido el año, bloquearon cerca de 600 páginas web con contenido de explotación sexual infantil. Según explicó el jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, coronel Adrián Vega, uno de los riesgos más altos reside en que buena parte de los contactos que tienen los niños y adolescentes en las redes sociales son desconocidos y en realidad muy pocos corresponden realmente a amigos cercanos.

Los depredadores digitales suelen convencer a los menores de no revelar nada de su existencia ni del contenido que comparten - crédito ESET

“Lamentablemente, estos niños con estas cuentas que aperturan, efectivamente contactan e interactúan con personas desconocidas. Se dice que el 30% de los seguidores y amigos o contactos en las redes sociales son personas desconocidas. Tan solo el 5% o el 6% de dichos contactos son amigos cercanos. De tal forma que es allí donde el pedófilo utiliza esta modalidad, como es el grooming, para poder contactar a sus potenciales víctimas”, detalló el coronel.

Las investigaciones del Centro Cibernético de la Dijín indican que los agresores inician el contacto en entornos digitales y solo tardan algunas horas o días para convencer a los menores de que conversen en otros canales, como aplicaciones de mensajería, donde la privacidad facilita el delito.

Los “depredadores digitales” emplean perfiles falsos, técnicas de manipulación emocional y, en ocasiones, inteligencia artificial para construir una relación de confianza con sus víctimas. De acuerdo con la Policía Nacional, el modus operandi incluye analizar los intereses, las rutinas y las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes, para así poder crear las identidades falsas y simular cercanía afectiva, indicando incluso que son amigos. Esto les permite escalar en poco tiempo hacia conversaciones de carácter sexual y control psicológico.

La Policía Nacional recomendó a los adultos responsables instalar un programa de control parental en los dispositivos que usan los menores - crédito Policía Nacional

“El pedófilo quiere mostrarse como un amigo ante su par, ante su potencial víctima. Decirle que no es importante informarle a su papá, que no es importante señalarle que tiene un nuevo amigo. Y muchos de los contenidos y las interacciones los convierte a nivel sexual”, detalló el jefe del Centro Cibernético.

Uno de los peligros críticos que se evidencia en el grooming es la falta de reporte en las primeras etapas del delito. “Lamentablemente, los padres de familia no están monitoreando a sus hijos y los niños están creando cuentas en redes sociales, inclusive cuando las políticas comunitarias de estas industrias tecnológicas así lo prohíben (...). Las denuncias llegan cuando ya hay afectaciones graves, incluso abuso físico. Pero la etapa inicial, que es clave para prevenir, casi no se reporta”, precisó el coronel Vega.

Esta omisión facilita que los agresores avancen rápidamente en la manipulación de los menores y la comisión de los delitos. Por eso, la Policía Nacional recalcó la importancia de que padres y madres de familia, así como cuidadores, vigilen señales de alerta como cambios de conducta en los niños, aislamiento, irritabilidad, uso excesivo o a escondidas de dispositivos móviles, resistencia a la supervisión o conexiones en horarios inusuales. Detectar a tiempo estos signos puede resultar vital para evitar situaciones irreversibles.

La Policía Nacional advirtió que los menores de edad deben tener supervisión de sus padres en el manejo de las redes sociales - crédito Policía Nacional

La Policía también insistió en que la herramienta más eficaz para detener el avance del delito es la denuncia. En consecuencia, informó que, ante cualquier situación sospechosa, los denunciantes pueden notificarla en el CAI Virtual o por WhatsApp al número +57 323 273 3411. La institución insiste en que la vigilancia por parte de los adultos responsables es clave, sobre todo en el caso de menores de 14 años, quienes no deberían tener acceso libre y sin supervisión a las redes sociales.

“Es el momento para invitar a los padres de familia y a todos los ciudadanos para que nos reporten a través de la plataforma especializada CAI Virtual. Tenemos un servicio de WhatsApp veinticuatro siete a través del número tres veintitrés dos siete tres treinta y cuatro once. Pero también los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes especializadas CAI Virtual en Facebook, X e Instagram”, precisó el coronel Vega.