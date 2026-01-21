Ocho universidades colombianas se mantienen entre las 1.000 mejores del mundo, según el ranking QS: conozca cuáles son

Ocho universidades colombianas se mantienen entre las 1.000 mejores del QS World University Rankings 2026, consolidando su liderazgo académico regional - crédito Montaje Infobae (iStock)

El QS World University Rankings 2026 confirmó que ocho universidades colombianas lograron mantenerse entre las 1.000 mejores del mundo durante cuatro años consecutivos, reflejando un avance sostenido en calidad académica, investigación y proyección internacional.

La permanencia de estas instituciones en la lista global ocurre en un entorno de creciente competencia mundial, donde se evaluaron 2.191 universidades de 115 países.

Las instituciones que integran este grupo son:

Universidad de los Andes Universidad Nacional de Colombia Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Antioquia Universidad del Rosario Universidad de La Sabana Universidad Eafit Universidad Externado de Colombia

Estas universidades se consolidaron como referentes académicos nacionales y su presencia estable en el ranking internacional evidencia el reconocimiento que han construido en la última década.

El QS World University Rankings 2026 evaluó a 2.191 universidades de 115 países, destacando la creciente competencia internacional en educación superior - crédito Freepik.

Factores de medición y el papel de la identidad institucional

El ranking QS utiliza criterios que abarcan la reputación académica, la reputación entre empleadores, los resultados de empleabilidad, la internacionalización y la sostenibilidad.

La proporción de estudiantes y profesores internacionales, la red global de investigación y la diversidad del estudiantado se convirtieron en aspectos cada vez más determinantes.

El padre Luis Fernando Múnera, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, destacó que “los rankings son una lectura de lo que hacen las universidades con unos criterios; algunos se adaptan mejor a lo que somos, otros no se adaptan tan bien. Por eso nosotros queremos ser coherentes con nuestra identidad y con nuestros propósitos”.

La presencia de universidades colombianas en estos listados se explica también por la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la educación superior global y la claridad de sus líneas de investigación.

El QS World University Rankings incrementó el peso de la sostenibilidad y la internacionalización, dos variables en las que las instituciones colombianas mostraron avances recientes.

Desempeño y movimientos en el ranking

La Universidad de los Andes logra permanecer en el top 250 mundial durante cuatro años, reafirmando su excelencia en investigación y formación universitaria - crédito redes sociales

La Universidad de los Andes se mantiene como la mejor posicionada del país, ubicada en el puesto 212 tras haber ocupado el 179 en 2025. Esta institución ha logrado permanecer dentro del top 250 durante los últimos cuatro años, lo que la consolida como referente regional en investigación y formación.

La Pontificia Universidad Javeriana figura en la franja 347-382, mostrando estabilidad en su rango y una gestión orientada a la consolidación de áreas estratégicas. El rector Múnera remarcó que la universidad sigue un propósito claro, con “líneas de investigación y fortalezas definidas”.

En el rango de las posiciones 650 a 1.000 aparecen la Universidad de Antioquia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario y la Universidad Eafit.

Estas instituciones experimentaron movimientos en sus posiciones, pero mantienen su presencia en el top 1.000, una hazaña que refleja consistencia en medio de la volatilidad global de los rankings.

Resultados de otros rankings y panorama regional

El aumento en el peso de la sostenibilidad y la internacionalización en el QS World University Rankings impulsó el avance de las universidades colombianas en la lista - crédito montaje Infobae (Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Pontificia Javeriana y Universidad del Rosario)

El Times Higher Education World University Rankings (The Wur) 2026 también arrojó resultados positivos para Colombia. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) se posicionó como la décima universidad pública del país y la número 19 a nivel nacional, incluyendo instituciones privadas.

Este ranking evaluó a las universidades en cinco pilares: enseñanza, entorno investigativo, calidad de la investigación, perspectiva internacional e industria.

En América Latina, el top 10 regional está dominado por universidades de Brasil, junto a instituciones de México y Chile, con la mejor de la región ubicada en el rango 201-250. Colombia, con ocho universidades clasificadas, fortalece su posición en el escenario latinoamericano y global.

Cabe mencionar que, 39 universidades colombianas participaron en la edición más reciente del QS World University Rankings, aunque solo las ocho mencionadas lograron ubicarse en el grupo de élite, lo que evidencia un proceso de selección cada vez más riguroso.

Los resultados confirman que, pese a la alta competencia global, las instituciones colombianas han sabido sostener su presencia en listados que evalúan a miles de casas de estudio en todo el planeta.