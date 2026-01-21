Colombia

Ocho universidades colombianas se mantienen entre las 1.000 mejores del mundo, según el ranking QS: conozca cuáles son

La más reciente actualización del reconocido ranking posiciona nuevamente a entidades colombianas en el listado de excelencia, destacando su consolidación en escenarios académicos de alto nivel

Guardar
Ocho universidades colombianas se mantienen
Ocho universidades colombianas se mantienen entre las 1.000 mejores del QS World University Rankings 2026, consolidando su liderazgo académico regional - crédito Montaje Infobae (iStock)

El QS World University Rankings 2026 confirmó que ocho universidades colombianas lograron mantenerse entre las 1.000 mejores del mundo durante cuatro años consecutivos, reflejando un avance sostenido en calidad académica, investigación y proyección internacional.

La permanencia de estas instituciones en la lista global ocurre en un entorno de creciente competencia mundial, donde se evaluaron 2.191 universidades de 115 países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las instituciones que integran este grupo son:

  1. Universidad de los Andes
  2. Universidad Nacional de Colombia
  3. Pontificia Universidad Javeriana
  4. Universidad de Antioquia
  5. Universidad del Rosario
  6. Universidad de La Sabana
  7. Universidad Eafit
  8. Universidad Externado de Colombia

Estas universidades se consolidaron como referentes académicos nacionales y su presencia estable en el ranking internacional evidencia el reconocimiento que han construido en la última década.

El QS World University Rankings
El QS World University Rankings 2026 evaluó a 2.191 universidades de 115 países, destacando la creciente competencia internacional en educación superior - crédito Freepik.

Factores de medición y el papel de la identidad institucional

El ranking QS utiliza criterios que abarcan la reputación académica, la reputación entre empleadores, los resultados de empleabilidad, la internacionalización y la sostenibilidad.

La proporción de estudiantes y profesores internacionales, la red global de investigación y la diversidad del estudiantado se convirtieron en aspectos cada vez más determinantes.

El padre Luis Fernando Múnera, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, destacó que “los rankings son una lectura de lo que hacen las universidades con unos criterios; algunos se adaptan mejor a lo que somos, otros no se adaptan tan bien. Por eso nosotros queremos ser coherentes con nuestra identidad y con nuestros propósitos”.

La presencia de universidades colombianas en estos listados se explica también por la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la educación superior global y la claridad de sus líneas de investigación.

El QS World University Rankings incrementó el peso de la sostenibilidad y la internacionalización, dos variables en las que las instituciones colombianas mostraron avances recientes.

Desempeño y movimientos en el ranking

La Universidad de los Andes
La Universidad de los Andes logra permanecer en el top 250 mundial durante cuatro años, reafirmando su excelencia en investigación y formación universitaria - crédito redes sociales

La Universidad de los Andes se mantiene como la mejor posicionada del país, ubicada en el puesto 212 tras haber ocupado el 179 en 2025. Esta institución ha logrado permanecer dentro del top 250 durante los últimos cuatro años, lo que la consolida como referente regional en investigación y formación.

La Pontificia Universidad Javeriana figura en la franja 347-382, mostrando estabilidad en su rango y una gestión orientada a la consolidación de áreas estratégicas. El rector Múnera remarcó que la universidad sigue un propósito claro, con “líneas de investigación y fortalezas definidas”.

En el rango de las posiciones 650 a 1.000 aparecen la Universidad de Antioquia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario y la Universidad Eafit.

Estas instituciones experimentaron movimientos en sus posiciones, pero mantienen su presencia en el top 1.000, una hazaña que refleja consistencia en medio de la volatilidad global de los rankings.

Resultados de otros rankings y panorama regional

El aumento en el peso
El aumento en el peso de la sostenibilidad y la internacionalización en el QS World University Rankings impulsó el avance de las universidades colombianas en la lista - crédito montaje Infobae (Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Pontificia Javeriana y Universidad del Rosario)

El Times Higher Education World University Rankings (The Wur) 2026 también arrojó resultados positivos para Colombia. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) se posicionó como la décima universidad pública del país y la número 19 a nivel nacional, incluyendo instituciones privadas.

Este ranking evaluó a las universidades en cinco pilares: enseñanza, entorno investigativo, calidad de la investigación, perspectiva internacional e industria.

En América Latina, el top 10 regional está dominado por universidades de Brasil, junto a instituciones de México y Chile, con la mejor de la región ubicada en el rango 201-250. Colombia, con ocho universidades clasificadas, fortalece su posición en el escenario latinoamericano y global.

Cabe mencionar que, 39 universidades colombianas participaron en la edición más reciente del QS World University Rankings, aunque solo las ocho mencionadas lograron ubicarse en el grupo de élite, lo que evidencia un proceso de selección cada vez más riguroso.

Los resultados confirman que, pese a la alta competencia global, las instituciones colombianas han sabido sostener su presencia en listados que evalúan a miles de casas de estudio en todo el planeta.

Temas Relacionados

QS World University RankingsUniversidades colombianasUniversidad de los AndesEducación superiorThe WurRanking universiidadesColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: EN VIVO; minuto a minuto online de Luis Díaz en Champions League

El equipo alemán puede asegurar su puesto entre los nueve mejores del campeonato que clasifican directo a la fase final ganando en su casa ante el equipo belga

Bayern Múnich vs. Unión Saint

Santa Fe vs. Junior EN VIVO Superliga 2026: se define el primer campeón del año en El Campín

En el duelo de ida, tiburones y leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se juegan en Bogotá

Santa Fe vs. Junior EN

Procuraduría entró al debate del aseo en Bogotá y le puso freno a cambios bruscos para proteger a los recicladores

La entidad participó en una mesa interinstitucional que acordó mantener de forma temporal el esquema actual de aseo en Bogotá, mientras se avanza en la definición de un nuevo modelo operativo

Procuraduría entró al debate del

Resultados Super Astro Sol, números ganadores de hoy miércoles 21 de enero de 2026

A continuación, compruebe los ganadores del primer juego de este día

Resultados Super Astro Sol, números

Álvaro Uribe estalló contra el ministro de Salud por decir que el Gobierno Petro hace llorar a los ricos: “Con Paloma lo harán los criminales”

Guillermo Alfonso Jaramillo sostuvo que la crisis del hospital San Rafael de Itagüi se debe a la politiquería

Álvaro Uribe estalló contra el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Top de las mejores películas

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

El romántico gesto de Jessi Uribe con Paola Jara que dejó con la boca abierta a sus amigos y seguidores

Ranking Prime Video: estas son las películas favoritas del público colombiano

El emotivo mensaje de la esposa de Luis Alfonso: ser la mujer del proceso también es hacer historia

Otro artista anunció la cancelación de su concierto en el Festival Estéreo Picnic 2026: “Pronto entenderán por qué”

Deportes

Bayern Múnich vs. Unión Saint

Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: EN VIVO; minuto a minuto online de Luis Díaz en Champions League

Excampeón de la Libertadores con Atlético Nacional reveló que lo buscaron para el proyecto de Efraín Juárez: ¿por qué rechazó la propuesta?

Otro colombiano brilla en la Champions: así fue el doblete de Camilo Durán con el Qarabag ante Eintracht Frankfurt

Santa Fe vs. Junior EN VIVO Superliga 2026: se define el primer campeón del año en El Campín

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Champions League