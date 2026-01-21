Colombia

Mariana Zapata afirmó en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que tuvo una relación con jugador de la selección Colombia: estaría casado

La empresaria destapó durante una charla con otros participantes del ‘reality show’ cómo surgió su vínculo con el jugador, los viajes que hizo entre Colombia y Argentina para verlo, y cómo se produjo la ruptura

La creadora de contenido aseguró que la relación no prosperó cuando la esposa del futbolista la llamó y le dijo que no iba a terminar su relación con este, como le habían prometido - crédito Canal RCN

La primera semana en La casa de los famosos Colombia ha generado reacciones divididas entre los televidentes, que no parecen estar igual de enganchados que en la temporada 2026. Las cifras de rating parecen claros indicativos de ello, pero con todo, hechos como la renuncia de Marcela Reyes y la eliminación de Luisa Cortina han llamado la atención.

Sin embargo, lo que produjo conmoción en plataformas digitales fueron las palabras de la influenciadora Mariana Zapata, pues vinculó ante las cámaras a un jugador de la selección Colombia con el que aseguró haber mantenido una relación fuera del matrimonio, antes de la Copa América 2024.

Esto no es algo nuevo para el reality show del Canal RCN. En 2025, Emiro Navarro contó una historia en la que vinculó a Karina García con un futbolista de la Tricolor y un cantante, a los que se refirió como “Rubén” y “Pablo” respectivamente, evitando dar nombres propios.

Esta situación se desarrolló de manera similar, pero los detalles dados por la paisa fueron más amplios. Según contó Mariana, la historia se desarrolló antes de que iniciara la concentración para la Copa América de Estados Unidos, en 2024.

Mariana Zapata sorprendió a los participantes de 'La casa de los famosos Colombia' al contar su historia con un jugador de la selección Colombia - crédito @mariana.zapata13/Instagram

“Empezamos a hablar normal, a saludarnos. Yo fui a un restaurante en Medellín y resulta que el dueño de ese restaurante era él”, inició. “Y llegué y me dice: ‘Yo te quiero conocer antes de que me concentre’, y yo, ‘bueno’. Y claro, nos empezamos a conocer hablando por videollamada. O sea, yo sentía que lo conocía de un montón de tiempo y él a mí también”.

En los días posteriores al torneo, el jugador —cuyo nombre no fue mencionado explícitamente— mantuvo encuentros en Medellín con Zapata antes de regresar a su club. Fue en este contexto donde la empresaria entregó un dato fundamental sobre la identidad del deportista: dijo que se desempeña en Argentina, actualmente forma parte de River Plate y tiene una hija.

“Él me contó su vida, me dijo que él ya se estaba divorciando, que no sé qué. Entonces, yo le decía: ‘Yo no te creo, porque todos los que dicen eso es mierda’. Él quería que yo me fuera a vivir con él, y yo le decía: ‘Bebé, no puedo, yo tengo mi vida aquí, mi empresa, mi familia, mis cosas, no me puedo ir así’”, comentó Mariana.

Durante ese periodo (e incluso después de la Copa América), la comunicación entre la influenciadora y el futbolista fue constante, incluyendo videollamadas que permitieron —según sus palabras— “una conexión” mayor y encuentros personales tanto en Colombia como en Argentina.

La creadora de contenido aseguró que terminó la relación cuando la esposa del futbolista la llamó para asegurarle que no se iba a separar de él - crédito @mariana.zapata13/Instagram

Sin embargo, Mariana afirmó que la relación con el futbolista terminó cuando la que sería su esposa habló con la propia influenciadora y negó que se estuviese separando.

“Un día salimos a cenar a un restaurante con mi mamá y, marica. ¿Cómo es que nos graban? Los que trabajan con él nos mostraron. Ese man se puso de todos los colores. Entonces, yo le dije: ‘¿Pero cuál es el problema?’ Cuando llegan y me escriben por WhatsApp. ‘Hola, soy tatatá, la esposa de tatatá. Yo sé que en ese momento estás confundida y no quiero hablar nada malo, estoy hablando como de mujer a mujer, pero él me está buscando y quiere volver conmigo, pero yo sé que él está contigo. Entonces, yo quiero que tú me aclares esta situación’“, relató, manifestando su sorpresa al enterarse.

Esta situación precipitó el final de la relación con el futbolista de la selección Colombia, del que Mariana no dio a conocer su identidad. Al difundirse la historia, los usuarios especularon sobre a cuál de los dos jugadores que actualmente juegan en River se refería Mariana: Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero, puesto que ambos son casados y tienen hijas en sus respectivos matrimonios.

