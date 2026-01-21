Luisa Fernanda W vuelve a ser blanco de comentarios por su pasado con Legarda: reviven video de experiencia espiritual con el cantante

El testimonio de Luisa Fernanda W sobre Legarda que emocionó a sus seguidores hace un tiempo - crédito @legarda / Instagram

El reciente resurgimiento de un video en el que Luisa Fernanda W relata una experiencia espiritual vinculada a Fabio Legarda ha generado un intenso debate sobre el duelo y la espiritualidad en redes sociales.

La repercusión no surgió por una fecha conmemorativa específica, sino que coincidió con una ola de contenidos que abordan el dolor, la sanación y las pérdidas amorosas después de la trágica muerte que tuvo el cantante Yeison Jiménez y el difícil momento que se le ha visto vivir a la esposa del artista.

A casi siete años de la muerte de Legarda, fallecido en 2019 al ser impactado por una bala perdida en Medellín, el testimonio de Luisa Fernanda volvió a despertar sentimientos encontrados entre sus seguidores, ya que la circulación de este fragmento permitió que los usuarios recordaran la autenticidad y la emotividad con las que Luisa Fernanda W habló de esa relación.

En el video, la creadora de contenido expresa que lo vivido con Legarda fue un proceso de aprendizaje acompañado por un amor sincero y una despedida abrupta que dejó una huella profunda en su vida.

A lo largo de su testimonio, no hay lugar para el reproche ni para el resentimiento; al contrario, Luisa en sus palabras transmite un mensaje de gratitud y aceptación ante lo ocurrido, aspecto que miles de personas han destacado en los comentarios, valorando especialmente su apertura para tratar un tema sensible en un espacio público.

En este contexto, el video generó reacciones diversas, ya que numerosos usuarios elogiaron la valentía de Luisa Fernanda W por compartir su experiencia y resaltaron que sus declaraciones no respondieron a un discurso preparado, sino a una vivencia auténtica.

Para muchos, su relato abrió el debate sobre cómo se experimentan las pérdidas y el valor de las experiencias espirituales en el tránsito del duelo. Otros, en cambio, cuestionaron la constante viralización de este tipo de testimonios, señalando que la validez de las experiencias personales puede ser interpretada de formas diversas dentro de la opinión pública.

El regreso del video no solo impulsó una conversación sobre el vínculo entre pérdidas personales y la espiritualidad, también puso en primer plano la huella que Fabio Legarda dejó tanto en Luisa Fernanda W como en la comunidad que los sigue.

“Obvio, lo que la gente quiere saber, obviamente lo vi. Estaba hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Una cosa divina. Yo realmente lo único que les digo es que lo bonito de estos procesos es que tú logras soltar muchas cosas. Yo, más que eso es, porque yo tuve la oportunidad de decirle muchísimas cosas, como que yo siento que ya le había dicho todo, pero mentiras. Entonces, le dije y le pregunté otras cosas que necesitaba. Y lo bonito de estos procesos es que como que tú preguntas y te responden tan claro que te liberan”, expresó Luisa el día en el que hizo una sesión de contacto energético con una Medium.

De acuerdo con el clip, Luisa tuvo la oportunidad a través de esa canalización de despedirse de Legarda y verlo por última vez, a pesar de que ya había partido del plano terrenal.

Esas imágenes en su momento causaron revuelo, pues se compartieron por todas las plataformas digitales, y allí aparecía Luisa hablando de la experiencia que había vivido y junto a la persona que la ayudó contaban lo que habían podido conversar con el falelcido cantante urbano.

En palabras de la propia Luisa Fernanda, lo vivido con Legarda fue una historia de amor sincera y una despedida que, aunque inesperada, se transformó en una oportunidad de aprendizaje. El contenido del video, ampliamente compartido, representó para muchos jóvenes un referente de autenticidad y cercanía frente a la pérdida.

Una vez más, los comentarios de apoyo inundaron las plataformas, subrayando el respeto y la empatía hacia la influencer.

A pesar de las críticas, una parte significativa de los usuarios coincidió en que la manera en que Luisa Fernanda W enfrentó públicamente su proceso de duelo refleja la existencia de formas diversas y legítimas de sanar. El video, al volver a circular, no solo reavivó el recuerdo de Legarda, sino que evidenció que estos espacios de memoria y reflexión siguen conectando profundamente con la audiencia.