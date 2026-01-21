Colombia

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

La modelo paisa puso en marcha una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales que dio de qué hablar a toda la comunidad

Karina García habló de cirugías
Karina García habló de cirugías estéticas, su vida amorosa y sexual, y desmintió rumores relacionados con ella - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García tuvo un 2025 intenso, marcado por su aparición en dos reality shows: La casa de los famosos Colombia y La mansión de Luinny, que la dieron a conocer al gran público en el país, ya fuese por su romance con Altafulla, ganador del formato de RCN ese año, o por sus roces con Yina Calderón y Melissa Gate.

A esto se sumó su aparición en Stream Fighters (donde perdió su combate con la mexicana Karely Ruíz) y sus apariciones como presentadora invitada en Lo sé todo.

En comparación, y pese a que sus movimientos siguen siendo de interés para el público en redes sociales, 2026 parece más tranquilo aunque con muchas preguntas para su fanaticada.

Karina hizo frente durante la
Karina hizo frente durante la dinámica a una serie de cuestionamientos por parte de sus fans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Así quedó en evidencia cuando la modelo paisa realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram para despejar inquietudes de sus seguidores. La dinámica que siguió consistió en responder cada inquietud con “falso”, “verdadero”, “quizá” o “siguiente pregunta”, profundizando la respuesta en algunos casos de considerarlo necesario.

Las preguntas dirigidas a la paisa abordaron temas sobre su relación con los fans, su trayectoria en redes sociales y reality shows, así como detalles personales o rumores.

Justamente la posibilidad de sumarse a un nuevo formato de telerrealidad en un futuro fue puesta sobre la mesa por uno de sus seguidores. Karina se limitó a responder “Quizá”, sin dejar alguna certeza a su fanaticada.

Otra pregunta que dio de qué hablar se relacionó con su celibato, pues en una entrevista para La Kalle en octubre de 2025, reveló que no tenía intimidad desde inicios de septiembre, cuando todavía era pareja de Altafulla. Un usuario preguntó si todavía mantenía dicha postura, a lo que Karina respondió con un “Verdadero”.

Otro usuario quiso saber si Karina se había sometido a cirugías plásticas en los glúteos. Ella respondió de forma breve y contundente: “Son naturalmente mías”, acompañando la afirmación con la imagen que se viralizó durante su paso por La casa de los famosos, en las que las cámaras captaron sus glúteos y los de Yana Karpova, saliendo ganadora Karina en buena parte de las comparaciones que se hicieron en su día.

Las revelaciones de la exparticipante
Las revelaciones de la exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' no tardaron en causar sensación - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Algunas preguntas buscaron cuestionar actitudes de la paisa. Por ejemplo, un seguidor sugirió que Karina prefería a ciertos grupos de su fandom sobre otros. La influenciadora negó esa afirmación y expresó: “A todos los amo por igual. Así a veces algunos hablen mal de mí, los perdono”. Otra persona sugirió a Karina que debería dejar de lado los programas de telerrealidad, considerando que la alejaban de sus objetivos (citando las palabras de WestCol), a lo que respondió: “Mi reina, estoy enfocada. En este momento más que nunca, créeme”.

La vida sentimental de Karina también fue objeto de preguntas. Cuando un usuario preguntó si se ve iniciando una nueva relación, se definió como fan del amor más allá de los reveses que ha sufrido: “Me encanta estar en pareja. ¿A ustedes les gustaría verme enamoradita?”, preguntó a su fanaticada.

Finalmente, Karina se pronunció sobre algunos rumores que circulan sobre ella en la red. Por un lado, reiteró que no tiene activa una “página azul” (haciendo referencia a OnlyFans). “Hace parte de mi pasado. La cerré hace más de un año”, comentó.

De igual modo, Karina se refirió a rumores de supuestos problemas financieros en su marca de ropa deportiva, Focus, la empresaria negó cualquier crisis y afirmó que el negocio se encuentra estable. “Gracias a Dios, Focus va muy bien y siempre he tenido el mismo gerente”, aseguró, mientras mostraba paquetes de productos listos para entregar.

La paisa desmintió algunos rumores
La paisa desmintió algunos rumores relacionados con sus emprendimientos y su "cuenta azul" - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

