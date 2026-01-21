Jaime Bayly sobre Colombia: “La izquierda no ganará en 2026 y Petro será recordado por sus escándalos”

Infobae Perú

El periodista y escritor Jaime Bayly concedió una entrevista a la Revista Semana en la que expuso su lectura sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, el panorama político colombiano con miras a las elecciones de 2026 y los hechos que, según su versión, rodearon la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos.

En la conversación, el analista peruano abordó la relación de Petro con Washington, el rol de la izquierda en el país y el futuro electoral colombiano.

En uno de los apartes centrales de la entrevista, Bayly se refirió al vínculo entre Gustavo Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, pese a las diferencias ideológicas que los separan.

Según explicó, no prevé mayores tensiones entre ambos mandatarios. En ese contexto afirmó: “Entre ambos no pasará gran cosa. Trump desprecia a los débiles y admira a los fuertes. Petro no ha sido débil frente a Trump”.

Agregó que los calificativos empleados por el mandatario colombiano no habrían generado un quiebre definitivo en la relación bilateral.

Bayly sostuvo que las expresiones de Petro habrían sido interpretadas de manera particular por Trump. Al respecto señaló: “Ha dicho cosas fuertes contra Trump: que es fascista, que es nazi, que es racista, que nunca le dará la mano. Como Petro ha sido fuerte en sus expresiones, Trump lo ve con cierto respeto”.

En ese mismo sentido, recordó que, tras una conversación telefónica, Trump manifestó que había sido “un gran honor” dialogar con el presidente colombiano.

En contraste, el periodista cuestionó la postura del jefe de Estado frente al régimen venezolano. En la entrevista con la Revista Semana, Bayly afirmó: “Gustavo Petro ha sido tibio con Maduro. No ha llegado a ser un adulón de Maduro, pero tampoco lo ha confrontado sin ambigüedades”. Comparó esa actitud con la asumida por otros mandatarios de la región y explicó que, a su juicio, existió una diferencia marcada en el tratamiento discursivo hacia líderes internacionales.

En ese mismo análisis, Bayly expresó: “Petro tiene la lengua suelta para llamar dictador a Trump, que no lo es, o no todavía, pero se le enredaba la lengua para llamar dictador a Maduro, que lo era”. También hizo referencia al nombramiento de Armando Benedetti como embajador en Venezuela y lo describió como un mensaje político dentro de esa relación bilateral.

Consultado sobre cómo será recordado el actual mandatario colombiano, Bayly respondió: “Gustavo Petro será recordado por sus escándalos personales y familiares, no por sus obras”. Esa percepción, explicó, tendría efectos directos en el escenario electoral. Según su análisis, la izquierda no ganará las elecciones presidenciales de 2026.

Sobre ese punto, el periodista fue enfático al señalar: “Me parece que los colombianos elegirán a un presidente de derechas. Lo que no sé es si será de derechas moderadas o de derechas extremas”. En su lectura, el balance del actual Gobierno influirá de manera determinante en la decisión del electorado.

Bayly también sostuvo que Petro perdió una oportunidad histórica. Al respecto afirmó: “Perdió la gran oportunidad histórica de ser un presidente de izquierdas exitoso”, y comparó su gestión con experiencias de gobiernos progresistas en Chile y Uruguay. En ese contexto, añadió: “Petro tenía que comprender cómo se crea la riqueza, y me parece que no ha logrado comprenderlo”.

En otro tramo de la entrevista, Bayly abordó la situación política en Venezuela y aseguró que Delcy Rodríguez habría tenido un papel clave en la caída de Nicolás Maduro. Según relató: “Delcy y su hermano Jorge convencieron a la CIA de que Maduro era una rémora, un lastre, y había que sacarlo del juego”. Afirmó que existieron negociaciones en escenarios internacionales bajo mediación extranjera.

El analista explicó que, de acuerdo con su versión, Delcy Rodríguez negoció con agentes de la CIA en un hotel de Doha, mientras que su hermano Jorge Rodríguez habría sostenido contactos con Rick Grenell, emisario de Trump para Venezuela. Sobre ese punto dijo: “Los hermanos Rodríguez soñaban con el poder, todo el poder. Ahora lo tienen”.

Bayly también se refirió a Diosdado Cabello y aclaró: “Diosdado Cabello no traicionó a Maduro”. Indicó que Cabello habría advertido sobre las consecuencias de participar en elecciones y describió su influencia dentro de las estructuras armadas venezolanas.

En ese contexto, afirmó que mantiene el control del poder militar y de seguridad, aunque descartó un movimiento inmediato contra los hermanos Rodríguez.