Gobierno Petro perdió demanda que obliga al Ministerio de Salud a pagar multimillonaria suma a red hospitalaria de Rionegro, Antioquia - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Colprensa

El personero de Rionegro, Jorge Luis Restrepo Gómez, logró la adopción de medidas cautelares por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, que obligan al Ministerio de Salud, la Nueva EPS, Savia Salud y el Ministerio de Hacienda, el de Salud, entre otras entidades, a diseñar en el plazo de diez días un cronograma para el pago de una millonaria deuda a la red hospitalaria de la región.

Esta decisión responde al riesgo inminente sobre el derecho a la salud de los habitantes de Rionegro y de los otros 22 municipios del oriente antioqueño que dependen de sus servicios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El fallo, emitido el 15 de enero de 2026, instruye a las entidades a presentar en diez días tanto el cronograma como un informe detallado sobre la gestión para atender la situación. La resolución indica que deben adoptarse las medidas “sujeto a plazos razonados, razonables y proporcionales a la necesidad de prevenir y/o conjurar el riesgo a que haya lugar”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que el Estado colombiano tiene 10 días para subsanar la deuda - crédito Colprensa

El Tribunal subrayó: “No decretar una medida de cautela en este momento inicial resultaría más gravoso para el interés público, pues podría materializarse el riesgo que se busca sea precavido por las citadas accionadas”.

Entre las instituciones afectadas por la deuda figuran entidades públicas, como el Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, Antioquia y privadas que incluye a la Clínica Somer, Somer Incare, el Hospital San Vicente Fundación, Serviucis e Imedi.

Según la demanda, la cartera total adeudada por las EPS Savia Salud, Nueva EPS y el Adres a las cinco IPS asciende, al 31 de agosto de 2025, a $278.524.279.037.

La intervención judicial se produjo por la gravedad del daño que, según Restrepo Gómez, genera “la omisión por parte de las entidades accionadas relativo al giro de recurso a la red hospitalaria del municipio de Rionegro – Antioquia”. El personero sostuvo en entrevista con Semana que con la decisión del tibunal buscan sentar un precedente orientado a cuidar la salud y los intereses de los colombianos.

El demandante considera que el recurso legal busca sentar un precedente - crédito Colprensa

“Esperamos enviar un mensaje de que confiamos en la institucionalidad y que la Rama Judicial deavance para que obliguen a estas instituciones al saneamiento de estos valores tan altos y permitan la garantía del derecho a la salud a nuestros pobladores”, expresó el portavoz del municipio.

Restrepo Gómez alerta que esta deuda “pone en riesgo real e inminente los derechos fundamentales a la salud y la vida de los habitantes del municipio de Rionegro – Antioquia y su área de influencia, es decir, los 22 municipios que conforman el oriente antioqueño, así como los derechos colectivos a la salubridad pública, moralidad administrativa y defensa del patrimonio público”.

El personero de Rionegro sostuvo que con la demanda se protegieron los derechos de los colombianos - crédito Luz Coello/ Infobae México

El personero también destacó al medio citado el deterioro acelerado en la protección del derecho a la salud en los últimos años: las reclamaciones interpuestas mediante tutelas pasaron de 1.000 en 2023 a 2.600 en 2025, un incremento que ilustra la magnitud de la crisis.

En el medio de la misma crisis sanitaria, Restrepo Gómez se refirió a recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre la situación del Hospital San Rafael de Itagüí—localidad a 60 kilómetros de Rionegro—que afirmó: “Los ricos también lloran”.

Sobre esas palabras, el personero de Rionegro puntualizó: “Si bien no es un sujeto de control por parte de esta agencia de personería, sí hay que decir que todos somos servidores públicos, y hay que tener un lenguaje de respeto y decencia porque ese comentario se torna burlesco ante una crisis tan dura como es la de la salud y que innegablemente a los antioqueños no les cae bien ese mensaje”.