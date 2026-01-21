Caso Zulma Guzmán: revelan el chat del domiciliario con la mujer que habría organizado la entrega de frambuesas envenenadas con talio

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del caso por la muerte de dos menores después de consumir frambuesas envenenadas con talio en Bogotá. En el centro de la investigación se encuentran las conversaciones entre el domiciliario encargado de la entrega y una mujer identificada como Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa y detenida en Londres.

La Fiscalía considera que estos intercambios, ocurridos en los primeros días de abril de 2025, son la pieza clave para reconstruir lo sucedido.

Los mensajes, revelados por Noticias RCN, muestran cómo la mujer habría coordinado con el repartidor la entrega en el apartamento de la familia De Bedout, a pesar de que el paquete fue rechazado inicialmente.

La secuencia de chats detalla el momento en que la mujer agradece al repartidor y le promete el pago pendiente. “De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe”, escribió la interlocutora, según los registros judiciales.

La Fiscalía investiga si Zenaida Pava Vargas, señalada por algunos testimonios, fue implicada de manera directa o suplantada por terceros en el caso de talio - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

El repartidor, por su parte, aceptó la demora con paciencia y reiteró su solicitud al día siguiente. Finalmente, la transferencia de los 12.000 pesos colombianos acordados se realizó a través de un consultorio veterinario, donde Guzmán había acudido semanas antes por motivos relacionados con el cuidado de mascotas.

Los investigadores destacaron que la insistencia para que el encargo quedara en la residencia fue un elemento sospechoso. El repartidor declaró hace meses ante la Fiscalía que recibió una propina adicional para asegurar la entrega, incluso cuando la empleada del edificio advirtió que el paquete podría estar dirigido a otro destinatario.

De acuerdo con el reporte, la persona que gestionó el pedido utilizó una plataforma digital, identificándose bajo el nombre de Jeisson Rosas, allegado a Guzmán Castro, aunque fue Vargas Pava quien finalmente interactuó con el repartidor.

Un dato relevante es que el pago al domiciliario no se realizó de manera directa, sino a través de la cuenta de un veterinario, quien confirmó que el monto coincidía con la atención de dos mascotas en las mismas fechas. Esta triangulación financiera ha permitido a la Fiscalía vincular a todos los implicados en la cadena de los hechos.

La hipótesis de complicidad o desconocimiento en la cadena de entrega de las frambuesas envenenadas involucra a varias personas en la investigación - crédito Redes sociales

Esta fue la conversación obtenida por Noticias RCN:

—Mujer: Buenas.

—Domiciliario: Buenas noches, acabé de hacer la entrega.

—Mujer: De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe.

—Domiciliario: Tranquila, yo espero.

Así culminó la conversación en la noche del 3 de abril. Sin embargo, al día siguiente, el repartidor volvió a buscar a la mujer para reclamar el dinero de la entrega:

—Domiciliario: Buenos días, mi señora. Sigo esperando el pago por el domicilio.

—Mujer: Hola. Sí señor. No se preocupe que hoy lo hacemos. Esté tranquilo, que se lo prometí. Si algo, yo lo hago.

Mientras tanto, Juan de Bedout, padre de las víctimas, compareció ante las autoridades por una investigación paralela: la muerte de Alicia Graham Sardi, madre de las menores. El Ministerio Público busca definir si existe un patrón en la presencia de talio en ambos episodios y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los fallecimientos.

Entretanto, la mujer vinculada al proceso y acusada de ser la presunta coordinadora de la entrega de las frambuesas, habló con El Tiempo y aseguró que no tiene ningún tipo de vínculo con la empresaria recientemente detenida en Londres, Inglaterra.

“Ni siquiera sé quién es. Mi círculo de amigos se reduce a mi familia. Yo no soy una mujer de fiesta, yo no soy una mujer de círculos sociales de ninguna índole, yo no comparto con nadie más”, señaló Zenaida Vargas Pava al diario nacional.