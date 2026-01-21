Colombia

Caso Zulma Guzmán: informe de toxicología reveló nuevos detalles sobre la muerte de dos menores por envenenamiento con talio

El dictamen forense, expedido por Medicina Legal, identificó una alta concentración de la sustancia tóxica en las frambuesas consumidas por las víctimas

El hallazgo vincula directamente las frambuesas consumidas con la intoxicación por talio - crédito Visuales IA, Medicina Legal y captura de pantala/redes sociales

La Fiscalía General de la Nación conoció el dictamen de toxicología elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en medio de la investigación por la muerte de dos menores de edad tras consumir frambuesas envenenadas con talio que llegaron como domicilio a su residencia, ubicada en el sector de Los Rosales, en el norte de Bogotá.

El informe, que forma parte del expediente, analiza los elementos ingeridos por las víctimas el 3 de abril de 2025 y aporta resultados específicos sobre la presencia de sustancias investigadas.

El análisis forense se concentró en tres productos que, según la investigación, fueron consumidos por los jóvenes ese día: galletas, café y frambuesas. Los resultados iniciales del dictamen establecen diferencias claras entre los alimentos examinados y delimitan el foco de la intoxicación. De acuerdo con el documento, las dos primeras muestras no arrojaron hallazgos relevantes para la investigación.

Según el dictamen conocido por Noticias RCN, “En la muestra descrita como ‘galletas horneadas’ analizada no se detectaron las sustancias investigadas. En la sustancia café analizada no se detectaron las sustancias investigadas”. Estas conclusiones descartan la presencia de los compuestos buscados en esos productos y orientan la atención hacia el tercer elemento analizado.

Resultados del análisis en las frambuesas

Expertos señalan que la ingestión de talio puede afectar gravemente el organismo y resultar letal, especialmente en menores de edad - crédito Cristhian Alvarado / Grupo Nacional de Divulgación y Comunicación Institucional / Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El informe de toxicología determinó la presencia de talio en concentraciones elevadas en las frambuesas que, según el expediente, fueron entregadas a domicilio y consumidas por las menores. El dictamen precisa tanto el tipo de preparación analizada como los niveles detectados en las muestras examinadas por Medicina Legal.

“En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l). En la muestra de contenido gástrico analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l)”, señala el documento forense.

El hallazgo en el contenido gástrico refuerza la correspondencia entre el consumo de las frambuesas y la intoxicación por talio, según consta en el informe incorporado al proceso.

El expediente incluye el testimonio de un domiciliario que habría participado en la entrega de las frambuesas contaminadas - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con información citada por expertos en toxicología en medio de este tipo de investigaciones, la ingestión de talio puede generar efectos severos en el organismo humano. Este elemento químico, considerado altamente tóxico, es capaz de afectar múltiples sistemas del cuerpo tras su consumo.

Los especialistas señalan que la exposición por vía oral puede comprometer funciones neurológicas, gastrointestinales y cardiovasculares, además de producir alteraciones metabólicas, dependiendo de la cantidad ingerida y del tiempo de exposición.

En el contexto de este caso, el dictamen de Medicina Legal se limita a establecer la concentración detectada en las muestras analizadas y no incluye valoraciones clínicas adicionales. No obstante, las concentraciones elevadas de talio pueden resultar letales, especialmente en población infantil, debido a la vulnerabilidad fisiológica de los menores frente a este tipo de sustancias.

Avances judiciales y declaraciones en el proceso

La Fiscalía investiga si Zenaida Pava Vargas, señalada por algunos testimonios, fue implicada de manera directa o suplantada por terceros en el caso de talio - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación e intensifica la recolección de pruebas dentro del proceso penal que involucra a Zulma Guzmán Castro, empresaria bogotana de 54 años y principal sospechosa de ser la autora intelectual del crímen.

El expediente que lleva el ente acusador incorporó recientemente el testimonio de un domiciliario, considerado una pieza clave por los investigadores para vincular a Guzmán Castro y a una segunda mujer, Zenaida Vargas Pava, con la entrega de las frambuesas contaminadas. Según la investigación, este testimonio permitió avanzar en la reconstrucción de la cadena de envío del producto hasta el domicilio de las víctimas.

Adicionalmente, las autoridades lograron rastrear dos teléfonos celulares que habrían sido utilizados para coordinar el envío de las frambuesas. Ambos dispositivos estarían asociados a un mismo correo electrónico, el cual, de acuerdo con los investigadores, registra conexiones desde España, información que hace parte de los elementos probatorios recopilados hasta el momento.

Zenaida Vargas Pava, señalada en círculos sociales con el nombre de Zenai, se pronunció sobre las acusaciones en su contra: “Me están inculpando de algo que yo en la vida sería capaz de hacer”, afirmó en diálogo con El Tiempo. Sobre su presunta relación con Zulma Guzmán, Vargas Pava fue enfática al señalar: “Ni siquiera sé quién es. Mi círculo de amigos se reduce a mi familia. Yo no soy una mujer de fiesta, yo no soy una mujer de círculos sociales de ninguna índole, yo no comparto con nadie más”.

