Campaña de Iván Cepeda confirmó participación en consulta presidencial de marzo: “Está plenamente habilitado”

El dirigente político anunció desde Bogotá que continuará su camino hacia la consulta del mes de marzo, respaldado por figuras cercanas al Pacto Histórico - crédito prensa Iván Cepeda

La campaña de Iván Cepeda confirmó que el candidato a la presidencia de Colombia participará en la consulta del Pacto Amplio, programada para el 8 de marzo, y aseguró que no existe ningún impedimento jurídico para su aspiración.

El anuncio ocurrió durante un evento en el sector de Techo, en la localidad de Kennedy, Bogotá, donde Cepeda estuvo acompañado por la senadora María José Pizarro, que actúa como su jefe de debate.

Durante el mitin, que se extendió hasta pasada la noche, el candidato del Pacto Histórico reiteró públicamente su voluntad de competir en la consulta, en respuesta a quienes han señalado que su participación estaría limitada debido a su intervención previa en la consulta de octubre del Pacto Histórico.

La campaña de Iván Cepeda confirmó que el candidato a la presidencia de Colombia participará en la consulta del Pacto Amplio - crédito Luisa González/REUTERS

En palabras de Pizarro: “Yo creo que ese es un relato y es una matriz de opinión que han querido consolidar la imposibilidad de Iván Cepeda de participar en la consulta. Nosotros repetimos, como lo hemos dicho desde el primer momento, Iván Cepeda está plenamente habilitado para participar en la consulta del 8 de marzo, una consulta en la que, por supuesto, él va a liderar el Pacto Histórico como candidato único de nuestra colectividad”.

Al cierre del evento, Pizarro extendió una invitación al exministro Juan Fernando Cristo para sumarse a la coalición del Pacto Amplio y participar en la consulta.

Este llamado se produce tras los acercamientos entre Cristo y la exalcaldesa Claudia López, con vistas a una eventual consulta de centro.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Ricardo Quiroz, afirmó que no se ha recibido ninguna denuncia, tutela o queja relacionada con la participación de los candidatos en las consultas, por lo que consideró que todos son aptos para participar en los comicios.

Presidente del Consejo Nacional Electoral señaló que tienen una responsabilidad para dar a conocer la información del nuevo tarjetón para las consultas interpartidistas - crédito Sergio Acero/Colprensa

Recientemente, Iván Cepeda advirtió mediante un comunicado sobre presiones provenientes de distintos sectores que buscan impedir su participación en las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026.

“Algunos medios de comunicación comienzan a plantear desde ya la posibilidad de que mí inscripción para la consulta del próximo 8 de marzo sea impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Hemos advertido desde el Pacto Histórico y desde mi campaña que una decisión de esta naturaleza configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política”, puntualiza el escrito.

De acuerdo con Cepeda, el motivo principal que se esgrime para dejarlo fuera de la consulta es su intervención en la selección de los candidatos del Pacto Histórico, proceso realizado el 26 de octubre de 2025.

“(...)la consulta del 26 de octubre de 2025 que realizó el Pacto Histórico tenía un carácter partidista y no interpartidista como se ha pretendido presentar esta consulta. No solamente eso, en la participaron más de 2.700.000 personas, de las cuales más de 1.1500.000 votaron para que yo fuera el candidato del Pacto Histórico”, señaló Cepeda

Cepeda advirtió que, si se le impide participar en la consulta, tanto él como su partido recurrirán a acciones legales para defender sus derechos y los de quienes respaldan su aspiración presidencial.

Iván Cepeda advirtió que, si se le impide participar en la consulta, tanto él como su partido recurrirán a acciones legales para defender sus derechos y los de quienes respaldan su aspiración presidencial - crédito Colprensa

“Significaría de una manera absolutamente clara y abierta, una violación de nuestros derechos políticos y por supuesto motivaría la movilización del Pacto Histórico y las respuestas de carácter jurídico y político que nosotros consideremos son adecuadas ente una eventual violación de nuestros derechos”, se lee en la misiva.

En la encuesta de la firma Gad3, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alcanzó un 30% de intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella obtuvo un 22%.

Diego Baquero, politólogo y fundador de Cauce, consultora de asuntos públicos, señaló que los resultados de la encuesta Gad3 dejan ver un escenario similar a los resultados de ejercicios anteriores.

“Tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella están cercanos al 50% de la intención de voto. Esto ocurre porque ambos representan los extremos ya definidos en la contienda. En el caso de Cepeda, cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, que ha mantenido una base de apoyo cercana al 30% durante los últimos cuatro años. Lo interesante es que su crecimiento parece limitado”, afirmó Baquero.