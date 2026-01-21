Bogotá se encarece y se verticaliza: el valor catastral llegó a $945 billones y revela cómo está cambiando la ciudad

El valor catastral de Bogotá alcanzó los $945 billones en 2026, consolidando un aumento del 2,9% y reflejando la transformación urbana de la ciudad - Álvaro Tavera

Bogotá no solo crece hacia arriba y hacia los bordes, también se encarece. El valor catastral de la capital alcanzó en 2026 los $945 billones, una cifra que confirma una valorización del 2,9% frente al año anterior y que ofrece una radiografía precisa de cómo se está transformando la ciudad, barrio por barrio, predio por predio. Así lo reveló la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (Uaecd) en su último informe, que fue expuesto en Infobae Colombia, y donde se profundizó sobre las dinámicas urbanas de Bogotá.

Más allá del número global, el catastro muestra una ciudad que se densifica, se renueva y se fragmenta en microtendencias que tienen efectos directos sobre la planeación, la movilidad y el acceso a servicios. Bogotá cuenta hoy con 2.965.917 predios y 312,9 millones de metros cuadrados construidos, luego de sumar 75.666 nuevos predios en el último año. De ellos, el 76,3% tiene uso residencial, concentrado principalmente en los estratos 2, 3 y 4, lo que confirma que el crecimiento urbano se está dando, sobre todo, en la vivienda de clase media y media-baja.

Uno de los datos más reveladores tiene que ver con el aumento sostenido de la propiedad horizontal. En 2026, el 69,8% de los predios de la ciudad ya están bajo este régimen, frente al 69% registrado en 2025. En contraste, los predios no sometidos a propiedad horizontal siguen reduciendo su participación. Esta tendencia responde a la presión constante sobre el suelo urbano, que impulsa la demolición de casas tradicionales y su reemplazo por edificios de vivienda y proyectos de uso mixto.

Este fenómeno plantea retos estructurales para la ciudad. Desde la entidad explicaron que el aumento de la densidad implica mayor demanda de servicios públicos, transporte, vivienda y espacio público, lo que obliga al distrito a tomar decisiones sobre cómo garantizar una prestación eficiente y sostenible. “Es necesario promover la oferta de transporte masivo y modos sostenibles, y asegurar que estos nuevos desarrollos estén acompañados de equipamientos y áreas verdes que brinden calidad de vida”, señaló la directora de Catastro Bogotá, Olga Lucía López Morales, a Infobae Colombia.

El crecimiento no es homogéneo. Las localidades que más aumentaron su valor catastral fueron San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar, con variaciones anuales del 10,15%, 8,49% y 8,2%, respectivamente. A su vez, Usme, Bosa y Los Mártires lideraron el crecimiento en área construida, mientras que Los Mártires, Bosa y Fontibón encabezaron el aumento en número de predios.

En el caso de Bosa, la entidad identificó que el 60% del área construida en el último año corresponde a nuevas edificaciones, impulsadas por planes parciales que definen de manera anticipada los soportes urbanos necesarios, como vías, servicios públicos y equipamientos. Según López Morales, estos instrumentos buscan “asegurar condiciones de habitabilidad” y evitar que el crecimiento urbano derive en déficits de infraestructura o mayor segregación.

Otra transformación silenciosa está ocurriendo al interior de las viviendas. La participación de los predios residenciales de hasta 40 metros cuadrados se duplicó en dos décadas; pasó del 8% en 2006 al 16% en 2026. En zonas como Fontibón, el 69% del área adicionada proviene de predios completamente nuevos, muchos de ellos levantados sobre antiguos lotes industriales, lo que evidencia un proceso acelerado de renovación urbana.

Desde la perspectiva institucional, el valor del catastro va más allá de los impuestos. La directora de Catastro Bogotá, señaló que, “este comportamiento urbano es más que una cifra, refleja la importancia de contar con un catastro actualizado, que dispone información estratégica para planear, ordenar y proyectar a la capital del país”.

El nuevo censo inmobiliario confirmó que Bogotá avanza hacia una ciudad más densa, más vertical y con un mercado inmobiliario activo, al tiempo que está expuesta a tensiones crecientes en servicios, movilidad y equidad urbana. Cada metro cuadrado añadido y cada predio registrado no solo elevan el valor catastral, sino que marcan el rumbo de una capital que sigue redefiniéndose año tras año.