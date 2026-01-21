Anif advierte que bajar $300 la gasolina pone en riesgo las finanzas de subsidios de combustibles

La reducción de $300 en la gasolina podría aplicarse desde febrero, pero expertos advierten que el margen fiscal sería limitado- crédito (VisualAI Chatgpt)

La decisión del Gobierno nacional de reducir en $300 el precio de la gasolina a partir de febrero podría comprometer la sostenibilidad fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), según advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

Aunque el contexto actual permitiría aplicar el recorte sin generar un déficit inmediato, el margen financiero resultante sería limitado y altamente vulnerable a choques externos, en especial a la volatilidad de la tasa de cambio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el más reciente Comentario Económico de Anif, el Fepc aún cerraría 2025 con un déficit estimado de $3,9 billones, pese a los ajustes graduales en los precios de la gasolina y el Acpm implementados desde 2022.

Para 2026, sin cambios adicionales, el fondo podría registrar un superávit de $2,6 billones, pero este se reduciría a $1,9 billones si se concreta la rebaja anunciada por el Ejecutivo, lo que representa una disminución de $659 mil millones.

Un ajuste posible, pero con poco margen de error

El diésel sigue siendo el principal factor de desequilibrio en el fondo que compensa los precios de los combustibles - crédito Captura de Pantalla Colprensa

Anif reconoce que la reducción del precio de la gasolina es viable en el corto plazo gracias a dos factores principales: la apreciación reciente del peso colombiano frente al dólar y el superávit que hoy presenta el componente de gasolina dentro del Fepc.

La caída del tipo de cambio ha reducido la brecha entre el precio internacional del combustible y el ingreso al productor en el mercado local, haciendo que, actualmente, importar gasolina sea más barato que venderla en Colombia.

Este contexto le da al Gobierno un margen para aplicar la rebaja sin que el fondo incurra de inmediato en un nuevo déficit. Sin embargo, el centro de estudios advierte que ese espacio fiscal es estrecho y podría desaparecer rápidamente ante cualquier cambio adverso en el entorno macroeconómico.

“El colchón proyectado para 2026 deja poco espacio para absorber la volatilidad cambiaria”, señala Anif, que recuerda que una depreciación del peso encarece automáticamente las importaciones de combustibles y amplía el déficit del Fepc.

El Acpm sigue siendo el principal foco de desequilibrio

ANIF alertó que una depreciación del peso encarecería las importaciones de combustible y ampliaría el costo fiscal - crédito Colprensa

Uno de los principales riesgos identificados por Anif es que la reducción en el precio de la gasolina se haga sin haber completado la equiparación del Acpm a precios internacionales. Mientras la gasolina registra superávit, el Acpm continúa en déficit y se proyecta que así permanezca durante 2025 y 2026.

El precio del Acpm estuvo congelado durante 56 meses, lo que convirtió a este combustible en el principal responsable del desequilibrio del fondo. Aunque el Gobierno intentó un aumento de $2.000 en septiembre de 2024, el paro camionero obligó a limitar el ajuste a $800, distribuidos en dos incrementos. Desde enero de 2026 se aplicaron alzas adicionales, pero estas aún no cierran la brecha con los precios internacionales.

Para Anif, avanzar en una reducción del precio de la gasolina sin resolver el rezago del Acpm implica un retroceso en la estrategia de saneamiento fiscal del Fepc.

Un riesgo que se traslada al próximo gobierno

Entre 2022 y 2024, el Gobierno redujo significativamente la deuda asociada a los subsidios a los combustibles- crédito Colprensa

El análisis también advierte sobre las implicaciones de mediano plazo de esta decisión. Si el margen fiscal del Fepc se agota por choques cambiarios o por un mayor rezago en el ajuste del Acpm, el fondo podría volver a acumular deuda, trasladando el problema a la próxima administración.

Entre 2022 y 2024, la deuda del Fepc se redujo de $36,7 billones a $10,7 billones, principalmente gracias a los incrementos en el precio de la gasolina.

Para Anif, poner en riesgo ese avance podría comprometer la estabilidad fiscal y limitar la capacidad del Estado para financiar prioridades de gasto social y desarrollo en los próximos años.