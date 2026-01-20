Petro responde a Rendón por impuestos a licores y cigarrillos: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

- crédito Presidencia de Colombia/Gobernación de Antioquia

El presidente Gustavo Petro respondió públicamente a las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionadas con la reunión sostenida entre el Gobierno nacional y los mandatarios departamentales para abordar el decreto de la emergencia económica.

El encuentro, convocado por la Casa de Nariño, tenía como propósito socializar los alcances del decreto que entró en vigencia tras su promulgación.

No obstante, el gobernador Rendón manifestó inconformidad con el desarrollo de la reunión, al considerar que se realizó cuando las decisiones ya habían sido adoptadas por el Gobierno central.

- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al salir del encuentro, el mandatario departamental señaló: “Lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”. La afirmación fue difundida tras una reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada.

Uno de los principales puntos de discordia se centra en el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, que comenzó a aplicarse desde el 1 de enero, como parte de las medidas contempladas en el decreto expedido por el Gobierno para financiar el Presupuesto General de la Nación. Según Rendón, este componente del decreto afecta de manera directa a los departamentos.

(Foto: Shutterstock)

De acuerdo con lo publicado por Semana, el gobernador de Antioquia solicitó a la Corte Constitucional que evalúe la posibilidad de aplicar una medida de suspensión provisional sobre los efectos del decreto, específicamente en lo relacionado con el aumento del impuesto al consumo y el incremento del IVA aplicado a licores y cigarrillos.

El Decreto 1474 de 2025 quedó así bajo revisión del alto tribunal, que deberá analizar los argumentos presentados por los gobernadores y definir si procede alguna medida cautelar mientras se estudia el fondo del asunto. Rendón indicó que la decisión quedó en manos de la Corte, que se reunirá en los próximos días en Sala Plena.

Frente a estas críticas, el presidente Gustavo Petro defendió el alcance del decreto y cuestionó las motivaciones del gobernador antioqueño. Según el mandatario, “lo que busca Rendón no es que se modifique el artículo sobre impuesto al consumo del alcohol, que es nacional, sino que se caiga la reforma tributaria que como su movimiento, ataque todo intento de ponerle impuestos a los megarricos, para disminuir el déficit fiscal”.

El jefe de Estado sostuvo que las objeciones presentadas por algunos mandatarios departamentales se enmarcan en una oposición más amplia a las reformas fiscales impulsadas por su gobierno. En ese sentido, reiteró que las medidas adoptadas buscan garantizar recursos para atender la emergencia económica declarada.

REUTERS/Luisa González

La reunión entre el Gobierno y los gobernadores contó con la participación de la Federación Nacional de Departamentos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Al finalizar el encuentro, Benedetti afirmó que los mandatarios regionales están obligados a aplicar el decreto mientras este se encuentre vigente.

Sin embargo, Rendón expresó que el encuentro no produjo acuerdos sustanciales. En sus declaraciones posteriores, afirmó que “no hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional”.

El cruce de declaraciones se intensificó cuando el presidente Petro respondió directamente al gobernador antioqueño. En ese contexto, el mandatario afirmó que, “cómo lo demostró Uribe y Carrasquilla, quieren es impuestos sobre la comida y sobre los trabajadores. Ni un peso que pague el GEA”.

Las declaraciones del presidente hicieron referencia a debates previos sobre la estructura tributaria y el papel de los grandes grupos económicos en la financiación del Estado. El intercambio entre Petro y Rendón refleja la tensión existente entre el Gobierno nacional y algunos departamentos, en un momento clave para la implementación de medidas fiscales.

Mientras avanza el trámite ante la Corte Constitucional, el decreto de emergencia económica continúa vigente, y los departamentos deben aplicar las disposiciones relacionadas con los impuestos al consumo.