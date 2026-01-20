Mamá de Blessd reaccionó al embarazo de la novia del artista: “La alegría no me cabe en el alma”

Mamá de Blessd se emocionó con la llegada de su primer nieto - crédito @criss.londo/IG

La confirmación de Blessd sobre el embarazo de su pareja Manuela QM desplazó de inmediato las especulaciones en torno a su vida sentimental y acaparó la atención de sus seguidores en redes.

En redes sociales, el artista confirmó la información con la difusión de las imágenes que muestran al artista de espaldas, abrazado por Manuela, quien sostiene una ecografía y unas pequeñas zapatillas de bebé.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El reguetonero y la creadora de contenido acabaron con las especulaciones - crédito Instagram

En su publicación de Instagram, el reguetonero antioqueño expresó el impacto que este momento tiene en su vida: “No tengo cicatrices. Ya sané los moretones. Yo soy un guerrero y de haters tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones. Me tranquiliza, me calma, me relajo y respiro”.

El mensaje continuó con una dedicatoria personal: “Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando hijo mío”, palabras que provocaron miles de reacciones en cuestión de minutos.

Además, Blessd compartió su agradecimiento en historias de Instagram al afirmar: “Gracias Dios mío por hacerme el hombre más feliz del mundo”.

En redes sociales, las opiniones se dividieron entre quienes dudan de la información y quienes creen en la posibilidad del embarazo de Manuela - crédito @blessd/ Instagram

En el canal de difusión de la red social, el cantante enfatizó el giro que ha dado su vida: “Muchachos, estoy pasando por la mejor etapa de mi vida, estoy muy feliz. Gracias por crecer conmigo y ahora voy a ser papá, estoy muy feliz. Los quiero mucho”.

Qué dijo la mamá del artista

La noticia sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia de Blessd encendió el entusiasmo entre sus seguidores.

En medio de la emoción generalizada, la madre del artista, Cristina Londoño, compartió un mensaje que refleja el sentimiento que atraviesa a todos: “Hoy mi corazón late más fuerte que nunca. Mi hijo y mi nuera van a ser papás, y yo ya empiezo a sentir un amor inmenso por ese pequeño milagro que viene en camino”, manifestó Londoño, dirigiéndose públicamente a Manuela QM.

Con la ansiedad propia de quien espera un nieto, Cristina Londoño aseguró que “la alegría no me cabe en el alma al saber que pronto llegará mi nieto, una nueva bendición para nuestra familia”. Sus palabras rápidamente se volvieron virales, recibiendo respuestas de apoyo y felicitaciones para la familia.

Cristina Londoño, mamá de Blessd reaccionó a la noticia de embarazo de Manuela QM - crédito @criss.londo/IG

Para cerrar su mensaje, la madre de Blessd se mostró conmovida al declarar: “Los abrazo con todo mi corazón y le doy la bienvenida a esta vida que ya es tan esperado y profundamente amado”. La publicación reafirmó la expectativa que vive la familia del artista, y el mensaje fue acompañado por la dedicatoria “Abuela feliz esperando con los brazos y el corazón abiertos”.

Esto dijo el artista sobre el supuesto romance con Samantha Correa

En redes sociales, el artista fue el protagonista de rumores después de que se viralizara una tiraera con Pirlo, en la que el rapero lo acusaba de sostener una relación con una reconocida creadora de contenido y transgénero.

Así, la decisión de Blessd de oficializar que tendrá su primer hijo con Manuela fue vista por la comunidad de seguidores como una respuesta a los comentarios previos sobre su vida privada y su supuesta relación con Samantha, que desmintió de la siguiente manera: “A Samantha Correa: respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, al contrario, la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa, sería súper bueno y si no, está bien”.

Y agregó: “Yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca me hubiera dudado en mostrarlo por todas partes, porque respeto todo lo que ha pasado para tener su transición y respeto a todas las personas que como ella quieren tener una vida con tranquilidad y seguras de sí mismas”.