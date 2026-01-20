Colombia

Maltrato animal en Bogotá: rescataron a dos perros Pitbull víctimas de presunto abuso sexual

El hecho se presentó en el barrio Puerto Rico tras una denuncia ciudadana y constataron el estado de los animales, que permanecen bajo cuidado institucional, mientras avanzan las indagaciones para identificar a la persona implicada

Un procedimiento conjunto entre funcionarios de protección animal y la Policía Ambiental respondió a la alerta de la comunidad, llevando a la custodia y protección inmediata de los animales mientras la justicia investiga el caso - crédito @AnimalesBOG / X

En un operativo conjunto en el sur de Bogotá, las autoridades lograron el rescate de dos perros presuntamente víctimas de abuso sexual.

El procedimiento, realizado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) junto con la Policía Ambiental, respondió a una alerta de la ciudadanía en el barrio Puerto Rico, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Esta intervención dejó bajo custodia institucional a los dos caninos de raza pitbull, mientras la investigación avanza para esclarecer los hechos. El caso se conoció gracias a una denuncia ciudadana presentada a los canales oficiales del Idpyba.

El operativo conjunto entre Idpyba y Policía Ambiental permitió el rescate de dos perros en Bogotá, víctimas de presunto abuso sexual - crédito @AnimalesBOG / X

La entidad, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, activó un protocolo de respuesta rápida y desplazó un equipo junto a la Policía Ambiental al lugar señalado. De acuerdo con lo informado por la autoridad, los funcionarios constataron el estado de los animales y, tras una valoración preliminar, procedieron a su aprehensión para garantizar su bienestar y protección.

La investigación para identificar al presunto responsable quedó a cargo de la Fiscalía, que recibió los elementos materiales probatorios recolectados durante el operativo. De igual modo, la autoridad judicial evalúa la evidencia con el objetivo de establecer responsabilidades y presentar el caso ante un juez de la República.

Los perros permanecerán bajo cuidado del Instituto mientras se define su situación y se adelantan los procesos pertinentes.

Los dos caninos de raza pitbull quedaron bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tras su rescate - crédito @AnimalesBOG / X

El director del Idpyba, Antonio Hernández Llamas, sostuvo que “gracias a las denuncias ciudadanas, dos perros fueron rescatados en el barrio Puerto Rico, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, como presuntas víctimas de abuso sexual”. Hernández Llamas también destacó la articulación entre las instituciones y la importancia del aporte de la comunidad para atender este tipo de situaciones.

El operativo en Bogotá refleja la colaboración entre organismos estatales y la sociedad civil para combatir el maltrato animal. Los canales oficiales del Idpyba permanecen habilitados para recibir reportes de casos similares y activar rutas de atención en beneficio de los animales afectados.

Otro caso de presunto abuso animal

La Fiscalía General de la Nación ahora investiga los hechos para identificar al presunto responsable del abuso a los perros en Bogotá - crédito @AnimalesBOG / X

La desaparición de una perra presuntamente abusada sexualmente en el sur de la capital generó alarma entre los habitantes del sector Parques de Bogotá, que exigen acciones inmediatas para localizar al animal y esclarecer el hecho, en medio de críticas a la respuesta de las entidades responsables.

El caso cobró visibilidad tras la difusión de un video considerado por las autoridades como prueba clave en la investigación, aunque aún no se ha identificado el paradero de la perra ni del presunto agresor.

Funcionarios del Idpyba confirmaron que, durante una visita el miércoles 14 de enero, acudieron al apartamento donde habría ocurrido el abuso, pero no hallaron a personas ni animales en el lugar.

La desaparición de una perra presuntamente abusada sexualmente en el sur de Bogotá genera alarma en la comunidad local - crédito Montaje Jesús Áviles

La comunidad expresó su temor: no han vuelto a ver a la perrita y consideran que su vida podría estar en peligro. El incidente, que habría tenido lugar el 20 de diciembre de 2025 en un conjunto residencial de la localidad de Bosa, según los testimonios, fue grabado parcialmente por un residente del edificio, que relató el impacto al presenciar los hechos:

“Vi a un joven encima de lo que parecía ser una perrita, después de detallar un poco más me di cuenta de lo que mis ojos estaban viendo, era el abuso carnal hacia una canina. Inmediatamente tomé mi celular y grabé el video y realmente no lo podía creer, la acción duró alrededor de unos dos minutos”.

La grabación permite inferir el abuso aunque, detallan los vecinos, el video no contiene imágenes explícitamente violentas. El material comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería y es ahora central en la pesquisa oficial.

Según la reconstrucción hecha por los propios residentes, el presunto agresor sería un menor de edad que, luego de ser alertado, habría huido del lugar con otras personas, llevándose a la perra.

