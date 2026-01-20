Estas son las ciudades en las que el precio de la gasolina es más caro y más barato

El precio de la gasolina en Colombia bajará gradualmente desde febrero tras varios años de incrementos históricos - crédito David Zalubowski/AP

A partir del 1 de febrero, el precio de la gasolina en Colombia comenzará a experimentar una reducción progresiva, tras varios años de incrementos consecutivos que elevaron el costo del galón a cifras históricas en distintas regiones.

Esta decisión, anunciada por el presidente Gustavo Petro y confirmada por el Ministerio de Minas y Energía, surge después de que el Gobierno Nacional saldara la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), lo que elimina una de las principales causas de los aumentos recientes.

El objetivo de la nueva medida es aliviar la carga para los consumidores y contribuir decisivamente a atenuar la presión inflacionaria.

En este contexto de ajustes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló que se estudia introducir una reducción cercana a $300 en el precio del galón de gasolina, ante la diferencia entre los valores internacionales y el mercado local.

El Ministerio de Hacienda estudia aplicar un descuento de $300 por galón de gasolina para aliviar la carga de los consumidores - crédito @MinHacienda/X

Ávila aseguró que buscan avanzar en una “medida contra inflacionaria muy fuerte”, aunque la aplicación será gradual para proteger la estabilidad fiscal y macroeconómica del país.

Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), estos son los precios de la gasolina y el Acpm en las principales ciudades del país (valores en pesos colombianos):

Este es el precio de la gasolina en las ciudades de Colombia en 2026

Precios más altos

Villavicencio: gasolina $16.591, Acpm $11.376

Cali: gasolina $16.502, Acpm $11.424

Bogotá: gasolina $16.491, Acpm $11.276

Manizales: gasolina $16.466, Acpm $11.363

Pereira: gasolina $16.439, Acpm $11.349

Medellín: gasolina $16.412, Acpm $11.301

Precios más bajos:

Pasto: gasolina $14.247, Acpm $10.338

Cúcuta: gasolina $14.400, Acpm $9.032

Costa Caribe:

Cartagena: gasolina $16.083, Acpm $10.916

Barranquilla: gasolina $16.126, Acpm $10.951

Promedio nacional

El último ajuste, vigente desde el 1 de enero, representó un aumento promedio nacional de $90 por galón de gasolina corriente y de $99 por galón de Acpm.

En las trece principales ciudades, el promedio nacional para la gasolina corriente es de $16.057 por galón.

Factores como la ubicación geográfica, los costos de transporte y las condiciones logísticas originan marcadas diferencias entre los precios de los combustibles de una ciudad a otra, fenómeno que se acentúa entre regiones del interior, la zona cafetera, el sur occidente y las áreas fronterizas. Beneficios tributarios y la cercanía a centros de distribución también inciden en la amplia brecha de precios.

Antes de la implementación del descuento en febrero, los precios se distribuyen de la siguiente forma en las principales ciudades:

Pasto: $14.247

Cúcuta: $14.400

Cartagena: $16.083

Barranquilla: $16.126

Bucaramanga: $16.248

Montería: $16.333

Ibagué: $16.407

Medellín: $16.412

Pereira: $16.439

Manizales: $16.466

Bogotá: $16.491

Cali: $16.502

Villavicencio: $16.591

Villavicencio se mantiene como la ciudad con la gasolina más cara del país, con precios que superan los $16.500 por galón - crédito Europa Press

En cuanto al Acpm, los valores por galón en las principales ciudades son:

Cúcuta: $9.032

Pasto: $10.338

Cartagena: $10.916

Barranquilla: $10.951

Bucaramanga: $11.025

Montería: $11.166

Ibagué: $11.267

Bogotá: $11.276

Medellín: $11.301

Manizales: $11.349

Pereira: $11.363

Villavicencio: $11.376

Cali: $11.424

La expectativa de una reducción consolidada en los precios a partir de febrero representa un punto de inflexión en la política de combustibles del país, con impacto directo en el gasto de los hogares y en los costos logísticos de las principales ciudades.

El galón de gasolina registró cinco ajustes en Colombia hasta octubre de 2025

El precio de la gasolina en Colombia acumuló cinco incrementos hasta octubre de 2025 y alcanzó $15.968 por galón en julio - crédito Colprensa

El precio de la gasolina en Colombia acumuló cinco incrementos hasta octubre de 2025, con el valor promedio del galón alcanzando $15.968 en julio y manteniéndose en esa cifra en varias ciudades al 17 de agosto.

Con este panorama, el aumento aplicado en enero de 2026 constituye el primer ajuste del nuevo año. A inicios de 2025, el galón se ubicaba en $15.758, subiendo a $15.853 en febrero y a $15.928 en marzo. El cuarto ajuste, en junio, elevó el precio a $15.965.

Este historial de incrementos refleja la tendencia sostenida de alzas durante 2025 en el costo del combustible en el país.