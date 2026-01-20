Disidente de ‘Calarcá’ aseguró que usaron vehículos de la UNP asignados a firmantes de paz para mover armamento

Disidencias de las Farc: guerrillero reveló nexos del grupo criminal con la UNP - crédito Europa press

Autoridades investigan la presunta utilización de recursos del Estado para actividades ilícitas, tras conocerse nuevas declaraciones sobre el traslado de armas en el país.

El uso de vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el traslado de armamento forma parte de una investigación en curso, según reveló un disidente de las extintas Farc, que afirmó que, bajo la coordinación de “alias Donald y Giovanny, comparecientes en el Etcr del municipio de Icononzo, nos ayudaron a hacer el cruce del armamento. Ellos venían con un esquema de seguridad de la UNP”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el testimonio del excombatiente recogido por Noticias RCN, el interrogatorio, realizado en octubre de 2025 y al que tuvo acceso el medio de comunicación, presenta detalles concretos del transporte de material bélico entre departamentos, situando los hechos en septiembre de 2024, con el desplazamiento de guerrilleros desde Caquetá hacia el Tolima.

A la pregunta específica sobre la cantidad de armamento trasladado, el mismo testigo precisó: “La primera entrega fueron dieciséis fusiles, cinco pistolas nueve milímetros, seis mil cartuchos, material de intendencia. Fueron cien uniformes, cien gorras sopavas, veinte pecheras”.

Consultado frente a estas acusaciones, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, respondió: “No conocía, eh, esta, esta grave información. Tampoco conocía que estuviera, contenida en algún proceso que lleve la Fiscalía”, expuso en declaraciones recogidas por el mencionado medio.

Las investigaciones oficiales avanzan en medio de un contexto marcado por la violencia y la disputa armada en varias regiones del país. La presunta utilización de recursos estatales para actividades ilícitas y el reciente traslado de armamento evidencian los desafíos de control y supervisión institucional.

Autoridades investigan la presunta utilización de recursos del Estado para actividades ilícitas, tras conocerse nuevas declaraciones sobre el traslado de armas en el país - crédito Luisa González/Reuters

Enfrentamientos entre frentes de las disidencias de las Farc en Guaviare habrían dejado decenas de muertos

Al menos 30 personas murieron tras una serie de enfrentamientos armados en la zona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, según informó el Ejército Nacional de Colombia en un comunicado oficial del 17 de enero de 2026.

Las autoridades aún no han determinado el total de heridos ni el número de personas desplazadas a raíz de la violencia.

Las hostilidades se originaron por la disputa de control territorial entre facciones rivales de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. De acuerdo con el reporte de las fuerzas militares, los combates incluyeron el uso de armamento de largo alcance y se extendieron durante varias horas, lo que agudizó la crisis de seguridad que atraviesa la región.

Este video muestra el resultado de un violento enfrentamiento entre facciones disidentes de las Farc en el departamento del Guaviare - crédito redes sociales/X

El comunicado de la institución castrense, publicado en la red social X, enfatizó: “Rechazamos los actos violentos que enlutan a la comunidad del Guaviare”.

La institución confirmó el despliegue inmediato de tropas para controlar la situación y proteger a los habitantes de la zona. Además, aseguró la presencia permanente de uniformados en el área rural donde ocurrieron los choques armados.

El municipio de El Retorno ha sido escenario recurrente de enfrentamientos entre grupos ilegales que buscan dominar rutas estratégicas vinculadas a actividades ilícitas. Las autoridades civiles y organismos humanitarios se mantienen en alerta y continúan las labores para identificar a las víctimas y atender a la población afectada.

Mientras tanto, los reportes iniciales recopilados por el Ejército advierten sobre un número aún indeterminado de heridos y desplazados, reflejo del impacto que estos episodios violentos tienen sobre las comunidades locales. El monitoreo oficial continúa mientras avanza la identificación de los fallecidos y se evalúan los daños en la zona.

Comunicado oficial del Ejército Nacional sobre enfrentamientos entre disidencias en Guaviare - crédito @COL_EJERCITO/X

Los enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare subrayan la persistencia del conflicto, con consecuencias directas sobre la seguridad y el bienestar de la población civil.