‘Desafío Siglo XXI’: Neos perdió porque Valentina no avanzó y los televidentes afirman que hablar de Lucho le afectó

La jornada estuvo marcada por las lágrimas de una concursante y una dura prueba

La emisión del lunes tuvo
La emisión del lunes tuvo varias sorpresas para los televidentes

Durante la jornada del 19 de enero de 2026 se emitió el capítulo número 117 del Desafío Siglo XXI, en el que los participantes debían disputar la prueba de Desafío de Sentencia y Hambre. Sin embargo, no solo la competencia llamó la atención de los televidentes del famoso concurso, debido a que Isa regresó a la competencia tras la revisión de los médicos y se presentó una sorpresiva discusión al interior de la casa Neos.

La protagonista fue Valentina, una de las participantes más destacadas de la competencia, no solo por su belleza y agilidad en las pistas, sino por su relación con Lucho, exparticipante de la competencia, que fue bastante polémica después de su regreso al reality, en el que le contaron a sus compañeros que habían terminado por los besos del barranquillero con María C en el Cubo de Eliminados, lo que incrementó la tensión después de que quedaran en la misma casa.

Su cercanía nunca volvió a ser la misma y la joven demostró que el distanciamiento la afectó bastante, por lo que lloró en varias oportunidades. Incluso, se mostró vulnerable frente a su expareja y sus compañeros, que no dudaron en responder con sorpresa ante sus reacciones.

Sin embargo, su comportamiento volvió a llamar la atención del público, por unos comentarios que le hicieron Potro y Leo en la casa Neos sobre Lucho. La oriunda de Girardot se encerró en el baño a llorar y su compañera Deisy la escuchó.

La novia de Rata no dudó en acudir a consolar a su compañera y le dijo que dejara de llorar por algo que no valía la pena, a lo que la joven respondió que estaba cansada de los comentarios relacionados con su ex.

Valentina se molestó por los
Valentina se molestó por los comentarios que le recordaron a Lucho

Minutos después, Potro se acercó a Valentina y le ofreció una disculpa por su actitud, por lo que ella le expresó sus sentimientos y le pidió a sus compañeros prudencia con esta situación.

Potro se disculpó con su
Potro se disculpó con su compañera por los comentarios realizados

Entretanto, la joven le dijo a Deisy que valorara a Rata, debido a que este siempre la ayuda en sus tareas. Incluso, hasta lavándose el cabello.

Los participantes se siguen mostrando
Los participantes se siguen mostrando muy cercanos

Desafío de Sentencia y Hambre

En la prueba se enfrentaron los equipos por la moneda dorada, la posibilidad de no estar nominados a muerte, recibir alimentos y el honor de no verse derrotados.

En esta ocasión, el equipo ganador fue Gamma que demostró su superioridad en la pista de agua, obstáculos, equilibrio y resistencia. Valentina, de Neos, se quedó atrás al no poder girar la rueda que les suministraba las bolas de acero para poder continuar con la prueba, por lo que los televidentes afirmaron que el episodio ocurrido en casa cuando le mencionaron a su ex fue el que la desconcentró.

Lo más complicado fue que
Lo más complicado fue que los participantes tenían que mantener el equilibrio tras atravesar la pista

La frustración de Valentina fue notoria, teniendo en cuenta que su equipo se quedó sin comida, por segunda semana consecutiva. Ante esta situación, los integrantes de Gamma aseguraron que la forma en cómo sus compañeros le hablaron tampoco contribuyó a que la participante avanzara.

La moneda dorada

El ganador de este beneficio fue Potro, al que la presentadora Andrea Serna le reconoció su empatía hacia Valentina, por lo que el capitán de Neos expresó lo siguiente: “Lo último que yo quería es que Valentina se quedara con ese pensamiento de ‘no puedo’“.

Finalmente, el participante se sometió a la máquina de dinero y antes de subirse indicó: “Vamos a pelar esa máquina”. Al subirse a ella demostró su fortaleza, pues hasta hizo dominadas y sus compañeros no dudaron en felicitarlo, debido a que superó el minuto, por lo que se estima que se quedó con una gran cantidad de dinero, pues al contarlo, el participante aseguró que superaba los $30 millones, lo que sorprendió a sus compañeros.

Chalecos de sentencia

Miryam fue la encargada de llevar los chalecos a Neos, tras un sencillo intercambio de palabras en Gamma, donde sus integrantes determinaron que Leo e Isa debían ir al Desafío a Muerte.

Desafío Siglo XXI Desafío hoy Valentina Desafío en vivo Valentina y Lucho Colombia-Entretenimiento Colombia-Noticias

