Claudia López se queda sin opciones para su propuesta de una tercera consulta presidencial: candidato confirmó que no participará

Maurice Armitage, exalcalde de Cali, señaló que su intención es ir como candidato presidencial a primera vuelta, prevista para el 31 de mayo de 2026

La exmandataria de Bogotá ha invitado a líderes políticos a sumarse a una tercera consulta presidencial - crédito Sofia Toscano/Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, se refirió a la posibilidad de una tercera consulta interpartidista para el 8 de marzo de 2026.

En entrevista con Caracol Radio, la exmandataria capitalina señaló que ha tenido acercamientos con Mauricio Armitage, exalcalde de Cali, así como Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, entre otros, con el propósito de formar la consulta que cataloga como la opción de centro.

“Las mayorías de Colombia que queremos una alternativa distinta, sin sectarismos, sin peleas, que saque adelante a todos los colombianos y todas las reformas sociales, pero recomponga la salud y la seguridad, también tenemos derecho a expresarnos”, señaló López.

Claudia López ha expresado sui intención de una tercera consulta interpartidista - crédito Colprensa

Sin embargo, Mauricio Armitage confirmó a Blu Radio que no será parte de ninguna consulta interpartidista, que irá como candidato presidencial a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

Les quiero aclarar, no estoy interesado en ninguna consulta. Yo voy y mi candidatura va a la primera vuelta de las elecciones por la presidencia de Colombia”, afirmó Armitage.

Mauricio Armitage, exalcalde de Cali y candidato presidencial Sofía Toscano/Colprensa

Esta misa información fue confirmada por el candidato presidencial a Caracol Radio.

Actualmente existen dos alianzas electorales definidas: el Pacto Amplio, que agrupa a Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras, y la Gran Consulta por Colombia, donde participan nueve aspirantes de tendencias de centro y derecha.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, manifestó su intención de impulsar una alternativa distinta. Declaró que no participará ni en la Gran Consulta, que, según ella, es liderada por Álvaro Uribe Uribe ni en el Pacto Amplio encabezada según ella por Gustavo Petro, sino que busca construir una tercera vía.

Además, la lista de posibles participantes del Pacto Amplio podría ampliarse con figuras como Luis Gilberto Murillo y Clara López.

Qué dijo Claudia López

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, planteó en Caracol Radio la posibilidad de realizar una tercera consulta interpartidista el 8 de marzo como vía para consolidar una opción presidencial alternativa en Colombia.

Según detalló la exmandataria, la propuesta busca aglutinar a sectores sin posturas extremas y con el objetivo de impulsar reformas sociales, mejorar la salud y la seguridad.

Durante la entrevista en Caracol Radio, López confirmó encuentros recientes con figuras políticas como Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage, Leonardo Huertas y el exministro Luis Carlos Reyes.

“Las mayorías de Colombia que queremos una alternativa distinta, sin sectarismos, sin peleas, que saque adelante a todos los colombianos y todas las reformas sociales, pero recomponga la salud y la seguridad, también tenemos derecho a expresarnos”, afirmó López ante los micrófonos de la emisora.

Consultada sobre el bajo porcentaje que obtuvo en la última encuesta presidencial, donde registró un 0,4% de apoyo, López calificó los sondeos como “un fraude al elector”.

“Vamos a echar pa’ delante y vamos a tratar de concretar esa alternativa con gente maravillosa, decente, con experiencia en el Gobierno, no tenemos un solo caso de corrupción”, remarcó.

Respecto a Sergio Fajardo, quien ha mostrado interés por competir directamente en la primera vuelta, López le pidió reconsiderar su postura. “Lo ideal es hacer una tercera consulta con Sergio, pero si Sergio se ratifica en que no pues la hacemos sin él, desafortunadamente, porque esa es su decisión”, concluyó.

Sergio Fajardo ha mostrado interés
Sergio Fajardo ha mostrado interés por competir directamente en la primera vuelta presidencial - crédito Juan Diego López/EFE

Formato tarjeta electoral

Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que se llevó a cabo en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, a realizarse el 8 de marzo

El Registrador Nacional informó que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. Si marcan más de una casilla, el voto será anulado.

Asimismo, recordó que el próximo 6 de febrero vence el término para que, en caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional.

