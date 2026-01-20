Buscan endurecer las sanciones a pasajeros que se portan mal y ya se hizo petición al Congreso de la República

En total, la red de Avianca hoy se compone de 94 rutas, de las cuales 70 son ofrecidas en el mercado doméstico e internacional de Colombia, con la aplicación de estrictos protocolos de bioseguridad - crédito Colprensa

El aumento de comportamientos “disruptivos” entre pasajeros marcó el transporte aéreo en Colombia durante 2025. En total, se registraron 572 incidentes de este tipo en vuelos de una de las aerolíneas más significativas del país, lo que representa un incremento del 27,1% respecto a los 450 casos reportados en 2024.

Por supuesto, el incremento despertó preocupación en el sector por el impacto en la seguridad aérea y el bienestar de empleados y usuarios, además de reforzar el llamado para que el Congreso apruebe el Proyecto de Ley 153 de 2025, orientado a establecer sanciones más severas contra estas conductas. Las cifras ofrecidas por la empresa confirman una tendencia al alza en incidentes que van desde agresiones verbales y físicas hasta situaciones que afectan la seguridad operacional y la integridad de la tripulación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El número total de casos para 2025 supera con amplitud al del año anterior y resalta la magnitud del reto y la urgencia de robustecer tanto los sistemas preventivos como el régimen sancionador. El repunte de incidentes fue notorio ante lo ocurrido el 13 de enero en el aeropuerto de Cali Alfonso Bonilla.

Del comportamiento de los viajeros depende, en gran manera, la experiencia en el trayecto de cada vuelo - crédito Luisa González/Reuters

Como se recordará, en esa fecha, una pasajera agredió físicamente a empleados durante un protocolo en tierra, lo que activó los procedimientos internos de atención de la aerolínea. El personal de seguridad prestó atención médica a la trabajadora lesionada y la empresa procedió a cancelar el contrato de transporte de la pasajera.

La aerolínea notificó el caso a las autoridades competentes, facilitó toda la asistencia jurídica a su empleada para interponer una denuncia penal por lesiones personales e informó que la pasajera fue detenida, puesta a órdenes de la Fiscalía y judicializada. “Se canceló el contrato de transporte de la pasajera y se dio aviso a las autoridades competentes. Avianca acompañó y brindó todo el soporte jurídico necesario a su empleada para instaurar denuncia penal por lesiones personales en contra de la pasajera, la cual fue detenida, puesta a órdenes de la Fiscalía y judicializada”, comunicó la compañía.

Dicho episodio reavivó el debate en torno a la protección del personal aeronáutico y la pertinencia de actualizar el marco legislativo actual. La empresa insistió en la relevancia del Proyecto de Ley 153 de 2025, en discusión en el Congreso de la República.

Del Congreso de la República depende el futuro de los pasajeros "disruptivos" en Colombia - crédito Colprensa

Valores fundamentales de Avianca

La compañía transmitió un mensaje categórico sobre sus valores fundamentales: “La seguridad y el respeto por los empleados y clientes son innegociables”. Aclaró que tales comportamientos ponen en peligro tanto la integridad de las personas como la operación de los vuelos y aseguró que actuará con rigor ante cualquier conducta violenta o disruptiva. La política interna de la aerolínea privilegia la protección total de su equipo y de las personas que viajan a bordo.

“La aerolínea mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que afecte la seguridad y el servicio, y seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance, incluyendo demandas civiles y denuncias penales contra estos pasajeros disruptivos, para proteger a sus clientes y empleados, al tiempo que insiste en la necesidad de contar con un marco normativo sólido que permita disuadir, sancionar y prevenir este tipo de comportamientos”, afirmó.

Asimismo, la compañía recalcó la disposición a emplear todos los instrumentos legales previstos. “Desde la compañía se continuarán ejerciendo todas las acciones legales a su alcance frente a quienes incurran en conductas violentas o disruptivas, tanto en tierra como a bordo”, agregó.

El aeropuerto El Dorado es clave para el tráfico aéreo de Colombia y Suramérica - crédito Aerocivil/EuropaPress

Y es que el Proyecto de Ley 153 de 2025 apunta a crear un marco normativo más sólido para afrontar esta problemática. La propuesta contempla sanciones más estrictas para quienes incurran en conductas reiteradas o pongan en riesgo la seguridad de los vuelos, así como mayores garantías jurídicas para el personal aeronáutico. Además de incrementar las sanciones, prevé mecanismos de prevención y un respaldo legal efectivo a los trabajadores.

Ambiente seguro

A juicio de la empresa, avanzar en la aprobación de la norma resulta esencial para garantizar un ambiente seguro y disuadir actos violentos a bordo de las aeronaves. El propósito central es que las compañías del sector y sus empleados dispongan de herramientas legales sólidas para castigar y prevenir situaciones peligrosas.

La insistencia en leyes más rigurosas se explica por las consecuencias concretas de estos sucesos en la operación diaria y la confianza de los viajeros. Según la compañía, medidas legales y preventivas eficaces no solo protegerían a trabajadores y pasajeros, sino que favorecerían una convivencia segura y respetuosa a bordo.