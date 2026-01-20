Colombia

Alcalde de Cartagena propuso parqueadero subterráneo, pero Petro cuestionó este proyecto para la ciudad

La propuesta de infraestructura presentada por Dumek Turbay Paz generó un amplio debate nacional al confrontar diferentes enfoques sobre la modernización urbana, la distribución del espacio público y la atención a necesidades sociales en entornos históricos

Guardar
El debate entre la administración
El debate entre la administración distrital y el Gobierno Nacional expone la tensión entre justicia social y modernización urbana en Cartagena - crédito Mauricio Dueñas/EFE y Presidencia

El anuncio del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sobre la construcción de un parqueadero subterráneo de tres niveles en el sector de Chambacú, desató un fuerte debate nacional sobre el rumbo del desarrollo urbano en la ciudad.

La propuesta busca resolver el histórico problema de estacionamiento en el Centro Histórico, pero también ha puesto sobre la mesa las prioridades de la administración local frente a las demandas sociales de la población.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó Turbay Paz en sus redes sociales, la obra pretende “descongestionar la movilidad, ordenar el estacionamiento en zonas de alta presión vehicular y recuperar el espacio público en un punto estratégico de la ciudad”.

El mandatario aseguró que el parqueadero subterráneo permitiría liberar calles y mejorar la circulación, acompañando así los procesos de renovación urbana que se adelantan en Cartagena.

La propuesta de Dumek Turbay
La propuesta de Dumek Turbay de construir un parqueadero subterráneo en Chambacú busca resolver el déficit de estacionamientos en el Centro Histórico de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X

El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes para cuestionar la pertinencia de este tipo de obras en Cartagena, sugiriendo que la ciudad tiene prioridades más urgentes. El mandatario nacional lanzó una pregunta de fondo: “¿Para qué la ciudad alrededor del carro que la mayoría de los cartageneros no tienen, en vez de hacer la ciudad alrededor del ser humano?”.

Entre líneas seguidas, el jefe de Estado cuestionó: ¿No se necesita en Cartagena reubicar los barrios bajo inmediato peligro de inundación del mar por la crisis climática? ¿No se necesita vivienda popular en Cartagena, muchos árboles frondosos y espacio público?”.

Aunque el presidente no abordó directamente la viabilidad técnica del parqueadero, sí tiró pulla a esta clase de infraestructura. "Hasta cuándo el urbanismo peñalosista seguirá de manera tan depredadora influenciando alcaldes y negocios con lo público en las ciudades?".

"Se que Bogotá decidió electoralmente finalizar Bogotá Humana, que pensaba y hacía una ciudad alrededor del ser humano, y su adaptación y mitigación del cambio climático, y reinicializó la ciudad máquina de Peñalosa“, finalizó diciendo el Presidente en su cuenta de X.

Cartagena se convierte en epicentro
Cartagena se convierte en epicentro de una discusión nacional sobre el futuro de la planificación urbana y el equilibrio entre inversión social y obras de infraestructura física - crédito @petrogustavo/X

¿Qué respondió el alcalde de Cartagena?

Ante las críticas, Turbay respondió que el parqueadero no es un “capricho” ni una obra aislada, sino una medida necesaria para reducir el caos vehicular y mejorar la convivencia urbana.

El mandatario explicó a Petro que "le cuento que la ciudad tiene una gran dificultad con las zonas de parqueo, respondiendo a ese déficit diseñamos un Plan Maestro de Parqueaderos y Estacionamientos, que ordenará la movilidad en la ciudad, sobre todo en el Centro Histórico y sus áreas de influencia, eso para responder a la demanda local pero sobre todo a la foránea, pues Cartagena, como principal destino turístico del país, recibe en temporada alta mas de 500 mil carros, por lo tanto buscamos una gestión más efectiva, eficiente y sostenible del tráfico”.

De esta manera, Dumek contó al Presidente que “el Plan está articulado con nuestro Plan de Movilidad, donde buscamos mejorar la movilidad urbana mediante la reducción del parqueo en vía pública y promoviendo el transporte público y modos no motorizados, logrando una Cartagena más ordenada y sostenible al disminuir tiempos de desplazamiento y mejorar el medioambiente, integrando la gestión de estacionamientos".

El diseño del parqueadero subterráneo
El diseño del parqueadero subterráneo en Chambacú plantea cuestionamientos sobre la relación entre desigualdad, acceso al suelo urbano y desarrollo en ciudades del Caribe colombiano - crédito @dumek_turbay/X

El alcalde de Cartagena finalizó agradeciendo los puntos que destacó Gustavo Petro frente al proyecto: "Señor Presidente, agradezco muchísimo sus observaciones. Las tomaremos en cuenta y trabajaremos en ello“.

El intercambio de posturas entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Cartagena dejó en evidencia dos modelos distintos de desarrollo. Mientras uno insiste en la justicia social y el acceso equitativo al suelo urbano, el otro apuesta por la infraestructura como herramienta de competitividad y ordenamiento.

El cruce de opiniones abrió un debate más amplio sobre el futuro de las ciudades del Caribe, la urgencia de equilibrar necesidades sociales con modernización y el papel del espacio público en contextos de alta presión turística.

Temas Relacionados

Parqueadero subterráneo CartagenaAlcalde de CartagenaDumek Turbay PazReacción PetroPresidente PetroGustavo PetroProblema estacionamiento CartagenaCentro HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Historia y datos del Vasco da Gama: el club brasileño al que llegaría Marino Hinestroza, acompañado por tres colombianos

El Gigante de Colina quiere volver al protagonismo tanto en la Serie A de Brasil como en la Copa Sudamericana

Historia y datos del Vasco

Nicolás Arrieta revela su historia de vida y sus altibajos en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Me sacaron de siete colegios”

El creador de contenido revivió los momentos más complejos de su pasado, relatando cómo las adicciones afectaron su carrera y provocaron profundas decepciones en su familia

Nicolás Arrieta revela su historia

Así fue la emotiva carta de despedida de un turista uruguayo a Colombia tras terminar sus vacaciones: “Me voy con el corazón lleno”

El hombre agradeció la amabilidad, alegría y buena disposición de cada persona que se encontró en el país mientras recorrió distintas ciudades

Así fue la emotiva carta

Mamá de Blessd reaccionó al embarazo de la novia del artista: “La alegría no me cabe en el alma”

El reguetonero confirmó la información en sus redes sociales con una fotografía en la que su enamorada sostiene la ecografía y unas zapatillas de bebé, acompañada de un emotivo mensaje

Mamá de Blessd reaccionó al

Alerta por los equipos básicos de salud: Ministerio no informa cómo funcionan pese a millonaria inversión

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denunció que, pese a haber invertido más de 4 billones de pesos, el Gobierno no ha entregado información clave sobre cuántos equipos operan

Alerta por los equipos básicos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violencia en el Catatumbo: disidencias

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta revela su historia

Nicolás Arrieta revela su historia de vida y sus altibajos en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Me sacaron de siete colegios”

Mamá de Blessd reaccionó al embarazo de la novia del artista: “La alegría no me cabe en el alma”

Marcela Reyes volvió a pronunciarse contra sus ‘haters’ tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Famosas actrices explican los “códigos no escritos” de la amistad entre mujeres

‘Beba’ tuvo fuerte agarrón con Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos’: “A mí nadie me controla, yo tengo criterio propio”

Deportes

Historia y datos del Vasco

Historia y datos del Vasco da Gama: el club brasileño al que llegaría Marino Hinestroza, acompañado por tres colombianos

Daniel Muñoz está de regreso con el Crystal Palace: el defensor de la selección Colombia superó la lesión y volverá ante Chelsea en la Premier League

El récord que impuso Dayro Moreno tras su doblete en la victoria del Once Caldas ante Cúcuta Deportivo: de qué se trata

Mary José Álvarez hace historia al ser confirmada como nueva jugadora del Olympique de Marsella

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”