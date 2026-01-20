Alcalde de Cartagena propuso parqueadero subterráneo, pero Petro cuestionó este proyecto para la ciudad

El debate entre la administración distrital y el Gobierno Nacional expone la tensión entre justicia social y modernización urbana en Cartagena - crédito Mauricio Dueñas/EFE y Presidencia

El anuncio del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sobre la construcción de un parqueadero subterráneo de tres niveles en el sector de Chambacú, desató un fuerte debate nacional sobre el rumbo del desarrollo urbano en la ciudad.

La propuesta busca resolver el histórico problema de estacionamiento en el Centro Histórico, pero también ha puesto sobre la mesa las prioridades de la administración local frente a las demandas sociales de la población.

Según explicó Turbay Paz en sus redes sociales, la obra pretende “descongestionar la movilidad, ordenar el estacionamiento en zonas de alta presión vehicular y recuperar el espacio público en un punto estratégico de la ciudad”.

El mandatario aseguró que el parqueadero subterráneo permitiría liberar calles y mejorar la circulación, acompañando así los procesos de renovación urbana que se adelantan en Cartagena.

La propuesta de Dumek Turbay de construir un parqueadero subterráneo en Chambacú busca resolver el déficit de estacionamientos en el Centro Histórico de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X

El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes para cuestionar la pertinencia de este tipo de obras en Cartagena, sugiriendo que la ciudad tiene prioridades más urgentes. El mandatario nacional lanzó una pregunta de fondo: “¿Para qué la ciudad alrededor del carro que la mayoría de los cartageneros no tienen, en vez de hacer la ciudad alrededor del ser humano?”.

Entre líneas seguidas, el jefe de Estado cuestionó: ¿No se necesita en Cartagena reubicar los barrios bajo inmediato peligro de inundación del mar por la crisis climática? ¿No se necesita vivienda popular en Cartagena, muchos árboles frondosos y espacio público?”.

Aunque el presidente no abordó directamente la viabilidad técnica del parqueadero, sí tiró pulla a esta clase de infraestructura. "Hasta cuándo el urbanismo peñalosista seguirá de manera tan depredadora influenciando alcaldes y negocios con lo público en las ciudades?".

"Se que Bogotá decidió electoralmente finalizar Bogotá Humana, que pensaba y hacía una ciudad alrededor del ser humano, y su adaptación y mitigación del cambio climático, y reinicializó la ciudad máquina de Peñalosa“, finalizó diciendo el Presidente en su cuenta de X.

Cartagena se convierte en epicentro de una discusión nacional sobre el futuro de la planificación urbana y el equilibrio entre inversión social y obras de infraestructura física - crédito @petrogustavo/X

¿Qué respondió el alcalde de Cartagena?

Ante las críticas, Turbay respondió que el parqueadero no es un “capricho” ni una obra aislada, sino una medida necesaria para reducir el caos vehicular y mejorar la convivencia urbana.

El mandatario explicó a Petro que "le cuento que la ciudad tiene una gran dificultad con las zonas de parqueo, respondiendo a ese déficit diseñamos un Plan Maestro de Parqueaderos y Estacionamientos, que ordenará la movilidad en la ciudad, sobre todo en el Centro Histórico y sus áreas de influencia, eso para responder a la demanda local pero sobre todo a la foránea, pues Cartagena, como principal destino turístico del país, recibe en temporada alta mas de 500 mil carros, por lo tanto buscamos una gestión más efectiva, eficiente y sostenible del tráfico”.

De esta manera, Dumek contó al Presidente que “el Plan está articulado con nuestro Plan de Movilidad, donde buscamos mejorar la movilidad urbana mediante la reducción del parqueo en vía pública y promoviendo el transporte público y modos no motorizados, logrando una Cartagena más ordenada y sostenible al disminuir tiempos de desplazamiento y mejorar el medioambiente, integrando la gestión de estacionamientos".

El diseño del parqueadero subterráneo en Chambacú plantea cuestionamientos sobre la relación entre desigualdad, acceso al suelo urbano y desarrollo en ciudades del Caribe colombiano - crédito @dumek_turbay/X

El alcalde de Cartagena finalizó agradeciendo los puntos que destacó Gustavo Petro frente al proyecto: "Señor Presidente, agradezco muchísimo sus observaciones. Las tomaremos en cuenta y trabajaremos en ello“.

El intercambio de posturas entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Cartagena dejó en evidencia dos modelos distintos de desarrollo. Mientras uno insiste en la justicia social y el acceso equitativo al suelo urbano, el otro apuesta por la infraestructura como herramienta de competitividad y ordenamiento.

El cruce de opiniones abrió un debate más amplio sobre el futuro de las ciudades del Caribe, la urgencia de equilibrar necesidades sociales con modernización y el papel del espacio público en contextos de alta presión turística.