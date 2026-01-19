Oftalmólogo fue asesinado durante un robo en Barranquilla, su hijo presenció el ataque: “Ese es mi papá”

El médico se encontraba viendo jugar a su hijo fútbol cuando ocurrió el lamentable hecho - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Un hecho violento sacudió a Barranquilla este domingo 18 de enero de 2026 en horas de la tarde, cuando el oftalmólogo Carlos Enrique Rojas Ávila murió durante un asalto en la cancha del barrio El Carmen, mientras acompañaba a su hijo a una actividad deportiva.

De acuerdo con información de las autoridades locales, el médico fue abordado por dos sujetos que pretendían despojarlo de sus pertenencias personales.

La víctima, de 53 años, se encontraba en compañía de su familia, cuando dos individuos arribaron al lugar a bordo de una motocicleta Pulsar negra.

Durante el intento de robo, se produjo un forcejeo. El agresor, tras encontrar resistencia, disparó contra el oftalmólogo, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde lamentablemente llegó sin vida debido a la gravedad de las lesiones.

El médico falleció debido a los impactos de bala que recibió - crédito Colprensa

Una de las escenas más desgarradoras ocurrió cuando el hijo de la víctima, en medio del partido y ante la mirada de varias personas, gritó “ese es mi papá”.

Familiares confirmaron a El Heraldo que Rojas Ávila era propietario de varios locales ópticos en distintos puntos de la ciudad, además de ser reconocido por su labor profesional.

El reporte policial precisó que los delincuentes sustrajeron una cadena de oro tipo Gucci y un teléfono celular Samsung.

La investigación del caso fue asumida por unidades de la Sijín, que trabajan para esclarecer los hechos y dar con la identidad de los responsables.

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis sobre la ruta de escape y la posible conexión de los implicados con otros hechos delictivos recientes en Barranquilla.

Vecinos y allegados de Rojas Ávila expresaron consternación por lo sucedido y exigieron una pronta respuesta institucional para mejorar la seguridad en la zona.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Metropolitana de Barranquilla no había realizado capturas relacionadas con el crimen.

Las autoridades de Barranquilla ya buscan a las personas responsables del crimen del oftalmólogo - crédito Policía Nacional

El asesinato del doctor Carlos Enrique Rojas Ávila desató reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación y tristeza.

“No se puede andar con nada de oro”, advirtió una persona ante el aumento de robos. Otro mensaje señaló: “Ninguno reclamándole al distrito por el tema de seguridad”, cuestionando la falta de exigencia hacia las autoridades.

Un tercer comentario lamentó el suceso y advirtió sobre los riesgos: “La gente en Barranquilla tiene que saber que es peligroso usar prendas de oro”.

Cifras de homicidios en Atlántico y Barranquilla en 2026

En la primera semana de enero de 2026, el área metropolitana de Barranquilla enfrenta un panorama alarmante debido al incremento de homicidios, atentados y personas heridas, a pesar de una tregua vigente entre los principales grupos delictivos.

Hasta el sábado 10 de enero, las autoridades contabilizaban 28 muertes violentas: 12 en Barranquilla, 12 en Soledad, 3 en Malambo y 1 en Puerto Colombia.

Hasta el 10 de enero de 2026, Atlántico había registrado 28 homicidios - crédito El Contexto Noticias/Facebook

El acuerdo, firmado entre Los Costeños y Los Pepes desde octubre de 2025, no ha logrado contener la ola delictiva, que afecta especialmente a barrios vulnerables.

Soledad destaca por registrar tres intentos de masacre durante los primeros días del año. El secretario de Gobierno local, coronel Carlos Valencia, anunció la construcción de una sede del Comando de la Policía Metropolitana, con capacidad para 1.500 uniformados, que también dará cobertura a Malambo.

La administración municipal solicita respaldo de la Policía Nacional y del Gobierno central, reconociendo que la violencia traspasa los límites de un solo municipio.

Desde diciembre de 2025 se implementan campañas preventivas y capturas en flagrancia vinculadas al delito de extorsión. Sin embargo, Valencia advirtió que mandos medios y subgrupos de las organizaciones, posiblemente al margen de la tregua, siguen protagonizando hechos violentos.

Arturo García, expersonero, señaló que disidencias lideradas por subjefes buscan controlar territorios, y mencionó la adhesión de Gordo 40 al Clan del Golfo.

El analista sostuvo que muchas víctimas tenían antecedentes penales y que la influencia de los subgrupos se extiende por sectores estratégicos. García instó al Estado a implementar intervenciones integrales para ofrecer alternativas a las comunidades más afectadas.