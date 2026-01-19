Luisa Fernanda W le respondió con contundencia a Robinson Díaz por críticas a los ‘influencers’: “Hay actores malos”

El debate entre Robinson Díaz y Luisa Fernanda W expone las tensiones sobre el valor de los influencers en Colombia - crédito composición fotográfica

La creadora digital Luisa Fernanda W se pronunció públicamente tras las declaraciones del actor Robinson Díaz sobre los influencers, reavivando el debate en redes sobre el valor y la preparación de quienes generan contenido para redes sociales. La influenciadora colombiana cuestionó las generalizaciones y defendió el impacto social y cultural de los creadores en el ecosistema digital.

En los últimos días, Robinson Díaz, reconocido por su trayectoria en la televisión y el cine colombiano, expresó una postura crítica frente a la popularidad de los personajes de redes sociales. Durante una entrevista difundida en medios nacionales, el actor afirmó: “Estamos plagados de ‘influencers’, un poco de pendejos que quieren ser famosos, pero no tienen nada”, diferenciando la fama digital de la formación actoral profesional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Díaz sostuvo que la actuación exige transmitir emociones, talento y sensibilidad, cualidades que, según su visión, no se adquieren solo con seguidores en redes sociales. Las declaraciones del actor no tardaron en generar una amplia discusión en plataformas como Instagram y X, en las que los usuarios y creadores de contenido manifestaron sus opiniones.

Luisa Fernanda W defiende el impacto social y cultural de los creadores de contenido digital en el ecosistema colombiano - crédito luisafernandaw / Instagram

Ante la controversia, Luisa Fernanda W, que actualmente reside en México y cuenta con una de las comunidades digitales más numerosas de Colombia, compartió su perspectiva sobre el papel de los ‘influencers’.

“Creo que generalizar siempre es peligroso, sobre todo en un ecosistema tan amplio y diverso como el de los creadores de contenido”, expresó la influenciadora paisa. Este mensaje, difundido a través de sus redes sociales, fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta directa al debate iniciado por las declaraciones de Díaz.

La empresaria destacó que, igual que sucede en cualquier profesión creativa, existen distintos niveles de preparación y desempeño en el ámbito digital. “Así como hay actores buenos y otros no tanto, también hay creadores que estudian, se preparan, trabajan con disciplina y aportan valor real: educan, entretienen con propósito, generan empleo y mueven industrias completas”, afirmó Luisa Fernanda W en su comunicado.

De acuerdo con la influenciadora, el valor de un creador no depende exclusivamente del medio en el que se desempeña, sino de la calidad y el propósito de su trabajo.

Robinson Díaz, referente del cine y la televisión, critica la fama de los influencers y cuestiona su preparación profesional - crédito La Mega/YouTube

La antioqueña también enfatizó que muchos influencers en Colombia han logrado generar un impacto social, cultural y económico significativo. “Ser creador no es sinónimo de vacío y ser famoso tampoco es sinónimo de talento. El verdadero valor no está en el medio, sino en lo que cada persona decide construir desde él”, señaló.

Estas palabras resonaron especialmente entre los seguidores de la influenciadora, que respaldaron su llamado a no menospreciar el trabajo de quienes se dedican a la creación de contenido digital.

Las palabras de Luisa Fernanda W llegan en un contexto en el que la figura de los influenciadores ha ganado cada vez más protagonismo en la sociedad colombiana. Con base en cifras del Observatorio de Medios Digitales de Colombia, el país cuenta con más de 10.000 creadores de contenido activos que suman millones de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

La influenciadora resalta que la calidad y el propósito distinguen a los creadores de contenido, más allá de la plataforma - crédito @luisafernandaW/IG

Muchos de estos creadores han diversificado su actividad profesional, incursionando en áreas como la música, la moda y el emprendimiento, y han participado en campañas de impacto social.

El intercambio entre Robinson Díaz y Luisa Fernanda W evidencia la tensión existente entre las nuevas formas de expresión digital y los oficios tradicionales del espectáculo. Mientras parte del sector actoral exige mayor rigurosidad y formación, los creadores digitales insisten en la importancia de reconocer la diversidad de talentos y trayectorias.

“En Colombia hay creadores increíbles, con impacto cultural, social y económico, que merecen respeto como cualquier otra profesión creativa”, remarcó la influenciadora.