Colombia

Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

El enfrentamiento sacudió ‘La casa de los famosos Colombia 3′ por rutinas y acusaciones personales escaló, exponiendo las tensiones ante la audiencia del ‘reality’

Guardar
Las dos participantes se sacaron los trapitos al sol previo a la gala de eliminación - crédito @canalrcn/IG

Las tensiones entre Luisa Cortina y Sofía Jaramillo surgieron en La casa de los famosos Colombia 3 leugo de los comentarios sobre el cambio de imagen de Eidevin López.

Esa situación, que involucró acusaciones de envidia y reclamos por el uso del baño, se volvió notoria entre los seguidores del reality.

El intercambio comenzó cuando Sofía Jaramillo elogió a López, quien había cambiado el color de su cabello. “Se ve cool... No, así como ese contraste. No, la barba no. Quedó chévere, ¿no?”, generando la reacción de Luisa Cortina, quien opinó que el nuevo look no era de su agrado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Tomada de Instagram @luisacortina941
Tomada de Instagram @luisacortina941

Mientras el ambiente se ponía aún más tenso, Jaramillo le dijo a su compañero que solamente bastaba con limpiar un poco las manchas que había dejado el tinte, afirmando que le gustaba la nueva apariencia. “Me encanta, solamente es para limpiar un poquito por acá”.

De inmediato, Jaramillo la llamó “envidiosa” en repetidas ocasiones: “Porque ustedes son envidiosos, son envidiosos. Y no solamente es conmigo, es con muchas”, añadió, ampliando la acusación a otras personas del grupo.

Nicolás Arrieta, también presente, intervino en tono irónico: “Ya empezaste, ya empezaste con la envidia, marica, no jodás…”. Sumado a la intervención airada de la modelo vallecaucana a Luisa: “Pero a vos, ¿qué te parece chévere, o no te parece chévere nada? Nada de lo que uno hace te parece chévere”, reclamó Jaramillo.

La discusión dividió a los
La discusión dividió a los fanáticos - crédito cortesía Canal RCN

La discusión derivó en reproches sobre la convivencia y, en particular, sobre el tiempo que Sofía Jaramillo dedicaba al baño. Cortina contestó: “Que te demores tres horas en la ducha no me parece chévere, por ejemplo”.

Jaramillo replicó: “¿Y a usted en qué le afecta?”. El desacuerdo avanzó hacia un reproche general sobre la convivencia: “Que somos muchas personas”, argumentó Luisa Cortina.

Jaramillo insistió en que no recibía quejas de otros, mientras su compañera seguía criticando entre gritos e insultos con lo que no estaba de acuerdo en la participación de su compañera. “¿Y quién de aquí ha tenido un problema conmigo? Porque yo me he demorado mucho. Yo quiero saber quién”.

Cortina aseguró que había varias personas con molestias: “Varios. Porque no te lo dicen”.

Laura y Sofía le responden
Laura y Sofía le responden a su hermana Angélica a través de las redes sociales - crédito @laujaramillov - @angelica_jaramillov/Instagram

Jaramillo reafirmó su derecho a disponer de su tiempo: “Por favor, no te metas en mi vida; yo veré si me demoro 2, 3 horas”. Cortina recalcó la dinámica de la convivencia: “Bebé, es que no es tu vida. Estamos compartiendo”.

La confrontación subió de tono. Jaramillo preguntó: “¿A usted qué le importa? Yo me voy a dar una ducha”. Cortina remarcó: “Sí me importa, porque si yo necesito la ducha, ¿qué pasa si son 23 personas?”.

Jaramillo sostuvo su postura: “Pero es que la única que tiene problemas sos vos”. Cortina, por su parte, aclaró: “¿Y te lo estoy diciendo de mala manera?”. Jaramillo respondió que no, a lo que Cortina replicó: “A ti que no te gusta que te lo digan, muy de malas”.

Laura Jaramillo se pronunció en
Laura Jaramillo se pronunció en redes sociales sobre la pelea entre su hermana y Luisa Cortina - crédito @laurajaramillov/IG

El cruce se tornó más personal. “No se meta conmigo”, exigió Jaramillo. Cortina sostuvo: “Porque yo no te lo dije de mala manera. Me acaban de criticar y te replico peor. Vaya, cuídese usted”.

Jaramillo no se quedó atrás: “Preocúpese por usted. Estese preocupando por la vida de los demás. Que por usted estarse preocupando por la vida de los demás, es que usted físicamente se descuida”.

La discusión finalizó sin conciliación. “¿Ah, te parece?”, inquirió Cortina. Jaramillo afirmó: “Sí, me parece”. Y Cortina cerró: “Muy de malas. Me parece. Muy de malas”.

El episodio trascendió la casa estudio cuando Laura Jaramillo, hermana de Sofía, compartió un mensaje de apoyo a través de redes sociales, amplificando el impacto del enfrentamiento en el público del programa.

Temas Relacionados

Sofía JaramilloLa casa de los famosos ColombiaLuisa CortinaEidevin LópezConflictos en realitiesConvivencia en reality showsColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal radicó queja disciplinaria contra Armando Benedetti por presunta participación en política: el ministro respondió

La queja radicada por la senadora del Centro Democrático se da luego de una publicación del ministro del Interior sobre el presidente Gustavo Petro y las elecciones en 2026

María Fernanda Cabal radicó queja

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

New England derrotó en su estadio 28-16 a los Houston Texans y quedó a un partido de clasificar al Super Bowl 60, que se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara en el estado de California

El colombiano Christian González fue

Creador de contenido mostró en sus redes sociales los curiosos platos típicos de Salamina, Caldas: “Nunca los había visto”

Según el video, el secreto de estos platillos radica en usar una máquina de vapor e ingredientes frescos propios del municipio

Creador de contenido mostró en

Colombiano residente en Estados Unidos amenazó de muerte a Gustavo Petro y a su familia: asegura que no le importa ir preso

En videos publicados en las redes sociales, este usuario manifiesta su intención de atentar contra la vida del mandatario colombiano, por lo que no se descarta que se inicie una investigación formal en su contra por el delito de amenaza y hostigamiento

Colombiano residente en Estados Unidos

Tribunal condenó a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra comunidades wayúu en La Guajira, recibirá una condena de 40 años de cárcel

La sentencia documentó homicidios, desplazamientos, desapariciones y ataques a bienes culturales ejecutados entre 2002 y 2006 bajo las órdenes del exjefe paramilitar

Tribunal condenó a Salvatore Mancuso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón le envió mensaje

Yina Calderón le envió mensaje a Melissa Gate y la invitó a dejar el odio atrás: “El peor enemigo que tiene es el ego”

Así fue el contundente posicionamiento entre Beba de la Cruz y Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La tensión subió en ‘La casa de los famosos’: el Jefe sancionó a Nicolás Arrieta y él explotó

Luisa Fernanda W le respondió con contundencia a Robinson Díaz por críticas a los ‘influencers’: “Hay actores malos”

Deportes

El colombiano Christian González fue

El colombiano Christian González fue figura en la clasificación de los New England Patriots a la final de Conferencia Americana de la NFL

Luis Muriel debutó con Junior y el VAR lo salvó de la tarjeta roja: así fue la polémica jugada

Así va la tabla del descenso en Colombia tras la derrota del Deportivo Cali: puede quedar por debajo de los recién ascendidos

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Tolima venció a Junior y arruinó el debut de Luis Fernando Muriel en Barranquilla