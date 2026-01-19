Laura Jaramillo reaccionó a la pelea entre su hermana Sofía y Luisa Cortina: “Quedaste bien peinada”

Las dos participantes se sacaron los trapitos al sol previo a la gala de eliminación - crédito @canalrcn/IG

Las tensiones entre Luisa Cortina y Sofía Jaramillo surgieron en La casa de los famosos Colombia 3 leugo de los comentarios sobre el cambio de imagen de Eidevin López.

Esa situación, que involucró acusaciones de envidia y reclamos por el uso del baño, se volvió notoria entre los seguidores del reality.

El intercambio comenzó cuando Sofía Jaramillo elogió a López, quien había cambiado el color de su cabello. “Se ve cool... No, así como ese contraste. No, la barba no. Quedó chévere, ¿no?”, generando la reacción de Luisa Cortina, quien opinó que el nuevo look no era de su agrado.

Mientras el ambiente se ponía aún más tenso, Jaramillo le dijo a su compañero que solamente bastaba con limpiar un poco las manchas que había dejado el tinte, afirmando que le gustaba la nueva apariencia. “Me encanta, solamente es para limpiar un poquito por acá”.

De inmediato, Jaramillo la llamó “envidiosa” en repetidas ocasiones: “Porque ustedes son envidiosos, son envidiosos. Y no solamente es conmigo, es con muchas”, añadió, ampliando la acusación a otras personas del grupo.

Nicolás Arrieta, también presente, intervino en tono irónico: “Ya empezaste, ya empezaste con la envidia, marica, no jodás…”. Sumado a la intervención airada de la modelo vallecaucana a Luisa: “Pero a vos, ¿qué te parece chévere, o no te parece chévere nada? Nada de lo que uno hace te parece chévere”, reclamó Jaramillo.

La discusión derivó en reproches sobre la convivencia y, en particular, sobre el tiempo que Sofía Jaramillo dedicaba al baño. Cortina contestó: “Que te demores tres horas en la ducha no me parece chévere, por ejemplo”.

Jaramillo replicó: “¿Y a usted en qué le afecta?”. El desacuerdo avanzó hacia un reproche general sobre la convivencia: “Que somos muchas personas”, argumentó Luisa Cortina.

Jaramillo insistió en que no recibía quejas de otros, mientras su compañera seguía criticando entre gritos e insultos con lo que no estaba de acuerdo en la participación de su compañera. “¿Y quién de aquí ha tenido un problema conmigo? Porque yo me he demorado mucho. Yo quiero saber quién”.

Cortina aseguró que había varias personas con molestias: “Varios. Porque no te lo dicen”.

Jaramillo reafirmó su derecho a disponer de su tiempo: “Por favor, no te metas en mi vida; yo veré si me demoro 2, 3 horas”. Cortina recalcó la dinámica de la convivencia: “Bebé, es que no es tu vida. Estamos compartiendo”.

La confrontación subió de tono. Jaramillo preguntó: “¿A usted qué le importa? Yo me voy a dar una ducha”. Cortina remarcó: “Sí me importa, porque si yo necesito la ducha, ¿qué pasa si son 23 personas?”.

Jaramillo sostuvo su postura: “Pero es que la única que tiene problemas sos vos”. Cortina, por su parte, aclaró: “¿Y te lo estoy diciendo de mala manera?”. Jaramillo respondió que no, a lo que Cortina replicó: “A ti que no te gusta que te lo digan, muy de malas”.

El cruce se tornó más personal. “No se meta conmigo”, exigió Jaramillo. Cortina sostuvo: “Porque yo no te lo dije de mala manera. Me acaban de criticar y te replico peor. Vaya, cuídese usted”.

Jaramillo no se quedó atrás: “Preocúpese por usted. Estese preocupando por la vida de los demás. Que por usted estarse preocupando por la vida de los demás, es que usted físicamente se descuida”.

La discusión finalizó sin conciliación. “¿Ah, te parece?”, inquirió Cortina. Jaramillo afirmó: “Sí, me parece”. Y Cortina cerró: “Muy de malas. Me parece. Muy de malas”.

El episodio trascendió la casa estudio cuando Laura Jaramillo, hermana de Sofía, compartió un mensaje de apoyo a través de redes sociales, amplificando el impacto del enfrentamiento en el público del programa.