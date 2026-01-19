La tensión subió en ‘La casa de los famosos’: el Jefe sancionó a Nicolás Arrieta y él explotó

El anuncio de Carla Giraldo y Marcelo Cezán causó sorpresa - crédito cortesía Canal RCN

La expectativa para los seguidores de La casa de los famosos Colombia creció de forma notable tras el anuncio de El Jefe sobre la inminente sanción a uno de los 23 participantes de la tercera temporada antes de que se confirmara la primera eliminación de esta edición.

A través de la señal 24/7 en la aplicación del Canal RCN, la producción informó a los seguidores que en la emisión del 18 de enero de 2026 habría una sanción, confirmando que durante la gala se divulgarían los detalles como el nombre del participante afectado.

De acuerdo con lo revelado durante la emisión, el participante que incumplió las normas fue Nicolás Arrieta, debido a que durmió en el cuarto de Tormenta, que no le corresponde, teniendo en cuenta que él fue ubicado en la habitación Calma.

Así lo dijo el Jefe durante la emisión: “Famosos, en mi casa hay reglas y se cumplen. Las habitaciones fueron distribuidas con el poder que tuvo Valentino; su deber es respetarlo y dormir en la habitación correspondiente”. Además, le informó que, de no ser el primer eliminado de la temporada, a su regreso del cuarto de eliminación se vería obligado a dormir en el calabazo.

Ante estas declaraciones, Nicolás Arrieta se mostró bastante molesto y le expresó a los conductores Carla Giraldo y Marcelo Cezán que no estaba de acuerdo con la sanción: “Me parece absurdo. Prefiero retirarme”.

El anuncio de la sanción se consolidó como el eje en torno al cual giró la jornada, ampliando la atención de la audiencia y haciendo un llamado a los competidores a respetar las reglas.

Entre las reacciones de los concursantes se encuentran algunas como: “Nicolás Arrieta decidió el camino de la violencia y yo amoooo”, “Ustedes saben que el rating es Nicolás, sean serios”, “Lo chimba es que Nicolás Arrieta no es un títere de producción”, “Con Nicolás Arrieta no podrán porque el tipo es bien inteligente. Quieren llevar personajes como estos que son polémicos y difíciles, pero luego no saben controlar el tigre” y “Nicolás Arrieta es una bomba de tiempo, si se controla y no explota, se gana el reality”.

En contraste, otros están en contra del participante, así que dejaron comentarios como: “Que actitud tan arrogante la de Arrieta ahora a ninguno se les puede decir nada por que se quieren retirar” y “Qué tal la prepotencia del Nicolás Arrieta, ahí tienen al de la mayores votaciones, no aguantó el primer castigo ya que quiere hacer lo que se le da la gana”.

Cabe mencionar que en las ediciones previas, varios concursantes enfrentaron sanciones tras infringir el reglamento, consolidando la reputación de rigor y control del programa. En contraste, la tensión aumentó en la casa debido a la lista de seis concursantes en placa de nominación, pues allí se encontraba el recién sancionado Nicolás Arrieta, junto a Tebi Bernal, Renzo Meneses, Juli Ruiz, Lorena Altamirano y Luisa Cortina.

Uno de ellos quedará fuera de competencia al recibir la menor cantidad de votos del público, consolidándose como el primer eliminado de la edición. Los comentarios de Carla Giraldo y Marcelo Cezán como presentadores a cargo de la conducción de la gala también se convirtieron en tendencia en las plataformas digitales.

En el inicio de la tercera temporada, la producción introdujo nuevos elementos como la caja misteriosa, el calabozo y renovados espacios en la terraza, generando comentarios y reacciones entre los participantes y seguidores del famoso concurso, que continúan conectados cada noche en la emisión oficial y a través de la app.

Cabe mencionar que el impacto de estas modificaciones en las dinámicas internas y en las expectativas de los seguidores ha sido notorio, lo que se ha reflejado a través de las redes sociales, en las que el programa se convierte en tendencia todas las noches.