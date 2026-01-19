Colombia

José Obdulio Gaviria calificó la encuesta de Gad3, en la que gana Iván Cepeda, de “adefesio” metodológico: “No refleja la realidad”

El exsenador e ideólogo del Centro Democrático, colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó duras críticas a la medición en la que el aspirante del Pacto Histórico aventaja por ocho puntos al abogado Abelardo de la Espriella

José Obdulio Gaviria mostró su
José Obdulio Gaviria mostró su desconfianza con los resultados expresados por la encuestadora Gad3 - crédito Colprensa

La reciente publicación de la primera encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales, elaborada por la firma española Gad3 para Noticias RCN, La FM y La República, causó controversia en el escenario político y analítico. Es lo que podría inferirse tras múltiples reacciones, entre ellas la del exsenador, abogado y analista José Obdulio Gaviria, que calificó el estudio -palabras más, palabras menos- como un “adefesio”, al cuestionar la validez de la metodología.

El sondeo, efectuado entre el 13 y el 15 de enero de 2026 y divulgado el 18 y 19 de enero, mostró al senador Iván Cepeda como favorito para la primera vuelta presidencial con el 30% de la intención de voto, seguido de Abelardo de la Espriella con 22%. Por su parte, la candidata del Centro Democrático, del cual hace parte Gaviria, se encuentra en el tercer lugar, aunque con apenas 3%, lo que podría explicarse por su participación en la consulta de la centroderecha.

Con estos resultados, Gaviria argumentó que la encuesta de Gad3 “parece la de un despistado que llegó al país a adivinar, no a medir con rigor”, haciendo énfasis en que la firma es española. Y a su juicio dijo que resulta “inverosímil” proyectar que el Senado solo tendría cuatro bancadas principales: Pacto Histórico (23%), Centro Democrático (15%), Partido Liberal (7%) y Cambio Radical (4%), mientras que otras colectividades quedarían, según la encuesta, sin curules.

Las elecciones al Congreso y
Las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas se efectuarán el 8 de marzo de 2026 - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

Es por ello que el ideólogo de la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo que los encuestadores “serios” incorporan en sus modelos variables esenciales del sistema electoral colombiano: la circunscripción nacional, la influencia del clientelismo, la historia electoral de cada partido, las diferencias regionales y los bloques de tendencias políticas. “Gad3 ignora todo esto por completo”, reafirmó Gaviria en sus fuertes críticas.

En consecuencia, el analista añadió que la firma española aplica una metodología diseñada para el país ibérico, en donde “pregunta por teléfono por quién va a votar, sin presentar opciones ni tarjetón (recall espontáneo)”. Según el abogado de derecha, ese modelo funciona en contextos bipartidistas como el de este estado europeo, pero no se ajusta a la complejidad multipartidista de Colombia, donde las candidaturas personales y las coaliciones son la norma.

“No conocen la dinámica territorial ni la fragmentación”, señaló José Obdulio Gaviria

A su vez, Gaviria advirtió que la ausencia de un análisis profundo de las tendencias regionales y de la historia electoral de los partidos genera un sesgo metodológico que distorsiona los resultados. “Gad3 no construye un universo objetivo que contemple las diferencias regionales, porque sus programadores no conocen la dinámica territorial colombiana ni su compleja metodología electoral”, enfatizó en su agudo análisis el letrado antioqueño.

Con este extenso mensaje, el
Con este extenso mensaje, el exsenador José Obdulio Gaviria expresó sus fuertes críticas a la encuesta de Gad3 sobre la intención de voto a la presidencia y al Congreso - crédito @JoseObdulio/X

En contraste, uno de los hombres más cercanos a Uribe Vélez y que ocupó una curul en el Senado entre 2014 y 2022, indicó que empresas como Invamer, Guarumo y Atlas Intel incluyen preguntas orientadas a captar las lealtades ideológicas y clientelistas, como “¿votaría por el que diga Uribe o por el que diga Petro?”, que permiten mapear el comportamiento real del electorado colombiano frente a los comicios que se avecinan en el espectro político.

En su análisis, el exsenador precisó que la encuesta de Gad3 es “un simple sorteo o prueba nemotécnica sin validez alguna para efectos de programación de trabajo y definición de estrategias”. Y en ese sentido considera que, en el actual escenario con más de quince figuras presidenciables y vínculos débiles entre candidatos y partidos, el estudio sirve más “como indicador de visibilidad mediática momentánea que como herramienta predictiva seria”.

Iván Cepeda sacó una considerable
Iván Cepeda sacó una considerable ventaja sobre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia en la más reciente medición de Gad3 - crédito Jesús Avilés/Infobae

José Obdulio Gaviria hizo un llamado a la prudencia tras la encuesta de Gad3

En ese orden de ideas, Gaviria recomendó a los actores políticos y estrategas “ignorar (la encuesta) para toma de decisiones estratégicas”, al remarcar que el verdadero panorama electoral se definirá en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, cuando las urnas ofrezcan mediciones directas y, desde su perspectiva, “robustas” sobre el apoyo real a candidatos y partidos políticos; en un proceso de decantación de los múltiples candidatos.

Por ahora, sostuvo que las encuestadoras Invamer, Guarumo y Atlas Intel siguen siendo por ahora sus referentes, por lo que considera que es su enfoque integral, que considera la fragmentación partidaria, el clientelismo regional y las lealtades históricas”. Así pues, la divulgación de la encuesta de Gad3 puso sobre la mesa el debate sobre la pertinencia de importar metodologías de otros contextos políticos y, según Gaviria, adaptar las mediciones a la realidad nacional.

'La casa de los famosos':

Corralejas de Sincelejo, entre la

Entre Funza y Tenjo: así

El top de las mejores

El dólar en Colombia está
Camiones cargados con combustible irregularmente

'La casa de los famosos':

Junior dio por cerrado el

