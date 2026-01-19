Interpol capturó en Antioquia a un mexicano buscado por un doble homicidio en Veracruz

Interpol detuvo en Antioquia a Fernando Cárdenas Aguirre, mexicano buscado por doble homicidio en Veracruz tras operativo internacional - crédito @PedroSanchezCol / X

La Policía Nacional de Colombia ejecutó la captura de un ciudadano mexicano, identificado como Fernando Cárdenas Aguirre, que era requerido por la justicia de su país por el secuestro y asesinato de una madre y su hija en Veracruz.

La detención se realizó en el municipio de Sopetrán, departamento de Antioquia, tras un seguimiento de inteligencia, con el respaldo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Un seguimiento internacional tras un doble crimen

De acuerdo con información oficial, Fernando Cárdenas Aguirre era considerado uno de los fugitivos más buscados por las autoridades mexicanas. Sobre él pesaba una Notificación Roja de Interpol por su presunta participación en hechos ocurridos el 11 de febrero de 2025, fecha en la que una madre y su hija fueron secuestradas en el estado de Veracruz. La privación de la libertad de ambas mujeres respondía a una exigencia económica que, al no cumplirse, derivó en su asesinato.

Según documentos judiciales, Cárdenas Aguirre no solo habría participado materialmente en el secuestro, también se le señala como autor intelectual del doble homicidio. Este crimen generó una fuerte conmoción social en la región y motivó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitara apoyo internacional para evitar la fuga del principal sospechoso.

El operativo en Antioquia y la reacción oficial

La captura en Sopetrán se desarrolló como parte de un operativo de alta precisión, coordinado entre la Policía Nacional de Colombia y la oficina local de Interpol. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó públicamente la identidad del detenido y el motivo de su aprehensión.

“Hoy, en Sopetrán (Antioquia), nuestra Policía Nacional, a través de Interpol Colombia, realizó la retención mediante Notificación Roja del ciudadano mexicano Fernando Cárdenas Aguirre”, publicó el funcionario en su cuenta oficial de X.

Sánchez enfatizó que la retención se produjo tras un trabajo conjunto de intercambio de información y cooperación internacional. “Esta acción fue posible gracias a la articulación internacional, el intercambio oportuno de información y la capacidad operativa de nuestras autoridades, demostrando que la cooperación policial funciona”, señaló el ministro en su mensaje público.

El impacto judicial y la respuesta institucional

La detención de Cárdenas Aguirre representa un golpe significativo en los esfuerzos contra la criminalidad transnacional. En sus declaraciones, Pedro Arnulfo Sánchez subrayó el mensaje del Gobierno nacional: “Colombia no es, ni será, un refugio para criminales que buscan impunidad tras cometer delitos atroces en otras latitudes, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de las familias y el respaldo a las víctimas”.

Las autoridades mexicanas iniciaron los trámites para solicitar la extradición del detenido. Según los protocolos internacionales, tras la legalización de la captura en territorio colombiano, se espera que comiencen los procedimientos administrativos y judiciales para la entrega de Cárdenas Aguirre a México, donde deberá responder ante la justicia por los delitos de secuestro agravado y homicidio.

La colaboración entre las agencias de seguridad de México y Colombia, bajo el amparo de Interpol, permitió localizar a Cárdenas Aguirre en Antioquia, a donde habría llegado con el propósito de evadir la acción de la justicia mexicana.

Canales de denuncia y llamado ciudadano

En el mismo comunicado en X, Pedro Arnulfo Sánchez invitó a la ciudadanía a colaborar con la denuncia de hechos delictivos, reiterando la importancia de la participación social en la lucha contra la criminalidad.

“El Estado somos todos y… los buenos somos más", concluyó el ministro en su mensaje, reflejando la postura oficial de Colombia frente a la cooperación internacional en materia de justicia.