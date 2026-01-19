General en retiro Óscar Naranjo anunció que no será candidato presidencial: esta es su razón

Aunque su nombre aparecía en el radar político, el exalto oficial desistió de participar en los comicios presidenciales de 2026 - crédito Colprensa

Pese a los primeros rumores sobre su inclusión en la contienda electoral, el general en retiro Óscar Naranjo confirmó que no aspirará como candidato presidencial de Colombia para las elecciones del 2026.

En diálogo con Caracol Radio W, el exdirector de la Policía Nacional aseguró que su decisión se dio luego de analizar su situación con varios analistas y expertos en política, pero argumentó que no tenía con el tiempo necesario para avanzar hacia una aspiración presidencial.

“Debo reconocer que, por primera vez, desde que dejé el servicio público, consideré seriamente la posibilidad de participar en una contienda presidencial, pero no tomo decisiones apresuradas y pongo por encima de mis intereses los del país”, manifestó a la cadena radial mencionada.

Incluso, Naranjo cuestionó la forma en la que varios candidatos presidenciales han venido realizando su campaña desde el odio y no desde los intereses de la ciudadanía. “Cuando veo campañas políticas me siento frente a un reality show y esta no es la manera como un país puede superar los desafíos que tiene”, declaró al citado medio de comunicación.

En cuanto al aspirante que tendrá su voto de confianza, el exvicepresidente aseguró que, por el momento, ninguno de los aspirantes cuenta con la visión de país que él tiene, tanto que mencionó a uno de los candidatos con el que no depositaría su voto sin ninguna duda.

“Yo con el doctor Abelardo De La Espriella tengo una diferencia abismal de vida. Apoyaré a quien apoye el cumplimiento de la Constitución”, agregó.

No obstante, el exalto oficial agradeció a aquellos que pusieron su nombre como una opción real para estar en la baraja de posibilidades para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.