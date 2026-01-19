Colombia

Fuerte accidente en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, dejó un peatón muerto tras choque múltiple

La emergencia afectó el flujo normal en el sur de la ciudad, obligando a los organismos competentes a intervenir para atender los daños y la víctima mortal ocasionada en el lugar

El peatón fallecido fue impactado en una intersección clave de Ciudad Bolívar, según reportaron las autoridades locales - crédito @PasaenBogota/X

La mañana del lunes 19 de enero, en Ciudad Bolívar, Bogotá, un accidente de tránsito involucró tres vehículos particulares, un bus del Sitp (Sistema Integral de Transporte Público) y dejó como saldo la muerte de un peatón y varios heridos.

De acuerdo con información oficial, el sector de Villa Hermosa se vio afectada en la movilidad, por lo que las autoridades interrumpieron la circulación en la vía mientras gestionan la emergencia.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a las 9:51 a. m. sobre el incidente: “Se presenta siniestro vial con fatalidad entre 3 camionetas, bus zonal y peatón, carrera 18L con calle 65B Sur”.

La entidad confirmó que las autoridades correspondientes se dirigieron al lugar exacto del siniestro vial para atenderlo.

Las autoridades de tránsito acudieron al lugar del siniestro vial en Ciudad Bolívar para coordinar la atención a las víctimas y el orden público - crédito @PasaenBogota/X

Según las primeras versiones, uno de los vehículos habría presentado fallas mecánicas y ocasionó el aparatoso accidente.

Las reacciones no se hicieron esperar: ¿Cuándo sacarán de circulación esos vehículos viejos? Más de veinte años de uso debe ser suficiente para ordenar chatarrizar”; “¿Cuándo sacarán de circulación esos vehículos viejos? Más de veinte años de uso debe ser suficiente para ordenar chatarrizar”; “Esos vehículos que presentan fallas mecánicas de la nada es porque claramente o no tienen tecno mecánica o sobornan a los que la emiten para andar en esos vehículos en pésimo estado, generando tragedias. Ojalá judicialicen a esos asesinos”: fueron algunos de los mensajes.

Otro accidente en Bogotá se presentó cerca de las 10:00 a. m. entre un carro particular y motociclista en la localidad de Suba, Autonorte con calle 209, sentido Norte - Sur.

A las 11:30 a. m., la Secretaría de Movilidad de Bogotá aseguró que “continúa afectación en dos carriles de tres por siniestro vial en la Autonorte con calle 209, sentido Norte - Sur. Rutas Alternas: Carrera 7”.

El peatón fallecido fue impactado en una intersección clave de Ciudad Bolívar, según reportaron las autoridades locales - crédito Redes sociales

Robo y persecución que desencadenó fatal accidente en la avenida 68 de Bogotá

Un intento de huida tras un robo en Bogotá dejó a la ciudad conmocionada en la tarde del jueves 15 de enero. Tres personas fallecidas y siete más heridas fue el saldo de una colisión múltiple que involucró una motocicleta, una camioneta, una volqueta y varios automóviles, según confirmaron la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá.

La avenida 68 con calle 72 fue escenario de una persecución que tuvo su origen en un asalto. Los dos supuestos ladrones, armados con un cuchillo y un arma de fuego, emprendieron la fuga en motocicleta luego de despojar de sus pertenencias a la conductora de una camioneta Renault Oroch gris.

La propietaria, en un intento por recuperar lo robado, siguió a los delincuentes y los alcanzó en medio de un embotellamiento.

Las investigaciones apuntan a que, al llegar al trancón, la camioneta colisionó violentamente la parte trasera de la motocicleta. El impacto lanzó a los ocupantes de la moto contra un automóvil gris, donde viajaba una pareja de adultos mayores. Este choque inicial desencadenó una reacción en cadena que sumó a la emergencia a una volqueta y a otros dos vehículos particulares.

Momento que habría desencadenado el choque en la Avenida 68 con calle 72 - crédito red social X

Entre las víctimas mortales se encuentran Santiago Rodríguez Montero y su esposa Clara Lucía León Bernal, quienes circulaban en el automóvil gris afectado. Además, uno de los presuntos asaltantes perdió la vida, mientras que su cómplice fue capturado y trasladado con heridas a un centro médico, según informó Noticias Caracol.

El accidente provocó lesiones de distinta gravedad en otras siete personas, entre ellas dos menores: un niño de cinco años y otro de 11, ambos con trauma craneoencefálico leve. Los adultos lesionados sufrieron politraumatismos y contusiones faciales. Los servicios de emergencia los trasladaron a la Clínica Santa María del Lago, Medicentro Fontibón y Clínica San José Infantil.

El coronel John Zambrano, comandante operativo de control y reacción, declaró que la tragedia se produjo “en el desarrollo de una maniobra de reacción y persecución por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, modalidad fleteo”, al referirse a los hechos.

Las autoridades continúan la investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades en un episodio que volvió a poner en el centro del debate la seguridad y las reacciones desesperadas de las víctimas ante el delito.

También resultaron heridos los ocupantes de la volqueta. El conductor, de 24 años, presentó trauma cervical, y el acompañante, de 47, fue diagnosticado con trauma craneoencefálico severo. Las autoridades incautaron las armas que portaban los presuntos delincuentes tras la captura del sobreviviente.

