Colombia

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

El secuestro se registró cuando los agentes, vestidos de civil, viajaban en un bus de servicio público por la vía entre El Zulia y Tibú, en el sector conocido como El Tablazo

Los policías serán examinados en un centro médico tras su retorno a la sociedad - crédito Policía Nacional

El 19 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a cinco policías que permanecían secuestrados desde hace dos semanas en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Los uniformados, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, fueron entregados a una comisión humanitaria tras un operativo realizado en una zona rural.

El secuestro se registró cuando los agentes, vestidos de civil, viajaban en un bus de servicio público por la vía entre El Zulia y Tibú, en el sector conocido como El Tablazo. Allí fueron interceptados por miembros del ELN mientras se dirigían hacia Cúcuta. Este hecho elevó la tensión en la zona, caracterizada por la inestabilidad y los recientes esfuerzos de diálogo entre el grupo armado y el Gobierno nacional.

Después de 14 días de cautiverio, el grupo armado cumplió su anuncio de liberar a los policías. Tras la entrega, los agentes quedaron bajo protección y fueron trasladados a un centro asistencial para exámenes médicos antes de reencontrarse con sus familias.

Así fue la llegada de
Así fue la llegada de los uniformados a una zona segura - crédito Policía Nacional

Varias horas después, la Policía Nacional publicó las primeras imágenes de los policías tras ser liberados y trasladados del Catatumbo a Cúcuta, en Norte de Santander.

Tras el arribo de los uniformados, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, agradeció a la vida por la salud de los liberados.

“En las manos que cayeron son de grupos narcoterroristas, criminales que le han hecho daño al país en todo momento y a nuestros policías en cada minuto”, fue parte del discurso del director de la policía.

Rincón indicó que es consciente de lo que padecieron los policías durante el cautiverio, pero les pidió concentrar sus energías en fortalecer a sus familias, que se mostraron preocupadas en todo momento.

“Gracias a la paciencia que tuvieron allá adentro, van a reencontrarse con sus familias, vamos a saludarlas, hay que darles fortalecimiento; sé que ustedes sufrieron, pero sus familias sufrieron mucho. Ahí me di cuenta de cuánto amor les tienen, cuánto los aman”.

Los policías serán examinados en un centro médico de Norte de Santander - crédito Policía Nacional

Detalles de la liberación

Mediante un comunicado de prensa, la Policía Nacional anunció la liberación de los cinco uniformados y entregó detalles al respecto, incluyendo que el ELN no solo retuvo a los policías, sino que también hurtó un vehículo familiar para trasladarlos, alterando radicalmente la vida de los uniformados y sus familias.

Durante los días de secuestro, los uniformados enfrentaron altos niveles de estrés y condiciones de vulnerabilidad que afectaron su salud mental, mientras que sus seres queridos vivieron jornadas de zozobra y dolor, temiendo por la vida de los policías y sin certezas sobre su regreso.

La institución señaló que el secuestro trasciende la privación de la libertad, ya que causa daños emocionales y psicológicos que perduran aun después de la liberación. Estos hechos afectan la dignidad humana y generan consecuencias para las víctimas y sus allegados.

El director de la Policía
El director de la Policía Nacional recibió a los uniformados en Cúcuta - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional anunció que la liberación de los policías fue posible gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, entidades a las que agradeció por su papel humanitario.

Sobre lo que sigue para los liberados, se anunció que los uniformados comenzarán un proceso de recuperación integral bajo acompañamiento institucional; de la misma forma, reiteraron su rechazo absoluto al secuestro y a todo acto que atente contra los derechos y las libertades, además de exigir la liberación de todos los uniformados que permanecen en cautiverio en el país.

