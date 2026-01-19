Denuncian millonarios movimientos bancarios en la cuenta de un profesor del Externado tras su desaparición

La comunidad pide apoyo para encontrar a la víctima - crédito @pau_r_rozo / X

La Policía Nacional continúa en la búsqueda de Neill Felipe Cubides Ariza, un profesor universitario de 54 años que es oriundo de Bucaramanga, tras su desaparición en Bogotá luego de salir de la Clínica del Country el 15 de enero de 2026. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero, por lo que pidieron apoyo de las autoridades.

Un aspecto que incrementó la preocupación de la familia está relacionado con los movimientos en las cuentas bancarias de Neill Felipe que fueron reportados horas después de la última vez que se le vio en este reconocido sector de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los registros, el viernes siguiente a su desaparición, exactamente a la 1:25 a. m., se efectuó el primer retiro de $2 millones, seguido un minuto después por otro retiro de $4 millones y, posteriormente, una compra de 250.000 pesos a la 1:51 a. m.

Todas las transacciones fueron localizadas en los sectores de Venecia y Fátima, lo que alertó aún más a los allegados a la víctima. Ante esta situación, y con el apoyo de las autoridades, se confirmó que las cuentas bancarias fueron bloqueadas mientras avanza la investigación.

La incertidumbre crece mientras la investigación se centra en movimientos financieros inusuales y la esperanza de un reencuentro permanece - crédito Instagram

Cámaras de seguridad muestran al docente junto a su familia cuando se dirigía al centro médico. La última imagen lo muestra con chaqueta naranja, blazer de gamuza color café claro, buzo blanco y pantalón y zapatos negros, según la descripción aportada por su familia para que los ciudadanos contribuyan a su localización.

En diálogo con Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa del profesor, relató que durante una emergencia pediátrica con su hijo menor en la Clínica del Country, solo permitieron el ingreso de un acompañante, por lo que Neill Felipe decidió volver a casa en taxi.

Según Alfaro, esa fue la última vez que supieron de él: “Le dije a mi esposo: ‘Vete para la casa y descansa, que mañana tienes que trabajar’. Mi esposo salió... cogió la carrera 15 y tomó un taxi. De ahí no se sabe nada más de él”, contó Alfaro en diálogo con el noticiero.

La familia sospecha que el docente podría haber sido víctima de un paseo millonario, una modalidad de robo muy reconocida en el sector, aunque no comprenden por qué no ha sido liberado, de ser este el caso. Las respectivas denuncias de sus familiares ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y se realizó el reporte a la línea 123 el mismo 16 de enero.

En un llamado público, Alfaro solicitó ayuda a la comunidad: “Les pido, por favor, si lo tienen retenido todavía, déjenlo libre. Ya tuvieron lo que querían. Él es una vida, por favor respétenla. Es una persona muy querida por sus estudiantes, por sus compañeros de trabajo”.

Las autoridades entregaron información oficial del docente para contribuir a su identificación - crédito Fiscalía

En cuanto al desaparecido, se sabe que es profesor de la Universidad Externado, por lo que a través de las plataformas también piden apoyo para dar con su paradero.

Además, los familiares difundieron varios contactos que estarán habilitados para recibir información sobre Neill Felipe Cubides Ariza. Así, aquellos que tengan cualquier tipo de detalle que pueda conducir al paradero del docente, pueden comunicarse al siguiente teléfono 5803814, extensiones 31265 – 17710, o al celular 3174382324.

La última vez que el profesor fue visto por sus seres queridos fue en la Clínica del Country - crédito Colprensa

Sobre la Fiscalía, la esposa indicó en diálogo con el medio Cambio que han estado activos con el apoyo a la familia: “Ellos han estado muy atentos y se activó el protocolo de búsqueda urgente, pero aún no se tienen noticias. Sé que se está haciendo todo lo posible para encontrarlo”, declaró la ciudadana.