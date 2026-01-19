Colombia

Denuncian millonarios movimientos bancarios en la cuenta de un profesor del Externado tras su desaparición

Ante la gravedad de los hechos se confirmó la intervención de entes judiciales y organismos de búsqueda en la capital del país

Guardar
La comunidad pide apoyo para encontrar a la víctima - crédito @pau_r_rozo / X

La Policía Nacional continúa en la búsqueda de Neill Felipe Cubides Ariza, un profesor universitario de 54 años que es oriundo de Bucaramanga, tras su desaparición en Bogotá luego de salir de la Clínica del Country el 15 de enero de 2026. Desde ese momento, su familia no ha vuelto a tener noticias sobre su paradero, por lo que pidieron apoyo de las autoridades.

Un aspecto que incrementó la preocupación de la familia está relacionado con los movimientos en las cuentas bancarias de Neill Felipe que fueron reportados horas después de la última vez que se le vio en este reconocido sector de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los registros, el viernes siguiente a su desaparición, exactamente a la 1:25 a. m., se efectuó el primer retiro de $2 millones, seguido un minuto después por otro retiro de $4 millones y, posteriormente, una compra de 250.000 pesos a la 1:51 a. m.

Todas las transacciones fueron localizadas en los sectores de Venecia y Fátima, lo que alertó aún más a los allegados a la víctima. Ante esta situación, y con el apoyo de las autoridades, se confirmó que las cuentas bancarias fueron bloqueadas mientras avanza la investigación.

La incertidumbre crece mientras la
La incertidumbre crece mientras la investigación se centra en movimientos financieros inusuales y la esperanza de un reencuentro permanece - crédito Instagram

Cámaras de seguridad muestran al docente junto a su familia cuando se dirigía al centro médico. La última imagen lo muestra con chaqueta naranja, blazer de gamuza color café claro, buzo blanco y pantalón y zapatos negros, según la descripción aportada por su familia para que los ciudadanos contribuyan a su localización.

En diálogo con Noticias Caracol, Denis Alfaro, esposa del profesor, relató que durante una emergencia pediátrica con su hijo menor en la Clínica del Country, solo permitieron el ingreso de un acompañante, por lo que Neill Felipe decidió volver a casa en taxi.

Según Alfaro, esa fue la última vez que supieron de él: “Le dije a mi esposo: ‘Vete para la casa y descansa, que mañana tienes que trabajar’. Mi esposo salió... cogió la carrera 15 y tomó un taxi. De ahí no se sabe nada más de él”, contó Alfaro en diálogo con el noticiero.

La familia sospecha que el docente podría haber sido víctima de un paseo millonario, una modalidad de robo muy reconocida en el sector, aunque no comprenden por qué no ha sido liberado, de ser este el caso. Las respectivas denuncias de sus familiares ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y se realizó el reporte a la línea 123 el mismo 16 de enero.

En un llamado público, Alfaro solicitó ayuda a la comunidad: “Les pido, por favor, si lo tienen retenido todavía, déjenlo libre. Ya tuvieron lo que querían. Él es una vida, por favor respétenla. Es una persona muy querida por sus estudiantes, por sus compañeros de trabajo”.

Las autoridades entregaron información oficial
Las autoridades entregaron información oficial del docente para contribuir a su identificación - crédito Fiscalía

En cuanto al desaparecido, se sabe que es profesor de la Universidad Externado, por lo que a través de las plataformas también piden apoyo para dar con su paradero.

Además, los familiares difundieron varios contactos que estarán habilitados para recibir información sobre Neill Felipe Cubides Ariza. Así, aquellos que tengan cualquier tipo de detalle que pueda conducir al paradero del docente, pueden comunicarse al siguiente teléfono 5803814, extensiones 31265 – 17710, o al celular 3174382324.

La última vez que el
La última vez que el profesor fue visto por sus seres queridos fue en la Clínica del Country - crédito Colprensa

Sobre la Fiscalía, la esposa indicó en diálogo con el medio Cambio que han estado activos con el apoyo a la familia: “Ellos han estado muy atentos y se activó el protocolo de búsqueda urgente, pero aún no se tienen noticias. Sé que se está haciendo todo lo posible para encontrarlo”, declaró la ciudadana.

Temas Relacionados

Neill Felipe Cubides ArizaProfesor desaparecidoDesapariciónDesaparecido BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Sinuano Día y Noche domingo 18 de enero: números ganadores de ambos sorteos de hoy

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día y Noche

11 ciudadanos hondureños fueron capturados por pesca ilegal en aguas del cayo Serranilla: un menor entre los aprehendidos

El operativo permitió localizar a personas abandonadas en el mar, quienes recibieron atención médica y fueron entregadas a las autoridades para su trámite legal, incluyendo medidas especiales para el menor identificado entre el grupo

11 ciudadanos hondureños fueron capturados

Defensoría del Pueblo mostró su preocupación con situación de orden público en el Cauca e hizo urgente llamado al Gobierno

La entidad que defiende los derechos humanos en el país expresó su indignación frente a lo que estaría sucediendo en Cajibío y otros municipios de este departamento, en el que operan las estructuras de lo que sería el Nuevo Estado Mayor Central (Nemc)

Defensoría del Pueblo mostró su

Margarita Rosa de Francisco desató debate en redes sociales por su opinión sobre popular producto de la fritanga colombiana

La actriz vallecaucana, activa por sus comentarios de tinte político, esta vez hizo “mella” en los gustos gastronómicos de algunos colombianos por su comentario sobre un popular producto

Margarita Rosa de Francisco desató

Interpol capturó en Antioquia a un mexicano buscado por un doble homicidio en Veracruz

La detención se produjo tras un operativo en Sopetrán con apoyo de autoridades colombianas y mexicanas, que venían rastreando al sospechoso por su presunta implicación en el asesinato de madre e hija

Interpol capturó en Antioquia a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

La tensión subió en ‘La

La tensión subió en ‘La casa de los famosos’: el Jefe sancionó a Nicolás Arrieta y él explotó

Luisa Fernanda W le respondió con contundencia a Robinson Díaz por críticas a los ‘influencers’: “Hay actores malos”

‘Desafío Siglo XXI’: esta fue la millonada con la que salieron Julio y Sofía tras su eliminación

Será un homenaje a Yeison Jiménez: confirman qué sucederá con el concierto ‘Mi promesa 2.0’ en el Campín

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video Colombia hoy

Deportes

El pronóstico de Óscar Córdoba

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Tolima venció a Junior y arruinó el debut de Luis Fernando Muriel en Barranquilla

Mackalister Silva, autocrítico tras la derrota de Millonarios: “No salió nada y sentimos vergüenza”

América de Cali: Esta sería la cifra que tendrían que desombolsillar para quedarse con el equipo

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, la apuesta de Santa Fe para su estreno ante Águilas Doradas en El Campín