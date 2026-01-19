Daniel Briceño y Miguel Ángel del Río protagonizaron nuevo rifirrafe en las redes sociales por gastos de la campaña: “No tiene ninguna lógica”

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño y el abogado Miguel Ángel del Río se agarraron en las redes sociales por una serie de vallas instaladas en Bogotá - crédito @DanielBricen/X - Colprensa

Un fuerte cruce de publicaciones en las redes sociales se registró el domingo 18 de enero de 2026, entre Daniel Briceño, cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá, y Miguel Ángel del Río, abogado identificado con el petrismo. El centro de la controversia giró en torno a la coherencia y la transparencia en el uso de recursos para la campaña del joven político bogotano, que se gestó por una de las vallas que tiene en la capital.

La polémica comenzó cuando Del Río cuestionó el despliegue de vallas de gran formato por parte de Briceño. “La ‘coherencia’ de un candidato ‘austero’. En el mismo sentido de su preocupación hace años: de dónde sacará la plata para una valla tan costosa? Ya engañó a sus electores una vez en el concejo dejándolos abandonados. Artificios para engañar incautos”, expresó el letrado, conocido por su postura crítica hacia los miembros del partido de Álvaro Uribe.

Para reforzar su argumento, el abogado rescató un antiguo mensaje publicado por el candidato de oposición, en el que este expresaba dudas sobre la financiación de propaganda política: “Cómo es posible que un candidato a edil pague una valla de 30 millones de pesos”. Por ello, no dudó en sacar a relucir esta inversión del aspirante del Centro Democrático: que en su defensa ha expresado que se trata de una donación de empresarios afines a su candidatura.

Daniel Briceño no se quedó callado: así le respondió a Miguel Ángel del Río

En las plataformas digitales, el aspirante el órgano cameral respondió en la misma plataforma, dirigiéndose directamente al abogado. “Señor Del Río, entiendo su preocupación, pero tener vallas no es comparable ni en un 1% con la campaña del CLAN TORRES de la cual usted guarda silencio. Entiendo su molestia por nuestro crecimiento y es un gran síntoma que un tipo tan cuestionado como usted me ataque. Seguimos”, indicó Briceño en su perfil de X.

Con este mensaje, el exconcejal de Bogotá y que se ha definido como veedor ciudadano buscó desviar el foco de atención hacia otras campañas, pues supuestas irregularidades y omisiones en la crítica de Del Río: haciendo énfasis en las finanzas de la campaña Petro, en 2022. El candidato insistió en que la presencia de vallas forma parte de una estrategia legítima y que los gastos han sido debidamente reportados ante las autoridades electorales.

Y, lejos de zanjar el tema, Miguel Ángel del Río insistió en el tema de la coherencia. “No respondió nada. El debate no es ad-hominem. El cuestionamiento es sobre su incoherencia como candidato. Pregona una supuesta austeridad que se contrapone a excesos económicos en vallas visibles. Ese es el debate”. Con ello, hizo énfasis en la congruencia entre el discurso público y las acciones de los candidatos, en este caso, de Briceño, con el que tiene profundas diferencias.

Frente a este mensaje, Briceño amplió su defensa y vinculó el debate con denuncias de financiación en campañas de la izquierda. “La única razón por la que la izquierda coordinada está ‘preocupada’ porque tengo vallas publicitarias en Bogotá debidamente pagadas y reportadas es porque no han podido explicar la financiación con contratista fantasma de Iván Cepeda y del restaurante fachada de Carolina Corcho”, dijo Briceño con un mensaje en las redes sociales.

Según el cabildante, el desespero es tan gran que ponen a los influenciadores del ‘cambio’ a inventarse que tengo vallas en Ibagué. “¿Por qué razón un candidato a la Cámara de Representación por BOGOTÁ pondría vallas en Ibagué? No tiene ninguna lógica. Hasta me divierten”, indicó Briceño, con lo que elevó el tono de la confrontación y sumaron nuevos actores al debate, como el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho, ambos figuras clave.