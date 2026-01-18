Video· Mujer agrede verbalmente a repartidor de pizzas en el norte de Bogotá: “Usted es un motociclista, un empleado, mal empleado”

La mujer identificada como Liliana agredió verbalmente al trabajador enfrente de la comunidad y las cámaras - crédito Captura de video

Un episodio de intolerancia y discriminación sacudió el norte de Bogotá cuando una mujer, identificada como Liliana, increpó y agredió verbalmente a un repartidor de pizzas en plena vía pública.

El incidente ocurrió en el barrio Chicó, en la localidad de Chapinero y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó, generando una ola de indignación en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras el domiciliario intentaba completar su entrega, la mujer lanzó insultos y amenazas. “Lárguese, que para eso, usted es una porquería. No, es que le hacen a uno dañar la noche y todo, pero me encanta verlos en la calle trabajando, que se ganen la vida como es, malparido", se escucha en el video, grabado por el propio trabajador.

La tensión creció a medida que Liliana reiteraba su decisión de permanecer en el sitio hasta que el repartidor se fuera. Sosteniendo su teléfono, la mujer advertía: “No, yo no tengo hambre. La pizza es para ellos. Es que no hay derecho a que venga gente tan hijueputa como este malparido. No, no, no. ¡Lárguese de aquí! ¡Usted ni pertenece a este barrio! Usted es un motociclista, un empleado, mal empleado. ¿Usted no entiende? Usted es un mal empleado.”

El repartidor mantuvo la calma en todo momento, incluso ante insultos que cuestionaban su pertenencia al barrio - crédito jimenez629_/TikTok

Además, amenazó con llamar a la Policía y denunciar al joven ante la empresa Domino’s Pizza. “Yo aquí no me voy hasta que este malparido no se vaya. Espérate, que ahorita pasa la policía. Entonces, te dicen: “Por eso es que demoran las pizzas“, afirmó la mujer.

El repartidor, visiblemente sorprendido, mantuvo la calma. Respondió varias veces que solo cumplía con su labor: “Solo estoy haciendo mi entrega”, insistió ante los ataques verbales.

En la escena también aparece un hombre mayor, acompañante de la mujer, que intentó apaciguar los ánimos y le pidió a Liliana que se retirara. Sin embargo, la confrontación no se detuvo. En un momento, la mujer se acercó a la motocicleta del repartidor y la golpeó con una patada, intensificando la agresión.

El video dejó en evidencia la mirada de transeúntes atónitos, muestra cómo el trabajador finalmente se vio obligado a abandonar el lugar tras la intervención del acompañante de Liliana.

La agresora propinó varias patadas a la motocicleta del repartidor, lo que quedó documentado en el video viral - crédito Captura de video

“Porque yo les enseño que no existe, malparido; uno se va a acordar de mí toda la vida. Porque por lo menos nosotros tenemos plata para la pizza, pero a él le toca repartirla. Por eso es que están donde están y por eso es que se les da la gana de estas insultadas. No, me va a dar pena contigo, pero este malparido, no, no, no. ¿Tú no sabes cómo soy yo?“, insistió la agresora.

Luego de cinco minutos de la discusión, el repartidor decidió irse del lugar afirmando sobre el adulto mayor que acompañaba a la mujer: “La verdad, me voy a ir solo porque usted es una persona buena“; a lo que ella respondió: ”Sí, sí, porque estoy enferma y soy loca. Lárguese, malparido, de acá“.

La viralización del registro provocó un rechazo generalizado. Muchos usuarios en plataformas digitales calificaron el hecho como un nuevo caso de “Usted no sabe quién soy yo”, expresión que en Colombia resume el abuso de poder y la discriminación social.

El incidente incluyó amenazas de denuncia ante Domino’s Pizza y la Policía, según se vio en las imágenes compartidas - crédito Freepik

Miles de comentarios en redes sociales exigieron respeto para los trabajadores y condenaron la actitud de la agresora. La indignación colectiva se hizo sentir con fuerza, dejando en evidencia la necesidad de mayor tolerancia y empatía en la ciudad.

“Que paciencia y decencia del repartidor ✨“; ”El vecino desde la ventana.. vieja loca otra vez...🤣“; ”La maldad que tiene le está sacando el OJO JAJAJA"; “Me quedé todo el video para acompañar al muchacho 🥺“; ”La tranquilidad del muchacho es otro nivel"; “Liliana creyéndose mejor y con ese celular tan viejo 😂“; ”El esposo atrás haciendo señas que se fuera jajajajajajajaja pobrecito 🤣“; ”Ni el ojo de ella se la aguanta, se quiere salir": fueron algunos de los mensajes.