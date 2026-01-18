Colombia

Sinuano Día resultados 18 de enero: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Guardar
Desde un acierto puedes obtener
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano Día publicó los resultados ganadores del primer sorteo del día realizado este domingo, 18 de enero de 2026.

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 18 de enero de 2026.

Resultados ganadores: 2,3,7,9.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones diariamemte: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Este es el peculiar
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano díaÚltimo SorteoLoterías de hoyJuegos de azarcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticiasnarrativa

Más Noticias

Licorera de Santander advierte riesgo laboral y comercial tras aumento del impuesto a licores

El decreto que incrementó el gravamen sobre los productos etílicos está afectando la estabilidad de la industria regional, comprometiendo empleos, cadena productiva y dejando vulnerable el mercado ante prácticas ilícitas

Licorera de Santander advierte riesgo

Las películas favoritas del público en Prime Video Colombia

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las películas favoritas del público

Sayco reveló cómo se repartirán las regalías de las 72 horas de obras registradas de Yeison Jiménez

La transferencia de los beneficios producidos por el catálogo musical del intérprete depende de trámites legales que involucran la intervención de jueces o notarios

Sayco reveló cómo se repartirán

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Se reedita la final del segundo semestre del 2025 entre el Tiburón, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, y el Indio Pijao en la primera jornada de un nuevo campeonato

EN VIVO - Junior vs.

Se desvanece la posibilidad de un ‘Last Dance’ de Juan Guillermo Cuadrado con la selección Colombia

El extremo atacante fue citado por última vez en septiembre del 2023 y es el tercer jugador con más partidos jugados con la camiseta tricolor (116) solo superado por James Rodríguez y David Ospina

Se desvanece la posibilidad de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Viceministro de Diálogo Social rechazó

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Prime Video Colombia

Sayco reveló cómo se repartirán las regalías de las 72 horas de obras registradas de Yeison Jiménez

Óscar Córdoba llega a un nuevo canal con un programa que pretende pavimentar el apoyo a la selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026

La crítica de Doña Toche a Giovanny Ayala por comentarios sobre homenaje a Yeison Jiménez: “A uno se le indigesta hasta lo que se traga”

Aida Victoria Merlano cansada de las noticias falsas, se pronunció en redes sociales: “Esto que están viendo es falso”

Deportes

EN VIVO - Junior vs.

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Se desvanece la posibilidad de un ‘Last Dance’ de Juan Guillermo Cuadrado con la selección Colombia

Jhon Jader Durán fue perdonado por la UEFA y enfrentará al Aston Villa, su exequipo, en la Europa League

El Deportivo Cali solicitó permiso para arrendar el estadio Pascual Guerrero: esto es lo que se sabe

La divertida anécdota por la que la portera del Chelsea no volverá a traducirle a Mayra Ramírez: “Pensé que éramos amigas”